Secondo l'oroscopo del weekend 25-26 aprile 2026 il Toro è tranquillo sul lavoro, i Gemelli sono riflessivi con la dolce metà e la Vergine può essere passionale.

Di seguito, approfondiamo con attenzione i dettagli di tutti i segni.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: nei confronti del partner serve avere molta più chiarezza del solito. Sul campo lavorativo, le idee iniziano a prendere forma. Nel fine settimana, la carica energetica è davvero soddisfacente.

Toro: molta tranquillità è presente sulla sfera professionale. Una conferma concreta può arrivare dal lavoro.

Improvvisamente può comparire una leggera stanchezza.

Gemelli: chi fa parte di una coppia può vivere una fase di profonda riflessione con il partner. I single hanno una buona comunicazione con gli amici. Su un problema di lavoro è possibile trovare una soluzione.

Cancro: chi cerca l'amore può essere leggero e soprattutto molto dinamico. Un dialogo stimolante è probabile con la dolce metà. La creatività sul campo professionale è al top.

Leone: i single possono ricevere delle proposte interessanti. Chi ha una relazione è veramente magnetico agli occhi della persona amata. Delle insoddisfazioni sono in arrivo dall'ambito professionale.

Vergine: sulla sfera amorosa è presente una grande passione.

Con tenacia si possono superare degli ostacoli. La salute è veramente ottima e l'umore molto contento.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: chi cerca l'amore è più forte del passato. Sul lavoro può essere un weekend molto caotico. La salute è l'umore sono finalmente stabili.

Scorpione: i cuori solitari possono avere tanta nostalgia. La salute ha bisogno di molta più attenzione del previsto. Un nuovo compito sul lavoro può creare ansia.

Sagittario: un vecchio ricordo può portare molta malinconia. Con la precisione si può ottenere successo sul campo professionale. In questo periodo, l'umore può essere altalenante.

Capricorno: una scelta coraggiosa può essere fatta dai single. Chi ha una relazione può coinvolgere la dolce metà in nuove avventure.

L'ambito lavorativo può affrontare alcuni cambiamenti.

Acquario: i cuori solitari sono di buonumore. In amore sono in arrivo tante belle novità. Nel fine settimana, la vitalità può essere ai massimi livelli.

Pesci: chi cerca l'amore può essere nervoso. Insieme al partner è possibile essere più ambigui del previsto. Con la creatività si può scaricare la tensione in eccesso.