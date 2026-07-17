L'oroscopo di sabato 18 luglio non vede l'ora di svelare i segreti dei dodici segni zodiacali. L'osservazione dei transiti planetari è fondamentale per fare luce sull'assetto lavorativo, sentimentale e sociale.

Il Toro e la Vergine, nelle conversazioni, andranno subito al punto, mentre il Cancro e lo Scorpione saranno aperti a nuove amicizie.

Oroscopo di sabato 18 luglio: dall'Ariete ai Pesci

Ariete: sarete molto esigenti in amore. Non vi accontenterete di vivere una semplice relazione. Il vostro obiettivo sarà quello di creare un legame forte, capace di superare tutte le avversità.

Sarete chiari fin dall'inizio.

Toro: nel rapporto di coppia, preferirete affrontare subito i problemi. Non avrete alcuna intenzione di rimandare o di nascondere la testa sotto la sabbia. Per fortuna, il coraggio e la determinazione non vi mancheranno. Inoltre, saprete scegliere le parole giuste.

Gemelli: il rapporto con i colleghi di lavoro sarà caratterizzato da alti e bassi. In alcuni momenti, avvertirete la necessità di prendere le distanze. L'oroscopo del giorno vi consiglia di non forzarvi e di seguire l'istinto.

Cancro: la solitudine non farà proprio per voi. Avrete bisogno di interagire con il prossimo e di stringere un legame profondo anche con i colleghi di lavoro. Il silenzio vi farà sentire a disagio a causa delle ripercussioni emotive.

Leone: il caldo non vi permetterà di esprimere tutto il vostro potenziale. Apparirete stanchi e stressati. Vorreste fare di più, ma avrete la sensazione di non riuscire a radunare le poche forze rimaste. L'unica soluzione sarà l'attesa.

Vergine: avrete bisogno di affrontare alcuni argomenti con la vostra famiglia. Non darete spazio a inutili giri di parole, ma arriverete subito al punto. Ciò vi permetterà di avere il controllo della situazione e di condurre la conversazione nel modo desiderato.

Bilancia: terrete tantissimo al benessere del partner. Per voi, sarà essenziale vederlo felice. Così, vi impegnerete al massimo per soddisfare le sue esigenze. Sarete pronti anche a compiere gesti romantici e a fare dei sacrifici.

Scorpione: sarete molto socievoli. Non vedrete l'ora di interagire con nuove persone. Sfrutterete ogni occasione disponibile per provare ad allargare la vostra cerchia di amici. Otterrete una risposta più positiva del previsto.

Sagittario: vi sentirete più stanchi del previsto. Avrete bisogno di recuperare le energie, ma non sarà un'impresa facile. In tale circostanza, un cambiamento sarà necessario, sia nella vita privata che sul posto di lavoro.

Capricorno: sarete dinamici e propositivi. Riuscirete a trarre il meglio anche dalle situazioni più complesse. Gli altri vi guarderanno con rispetto e ammirazione. Nonostante ciò non riuscirete a concedere facilmente la vostra fiducia.

Acquario: non vi sentirete sempre compresi dai colleghi di lavoro.

Ci saranno dei momenti in cui la vostra fiducia in loro vacillerà. L'oroscopo del giorno, tuttavia, vi consiglia di non farne un dramma. Sarà essenziale mantenere un clima pacato e positivo.

Pesci: darete una valenza negativa alla vostra timidezza. La considererete come qualcosa di profondamente sbagliato. In realtà, si tratterà solo di una vostra percezione. Gli altri non la vedranno assolutamente in questo modo.