Secondo l'oroscopo del weekend 11-12 aprile 2026 il Toro è invadente, i Gemelli hanno una buona complicità con la dolce metà e l'Acquario è ottimista.

Di seguito, approfondiamo con attenzione i dettagli di tutti i segni.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: i single hanno molto affetto nei confronti di una nuova amica. In questo fine settimana, in amore è presente un bel dialogo. La sfera professionale è accompagnata da una leggera invidia.

Toro: i cuori solitari sono più invadenti del solito. Un breve viaggio lavorativo può regalare molte soddisfazioni.

Le finanze stanno vivendo un bel momento.

Gemelli: nei confronti del partner è presente molta complicità. Chi è solo da tempo è apprensivo con la famiglia. La troppa rivalità può rovinare il campo lavorativo.

Cancro: il weekend può scatenare delle forti emozioni. Chi fa parte di una coppia è abbastanza felice insieme alla persona amata. Una situazione molto complicata può presentarsi sul lavoro.

Leone: delle strane voglie possono comparire in ogni momento e creare preoccupazione. I single possono affrontare dei momenti faticosi. La salute può regalare dei piccoli miglioramenti.

Vergine: i cuori solitari sono pensierosi, ma soprattutto molto silenziosi. La sfera sentimentale ha veramente delle strane idee.

Gli affari di lavoro possono regalare delle soddisfazioni.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: in questo periodo gli amici sono pochi, ma buoni. Chi fa parte di una coppia è più insicuro del solito. Alcune discussioni sono probabili sulla sfera professionale.

Scorpione: finalmente si può ritrovare la sintonia con la dolce metà. Delle idee geniali sono previste per l'ambito lavorativo. Durante il fine settimana è possibile essere molto energici.

Sagittario: è probabile essere severi con il partner. Il rapporto con la famiglia risulta essere tranquillo. Delle trattative di lavoro sono difficili da portare a termine.

Capricorno: chi cerca l'amore è abbastanza irritato. L'interesse in questo momento è davvero molto scarso.

Delle veloci ispirazioni sono in arrivo sulla sfera professionale.

Acquario: in amore è possibile essere ottimisti per quanto riguarda il futuro. Improvvisamente possono comparire delle tensioni sul lavoro. Lo studio sta vivendo un periodo molto impegnativo.

Pesci: delle rivalità sono probabili con gli amici. Una trattativa di lavoro va gestita con calma. La creatività è davvero molto soddisfacente.