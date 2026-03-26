L'astrologia permette di scoprire quanto i pianeti influiranno sulla quotidianità dei segni zodiacali. L'oroscopo di venerdì 27 marzo ha in serbo tante sorprese..

I Gemelli e i Pesci daranno sfogo alla loro creatività, mentre l'Ariete e il Leone passeranno dei momenti difficili.

Oroscopo di venerdì 27 marzo: dall'Ariete ai Pesci

Ariete: sarete molto legati al vostro passato. Non farete altro che guardarvi indietro, rischiando di perdere di vista il presente. Non dovrete dimenticarlo, ma potrebbe essere utile porre dei paletti. Nel frattempo, cercherete di risolvere anche alcune criticità presenti nel rapporto di coppia.

Toro: sarete circondati da tantissime persone, ma non tutte faranno il tifo per voi. Alcune di loro proveranno a mettervi i bastoni tra le ruote e lo faranno in modo subdolo. Per fortuna, avrete un intuito davvero spiccato. Sarà importante non ignorare certi segnali.

Gemelli: non vi limiterete a seguire gli schemi. Cercherete di crearne di nuovi, in modo da attuare dei cambiamenti sostanziali. La vostra creatività non avrà eguali. Verrete ammirati dalla famiglia e un po' invidiati dai colleghi. Le critiche, per fortuna, non vi peseranno.

Cancro: la fortuna sarà dalla vostra parte. Vivrete una giornata accattivante sotto tutti i punti di vista. Finalmente, riuscirete a lasciarvi andare e a seguire davvero il cuore.

Non ve ne pentirete neanche per un istante. Il partner, ovviamente, sarà contentissimo.

Leone: sarete piuttosto preoccupati. Tenderete a viaggiare un po' troppo con la mente, lasciando spazio alle paure e limitando il potere della ragione. In questo momento, sarà opportuno non restare soli. La presenza di persone care farà la differenza.

Vergine: dovrete prendervi maggiormente cura della vostra salute. L'oroscopo del giorno vi consiglia di non strafare e di assecondare le esigenze di mente e corpo. Tornerete più forti di prima, ma dovrete porre dei limiti. Questo vi consentirà di recuperare le energie.

Bilancia: cercherete di essere presenti per tutti i vostri amici. Il vostro aiuto sarà molto apprezzato.

Sarete in grado di dare consigli utilissimi, sia sul piano emotivo che pratico. Avrete numerosi riscontri e, con il passare del tempo, riuscirete anche ad attirare l'attenzione di una determinata persona.

Scorpione: non darete niente per scontato. Ce la metterete tutta per raggiungere i risultati desiderati. Nessuno oserà mettere in discussione la vostra determinazione. Sarete sicuri di potercela fare e potrete contare su un'autostima incrollabile. Non ci sarà niente di male, però, nel chiedere aiuto.

Sagittario: la relazione di coppia sarà caratterizzata da alti e bassi. Non riuscirete proprio a ignorare alcuni comportamenti. Tenderete ad attaccare il partner e ad alzare la voce. Purtroppo, vi farete travolgere dalle situazioni, subendo il loro impatto.

Capricorno: riconoscerete le vostre capacità, ma non sarete affatto vanitosi. Avrete uno spiccato senso della misura, che vi consentirà di brillare senza sovrastare gli altri. Avrete molto da apprendere e da insegnare. Per fortuna, sarete disposti a crescere ancora.

Acquario: farete fatica a dire di no alle persone che vi circonderanno. Cercherete sempre di trovare un compromesso, rischiando addirittura di mettere in secondo piano le vostre esigenze. L'oroscopo del giorno vi consiglia di abbracciare uno schema più equilibrato.

Pesci: sarete molto creativi. I vostri numerosi talenti si troveranno sotto gli occhi di tutti. Difficilmente passeranno inosservati. Nonostante le numerose insistenze, però, sarete voi a decidere come utilizzarli. Potreste anche riuscire a trasformali in rendite aggiuntive.