L'oroscopo di lunedì 20 aprile 2026 si apre sotto un cielo di grande fermento, segnato dall'ingresso del Sole nel segno del Toro, che inaugura ufficialmente una stagione dedicata alla costruzione, al piacere dei sensi e alla ricerca di una stabilità duratura. È un lunedì che non concede spazio all'improvvisazione fine a se stessa: le configurazioni astrali odierne spingono verso la realizzazione pratica dei desideri, chiedendoci di piantare semi destinati a diventare querce. La Luna, con i suoi aspetti armonici, favorisce un clima di operosità, ma non mancano le sfide per chi si ostinerà a guardare al passato invece di abbracciare il rinnovamento in atto.

In questa giornata di inizio settimana, l'energia cosmica premia il pragmatismo e la capacità di restare focalizzati sui propri obiettivi senza perdere di vista il benessere interiore. I segni di Terra e d'Aria sembrano avere una marcia in più: la Vergine, il Toro e i Gemelli si preparano a vivere momenti di grande slancio, occupando i gradini più alti del podio astrale, mentre i segni di Fuoco e d'Acqua dovranno lavorare di più sulla gestione delle emozioni e sulla pazienza per non disperdere energie preziose. È un lunedì che celebra l'ambizione sana e la bellezza delle piccole conquiste quotidiane.

Oroscopo di domani, lunedì 20 aprile e la classifica dei 12 segni zodiacali: trionfo di concretezza per la Vergine, Leone e Scorpione alle prese con qualche piccola sfida diplomatica

LEONE (23 luglio – 23 agosto) Voto 6. Parola chiave: diplomazia e calma, evitate l'orgoglio e puntate su una comunicazione chiara.

Inizierete la settimana con una sensazione di leggera insofferenza, come se il mondo circostante non vi riconoscesse il merito che vi spetta. Le stelle vi suggeriscono di non ruggire troppo forte: oggi la diplomazia e la calma saranno i vostri alleati più preziosi per non creare fratture inutili in ambito professionale. Sentirete la tentazione di imporvi, ma evitate l'orgoglio smisurato che spesso vi caratterizza; agire d'impulso potrebbe portarvi a scontri verbali poco produttivi.

Puntate invece su una comunicazione chiara e trasparente, cercando di spiegare le vostre ragioni senza dare ordini. Verso sera, la tensione calerà, a patto che riusciate a lasciare le questioni lavorative fuori dalla porta di casa. Sarà importante ascoltare le esigenze degli altri prima di pretendere attenzione per le vostre.

SCORPIONE (23 ottobre – 21 novembre) Voto 6. Parola chiave: compromesso e dialogo, affrontate i confronti con ironia senza sovraccaricarvi.

L'influenza del Sole in opposizione comincia a farsi sentire, rendendo i rapporti interpersonali un terreno leggermente scivoloso. Sarete chiamati a esercitare l'arte del compromesso e dialogo, anche quando preferireste chiudervi nel vostro silenzio magnetico o rispondere con una delle vostre celebri frecciatine.

Il segreto per superare indenni la giornata sarà quello di affrontare i confronti con ironia, smorzando i toni invece di alimentare le polemiche. Cercate di non caricarvi sulle spalle pesi che non vi appartengono: senza sovraccaricarvi di responsabilità altrui, riuscirete a mantenere quella lucidità necessaria per gestire le scadenze. Un po' di distacco emotivo vi permetterà di vedere le cose nella giusta prospettiva, evitando che piccoli intoppi diventino drammi esistenziali.

SAGITTARIO (22 novembre – 21 dicembre) Voto 6,5. Parola chiave: pazienza e delega, gestite la tensione ed evitate di essere troppo pungenti con il partner.

Il lunedì si presenta come una salita ripida per voi che vorreste già essere proiettati verso il prossimo weekend.

Vi sentirete un po' sotto pressione a causa di impegni che si accumulano, per questo gli astri vi consigliano vivamente di coltivare pazienza e delega. Non potrete fare tutto da soli: imparate a fidarvi dei collaboratori o dei familiari per alleggerire il vostro carico. Dovrete essere bravi a gestire la tensione nervosa che potrebbe accumularsi durante le ore centrali del giorno, magari scaricandola con una breve passeggiata o dell'attività fisica. Soprattutto nella sfera affettiva, fate attenzione alle parole: evitate di essere troppo pungenti con il partner, che oggi potrebbe essere più sensibile del solito. Un sorriso e un po' di tolleranza trasformeranno una serata potenzialmente nervosa in un momento di dolce relax.

