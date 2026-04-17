Sabato 18 aprile arriva con un'aria morbida, tipica di questa fase della primavera. I Pesci guidano la classifica con un'intuito particolarmente vivo, seguiti da segni che trovano il loro spazio tra affetti e piccoli piaceri. Toro e Cancro si godono un ritmo rilassato, il Leone accende la scena con il suo solito magnetismo. In coda invece Vergine e Capricorno faticano a staccare la testa dai pensieri della settimana. Giornata che premia chi sceglie la semplicità e penalizza chi si intestardisce a voler controllare tutto.

L'oroscopo di sabato 18 aprile: il magnetismo del Leone, la stanchezza della Vergine

12° ♑ Capricorno ⭐½: Il sabato vi trova ancora con la testa al lavoro e non riuscite proprio a mollare la presa. Avete accumulato tensione e ora il fisico vi manda segnali chiari. In amore siete poco presenti, il partner potrebbe farvelo notare. Rimandate le decisioni importanti, oggi non è il giorno giusto. Un po' di silenzio vi farebbe bene più di qualunque distrazione forzata.

11° ♍ Vergine ⭐⭐: Giornata in cui notate ogni minimo dettaglio fuori posto e questo vi logora. Provate a chiudere gli occhi su qualcosa, non tutto deve essere perfetto. Nei rapporti di coppia serve meno critica e più ascolto. Sul fronte fisico sentite una certa pesantezza, forse è solo stress accumulato.

Una cena semplice a casa vale più di un'uscita faticosa.

10° ♏ Scorpione ⭐⭐½: Qualcosa vi rode dentro e non riuscite a dargli un nome preciso. Evitate di covare pensieri pesanti per tutto il giorno. In amore siete silenziosi, magari troppo per chi vi sta accanto. Il pomeriggio porta un miglioramento, basta non alimentare i sospetti. Concedetevi qualcosa di piacevole senza sensi di colpa.

9° ♈ Ariete ⭐⭐½: Vi svegliate con voglia di fare ma trovate ostacoli dove non vi aspettate. Cercate di non prendervela con chi vi capita a tiro. In coppia rischiate uno scatto di troppo per una sciocchezza. Sul piano fisico l'energia c'è ma va dosata bene. Fate una cosa per volta, senza correre come al solito.

8° ♊ Gemelli ⭐⭐⭐: Sabato un po' altalenante, con la mente che salta da un pensiero all'altro. Avete voglia di vedere gente ma anche bisogno di stare tranquilli. In amore qualche messaggio interessante potrebbe solleticarvi la curiosità. Scegliete un impegno solo e godetevelo fino in fondo. La sera regala una conversazione piacevole.

7° ♎ Bilancia ⭐⭐⭐: Giornata che scorre discretamente, anche se fate fatica a decidere come passarla. Un invito last minute potrebbe risolvervi il pomeriggio. In coppia clima gentile, nessuna tensione degna di nota. Per i single è una giornata di osservazione più che di azione. Qualche acquisto piacevole vi tira su il morale.

6° ♐ Sagittario ⭐⭐⭐½: Avete bisogno di aria aperta e di cambiare scenario rispetto alla settimana.

Una gita fuori porta o anche solo un giro diverso dal solito vi ricarica. In amore siete disponibili ma non vi accontentate di poco. Sul piano fisico siete in forma, approfittatene per muovervi. La sera si accende meglio di quanto immaginaste.

5° ♒ Acquario ⭐⭐⭐½: Sabato con spunti interessanti, soprattutto nei rapporti con gli amici. Qualcuno vi propone qualcosa di insolito e vi tenta parecchio. In coppia cercate meno razionalità e più presenza. I single possono fare incontri stimolanti in contesti poco prevedibili. Tenete leggera l'agenda, il bello arriva all'improvviso.

4° ♋ Cancro ⭐⭐⭐⭐: La casa vi chiama e voi le rispondete volentieri oggi. Vi piace l'idea di una giornata raccolta, con le persone che contano davvero.

In amore siete dolci e attenti, il partner lo percepisce. Una telefonata da un familiare vi scalda il cuore. Il fisico risponde bene, dopo una settimana pesante.

3° ♉ Toro ⭐⭐⭐⭐: Vi godete il sabato con calma e gusto, come piace a voi. Una buona tavola o un piacere semplice vi soddisfa più di qualunque programma elaborato. In coppia tornano sintonia e voglia di coccole. Per i single il pomeriggio può riservare uno sguardo interessante. Energie buone, umore morbido.

2° ♌ Leone ⭐⭐⭐⭐½: Oggi siete in una forma che si nota a chilometri di distanza. Chi vi incontra resta colpito dalla vostra presenza, anche senza che facciate nulla. In amore avete la parola giusta al momento giusto. Un evento mondano o anche solo una cena con amici vi vede protagonisti.

Il sabato vi sta decisamente bene.

1° ♓ Pesci ⭐⭐⭐⭐⭐: E il podio più alto è vostro, meritatissimo. Il sabato vi regala un'intuizione preziosa, di quelle che vi fanno vedere chiaro quando servirebbe. In amore siete magnetici, emotivi nel modo giusto, e chi vi guarda se ne accorge subito. I single possono fare un incontro che lascia il segno. Il fisico è in ripresa e l'umore accompagna alla grande. Fidatevi della pancia, oggi non sbaglia un colpo.