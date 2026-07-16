L'oroscopo di venerdì 17 luglio è pronto a rivelare tutti i segreti del giorno, con particolare attenzione verso la vita lavorativa, sentimentale e sociale. Le stelle avranno molto da dire. La ruota della fortuna girerà ancora una volta, cambiando gli equilibri e donando nuove prospettive.

Il Cancro e lo Scorpione intraprenderanno un viaggio introspettivo unico, mentre il Leone e i Pesci saranno super romantici.

Oroscopo di venerdì 17 luglio: dall'Ariete ai Pesci

Ariete: non riuscirete a farvi scivolare addosso gli eventi del giorno. Darete peso anche ai dettagli meno significativi.

Questo potrebbe creare dei contrasti tra voi e le persone care. Attenzione a non sollevare un polverone per niente.

Toro: non vi piacerà dovervi giustificare. Le persone troppo invadenti vi faranno venire la pelle d'oca. Preferirete evitare di affrontare determinati argomenti. Cercherete di sviare tali conversazioni con gentilezza ma, se necessario, sarete anche risoluti.

Gemelli: vi aspetterete dei progressi sul posto di lavoro. Purtroppo, sarete costretti a fare i conti con la dura realtà. La promozione tanto desiderata stenterà ad arrivare e avrete la sensazione di non essere considerati abbastanza importanti.

Cancro: sarete protagonisti di profonde riflessioni. Partirete per un viaggio introspettivo tutto vostro, capace di spalancare porte su sentimenti ancora inesplorati.

Per il momento, preferirete non coinvolgere neanche le persone care.

Leone: riporrete massima fiducia nel partner. Non metterete in dubbio le sue buone intenzioni. Crederete nel legame di coppia e sarete certi di poterlo rendere ancora più forte. La passione non mancherà, così come l'affetto reciproco.

Vergine: i piani cambieranno molto velocemente. Potrebbero esserci degli imprevisti difficili da gestire. Per fortuna, sarete dotati di una grande forza di volontà. Sarete perfettamente in grado di trovare da soli la vostra strada.

Bilancia: sarete molto tranquilli. Riuscirete a ritrovare la pace e a muovervi con serenità in ogni contesto. Sarete un ottimo punto di riferimento sul posto di lavoro perché sarete disposti ad aiutare i colleghi senza chiedere nulla in cambio.

Scorpione: non avrete molta voglia di stare in mezzo alle persone. Avrete bisogno di ritagliarvi uno spazio solo vostro in modo da riuscire a recuperare le energie. L'introspezione aumenterà, mentre l'azione potrebbe subire una battuta d'arresto.

Sagittario: l'ambiente lavorativo non sarà tra i migliori, ma voi continuerete a impegnarvi senza sosta. Darete poco valore alle parole dei colleghi ed eviterete di partecipare a eventuali pettegolezzi. I vostri amici saranno altri.

Capricorno: non accetterete alcun tipo di rimprovero. Reagirete con rabbia di fronte alle critiche, chiudendovi a riccio e isolandovi. Ciò avverrà anche sul posto di lavoro. In realtà, potrete trarre grandi insegnamenti da esse.

Dovrete guardarvi solo dai giudizi distruttivi.

Acquario: tenderete a concentrarvi sugli altri ma poco su voi stessi. Sarà fondamentale provare a modificare questo aspetto della vostra quotidianità. Così facendo, infatti, rischierete di perdere occasioni davvero preziose.

Pesci: sarete molto dolci con la persona amata. Ascolterete le sue parole con grande attenzione e agirete di conseguenza. Non avrete alcuna intenzione di ferire i suoi sentimenti. Il dialogo, in questo caso, sarà la chiave di tutto.