ARIETE (21 marzo – 19 aprile) Voto 7. Parola chiave: concretezza e comunicazione, saprete vendere bene le vostre idee.

Dopo i fuochi d'artificio del vostro compleanno, entrate in una fase in cui la concretezza e comunicazione diventeranno i pilastri della vostra quotidianità. Questo lunedì vi vedrà particolarmente ispirati dal punto di vista intellettuale: saprete vendere bene le vostre idee, convincendo anche gli interlocutori più scettici grazie a una parlantina vivace e argomentazioni solide. È il momento ideale per proporre un progetto o per chiedere un chiarimento che rimandate da tempo. Non vi perderete in chiacchiere inutili, puntando dritto al sodo e dimostrando una maturità che sorprenderà chi vi circonda.

Sarete in grado di strutturare la vostra agenda con efficienza, lasciando anche spazio per una serata piacevole in compagnia di chi stimola la vostra mente oltre che il vostro cuore.

CANCRO (22 giugno – 22 luglio) Voto 7. Parola chiave: ascolto e relax, cercate la compagnia degli amici e proteggete i vostri spazi.

Per voi il benessere parte dalla serenità interiore e questo lunedì vi inviterà a praticare l'ascolto e relax. Non avrete molta voglia di competere o di stare sotto i riflettori; preferirete piuttosto muovervi dietro le quinte, curando i dettagli e offrendo il vostro supporto empatico a chi ne ha bisogno. Cercate la compagnia degli amici più cari, quelli che sanno leggervi dentro senza bisogno di troppe spiegazioni, e proteggete i vostri spazi da intrusioni sgradite o da persone troppo rumorose.

Le stelle favoriscono le attività creative svolte in solitudine o in piccoli gruppi fidati. Sarà una giornata rigenerante se riuscirete a non farvi condizionare dalla fretta altrui, seguendo il vostro ritmo naturale che oggi richiede dolcezza e tempi dilatati.

ACQUARIO (20 gennaio – 18 febbraio) Voto 7. Parola chiave: flessibilità e recupero, cambiate i piani in corsa e godetevi la ritrovata leggerezza serale.

La vostra natura innovatrice sarà messa alla prova da qualche piccolo imprevisto logistico, ma saprete reagire con grande flessibilità e recupero. Se qualcosa non dovesse andare come previsto nella prima parte della giornata, non vi scoraggerete: cambiate i piani in corsa con quella rapidità mentale che vi distingue e troverete soluzioni alternative persino migliori delle originali.

Il pomeriggio sarà dedicato a sistemare pendenze o a recuperare un dialogo che si era interrotto. Il premio arriverà a fine giornata: godetevi la ritrovata leggerezza serale, magari dedicandovi a un hobby tecnologico o a una lettura stimolante. Sarete aperti alle novità e pronti a lasciarvi stupire da una proposta improvvisa che arriverà tramite social o messaggi.

PESCI (19 febbraio – 20 marzo) Voto 7. Parola chiave: precisione e privacy, sistemerete pratiche noiose ma avrete bisogno di coccole e relax.

In questo lunedì vi scoprirete insolitamente metodici e attenti al dettaglio. La vostra precisione e privacy saranno le coordinate entro cui vi muoverete con successo. Sistemerete pratiche noiose, bollette o documenti che giacevano sulla scrivania da tempo, provando una sottile soddisfazione nel vedere tutto in ordine.

Nonostante questa efficienza pratica, la vostra anima sognatrice reclamerà la sua parte di attenzione: verso sera avrete bisogno di coccole e relax, cercando rifugio nel calore domestico o tra le braccia della persona amata. Saprete proteggere la vostra sfera privata da occhi indiscreti, godendovi la bellezza di un momento vissuto solo per voi stessi. La vostra intuizione sarà fortissima: fidatevi delle sensazioni a pelle.

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre) Voto 7,5. Parola chiave: profondità e trasformazione, cercate risposte sincere e abbracciate abitudini più sane.

Sentirete il bisogno di andare oltre la superficie delle cose. Questo lunedì vi spingerà verso una ricerca di profondità e trasformazione, portandovi a riflettere seriamente su alcuni aspetti della vostra vita che non vi soddisfano più pienamente.

