L'oroscopo del mese di maggio rappresenta un mese di transizione, in cui la primavera entra nel vivo e porta con sé cambiamenti, nuove opportunità e momenti di riflessione. I movimenti planetari favoriscono soprattutto la crescita personale, le relazioni autentiche e le decisioni importanti. Alcuni segni vivranno un periodo di grande espansione, mentre altri saranno chiamati a rallentare e riorganizzare le proprie priorità.

Il pianeta Mercurio correrà veloce tra il segno dell'Ariete e dei Gemelli, portando dinamicità, creatività e opportunità da non sottovalutare, soprattutto in campo lavorativo.

Per il segno del Leone è arrivato il momento di essere maturo e autonomo, sia in amore che nel lavoro, mentre Scorpione potrebbe essere in cerca di nuove opportunità.

Previsioni oroscopo di maggio 2026 segno per segno

Ariete: energia e passione non mancheranno nella vostra vita sentimentale, soprattutto nella prima parte del mese grazie a Venere. Attenzione però quando il pianeta dell'amore si sposterà in quadratura, aprendo qualche possibile incomprensione tra voi e la persona che amate. In ambito professionale potrebbero arrivare nuove proposte, ma andranno valutate con molta attenzione. Voto - 8️⃣

Toro: la prima parte di questo mese di maggio annuncia buone stelle nei vostri confronti. In particolare, il Sole e Mercurio vi daranno quella spinta che serve per affrontare le giornate con più ottimismo creatività.

Anche Marte presto sarà favorevole, portando buone energie. In amore o nel lavoro dunque, avrete le vostre occasioni per splendere e riuscire a distinguervi: dovrete soltanto trovare l'occasione giusta. Voto - 8️⃣

Gemelli: sfera sentimentale che vedrà una bella Venere nei vostri confronti. Sarà un mese vivace e pieno di stimoli per la vostra relazione di coppia, ma anche per chi è alla ricerca di nuove importanti conoscenze. In ambito professionale creatività e comunicazione saranno importanti per poter progredire nei vostri progetti. Voto - 8️⃣

Cancro: il quinto mese dell'anno vedrà un cielo tutto sommato discreto nei vostri confronti. Mercurio navigherà in buone posizioni, mentre Venere sarà in congiunzione nella seconda parte del mese.

In amore avrete modo di vivere un rapporto sano ed equilibrato, con i single che potrebbero stringere nuove conoscenze, mentre nel lavoro potrebbe essere un buon momento per presentare nuove idee e progetti, oppure concretizzare quelli già in sviluppo. Voto - 8️⃣

Leone: previsioni astrali che annunciano un cielo dinamico, ma in qualche modo spesso favorevole nei vostri confronti. Il pianeta Venere sarà favorevole, e vi permetterà di essere sempre affiatati e romantici nei confronti della persona che amate. Sul fronte professionale è arrivato il momento di dimostrare che potete essere autonomi nei vostri progetti. Abbiate fiducia nelle vostre capacità. Voto - 8️⃣

Vergine: questo mese di maggio non inizierà benissimo a causa della posizione scomoda di Venere.

Il rapporto con il partner tenderà a migliorare nella seconda parte del mese, ma serviranno pazienza, buona comunicazione e gesti sinceri per vivere un rapporto migliore. Nel lavoro attenzione a Mercurio in quadratura, durante la seconda parte del mese, che potrebbe causare qualche imprevisto di troppo. Voto - 7️⃣

Bilancia: se nella prima parte del mese vi sentirete molto bene con la persona che amate, grazie a Venere in trigono, nella seconda parte del mese potrebbe esserci qualche incomprensione di troppo, sempre a causa del pianeta dell'amore, che si troverà in quadratura. Fate attenzione in particolare al vostro atteggiamento. Nel lavoro sarete abili e creativi in quel che fate, ma non sempre ci saranno grandi occasioni di successo.

Voto - 7️⃣

Scorpione: le emozioni saranno protagoniste a partire dalla seconda parte del mese, quando il pianeta Venere si sposterà in trigono dal segno amico del Cancro. Single oppure no, saprete essere dei perfetti complici, costruendo rapporti davvero speciali. In quanto al lavoro sarà un mese impegnativo, ma che potrebbe darvi qualche soddisfazione in più. Voto - 7️⃣

Sagittario: la prima parte di questo mese di maggio potrebbe non essere così appagante secondo l'oroscopo. Potreste essere più sensibili del solito, e poco disposti ad aprirvi nei confronti del partner. In ambito professionale sfruttate la prima parte del mese per concludere con successo certe mansioni che hanno richiesto molto impegno nell'ultimo periodo.

Voto - 6️⃣

Capricorno: previsioni astrali positive durante la prima parte del mese. Le prime settimane di questo mese di maggio saranno fondamentali per portare un po’ di stabilità nella vostra relazione di coppia. Stabilità che sarà poi messa in crisi da Venere in quadratura. Bene invece il settore professionale, grazie alla posizione di Marte e Mercurio, che porterà piacevoli occasioni di crescita per il vostro impiego. Voto - 7️⃣

Acquario: sarà un mese di maggio interessante per la vostra vita amorosa secondo l'oroscopo. Venere porterà benessere e bei momenti da vivere insieme alla persona che amate, soprattutto durante la prima parte del mese. Per quanto riguarda il lavoro sarete produttivi a sufficienza, ma a volte potrebbero esserci degli ostacoli da superare.

Voto - 8️⃣

Pesci: non inizierà benissimo questo mese di maggio secondo l'oroscopo, complice la posizione di Venere in quadratura. Le cose miglioreranno nella seconda parte del mese, quando il pianeta dell'amore si troverà in trigono, aiutandovi a sistemare le cose tra voi e il partner. Sul fronte professionale sarete abbastanza costanti nei vostri progetti, dimostrando di avere buone capacità per raggiungere il successo. Voto - 7️⃣