Non vi accontenterete di verità di facciata: cercate risposte sincere sia nel lavoro che nei rapporti sentimentali, pronti anche a cambiare rotta se necessario. Le stelle vi incoraggiano a prendervi cura del vostro tempio fisico: abbracciate abitudini più sane, iniziando magari una dieta equilibrata o una nuova routine di benessere. La vostra naturale propensione all'equilibrio vi aiuterà a integrare questi cambiamenti senza traumi, facendovi sentire più forti e centrati entro la fine della giornata.

TORO (20 aprile – 20 maggio) Voto 8. Parola chiave: magnetismo e determinazione, siete al centro dell’attenzione.

Con il Sole che brilla nel vostro segno, inizierete la settimana con una carica invidiabile.

Eserciterete un magnetismo e determinazione che non passeranno inosservati, rendendovi capaci di ottenere ciò che desiderate con un semplice sguardo o una parola ben piazzata. Siete al centro dell'attenzione e questo non vi dispiacerà affatto, anzi, alimenterà la vostra sicurezza interiore. In ambito professionale, le vostre proposte verranno accolte con entusiasmo e potrete consolidare la vostra posizione. Anche in amore, il vostro fascino sarà ai massimi livelli: se siete single, potreste fare incontri interessanti, mentre se siete in coppia, vivrete momenti di grande complicità e passione. È il vostro momento, usatelo per porre le basi di nuovi, ambiziosi traguardi.

GEMELLI (21 maggio – 21 giugno) Voto 8.

Parola chiave: brillanti e multitasking, energia in risalita e umore che vola alto.

Sarete i veri funamboli di questo lunedì, capaci di gestire mille impegni contemporaneamente senza perdere il sorriso. Vi mostrerete brillanti e multitasking, saltando da una riunione a una telefonata con una disinvoltura che lascerà i colleghi a bocca aperta. Avvertirete un'energia in risalita che vi permetterà di spazzare via la stanchezza dei giorni scorsi, con un umore che vola alto e contagia positivamente chi vi sta intorno. Le stelle favoriscono i viaggi brevi, i contatti commerciali e lo studio. La vostra curiosità sarà il motore di ogni azione, spingendovi a esplorare territori nuovi. In serata, avrete ancora voglia di socialità: non chiudetevi in casa, perché il mondo ha bisogno della vostra ironia e della vostra vitalità travolgente.

CAPRICORNO (22 dicembre – 19 gennaio) Voto 8. Parola chiave: creatività redditizia, sarete solidi nella passione e molto efficienti sul lavoro.

Un lunedì che profuma di successo e di concretezza per voi che non amate perdere tempo. Gli astri parlano di una creatività redditizia: saprete unire il vostro proverbiale senso pratico a un pizzico di inventiva, trovando soluzioni brillanti che potrebbero portare anche benefici economici nel medio periodo. Sarete solidi nella passione, dimostrando alla persona amata tutta la vostra dedizione attraverso fatti concreti più che con parole romantiche. Sarete inoltre molto efficienti sul lavoro, smaltendo una quantità incredibile di impegni con una precisione chirurgica. La vostra autorevolezza sarà riconosciuta da tutti e potreste ricevere un complimento inaspettato da un superiore o da un cliente importante. Continuate così, la strada è quella giusta.

VERGINE (24 agosto – 22 settembre) Voto 8,5. Parola chiave: stabilità ed espansione, un momento positivo per il cuore e per nuovi orizzonti lavorativi.

Siete voi i dominatori assoluti di questo cielo del 20 aprile. Le stelle vi regalano un mix perfetto di stabilità ed espansione, permettendovi di sentirvi sicuri sulle vostre basi ma allo stesso tempo pronti a conquistare nuovi territori. Questo è un momento positivo per il cuore: i sentimenti si faranno profondi e stabili, e per chi è in cerca dell'anima gemella potrebbero aprirsi porte inaspettate. Anche sul fronte professionale, sarete proiettati verso nuovi orizzonti lavorativi, con la possibilità di siglare accordi vantaggiosi o di ricevere incarichi di prestigio. La vostra capacità analitica, supportata da un pizzico di fortuna sfacciata, vi renderà praticamente imbattibili. Approfittate di questa scia luminosa per osare quel passo che finora vi aveva spaventato. Il successo è a portata di mano.