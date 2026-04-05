L'oroscopo del 6 aprile 2026 com classifica premia con la medaglia d'oro l'Ariete, mentre con quella d'argento il Sagittario e con quella di bronzo il Leone. L'ultima posizione invece è assegnata allo Scorpione poiché pott3bbe esserevun po' destabilizzato.

Classifica Pasquetta 6 Aprile 2026

. Ariete

Siete pieni di energia e anche più concreti del solito grazie al trigono con Saturno. Attenzione solo a non strafare o imporvi troppo.

Perfetti per organizzare e guidare la giornata.

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. Sagittario

Con la Luna nel segno siete vivaci, positivi e coinvolgenti.

Avete voglia di libertà, natura e movimento.

Pasquetta ideale per divertirsi e stare in compagnia.

Leone

Fuoco in armonia: entusiasmo, carisma e voglia di stare con gli altri.

Giornata brillante, soprattutto in gruppo.

4. Acquario

Stimolati dall’energia del Sagittario, riuscite a vivere la giornata con leggerezza e apertura mentale.

Ottimo per incontri e idee nuove.

5. Bilancia

Buona energia sociale: riuscite a mediare e stare bene con tutti.

Giornata piacevole se evitate tensioni.

6. Gemelli

Aria e fuoco si parlano bene: voglia di chiacchierare, muoversi e cambiare programmi.

Attenzione solo a non disperdervi troppo.

7. Toro

Un po’ fuori ritmo rispetto all’energia dinamica della giornata.

Meglio non irrigidirsi: adattarsi senza perdere il proprio equilibrio è la chiave.

Se trovate il vostro spazio di comfort dentro la giornata, riuscirete a godervela molto di più.

8. Capricorno

Il trigono Luna-Saturno vi aiuta a restare centrati, ma non amate troppo il caos.

Bene se organizzate, meno se dovete adattarvi.

9. Pesci

Emotivamente un po’ distanti dall’atmosfera leggera.

Meglio non chiudersi, ma scegliere bene con chi stare.

10. Cancro

Il quadrato Sole-Giove vi coinvolge direttamente: rischio di esagerare o vivere alti e bassi. Il consiglio è di abbassare un po’ le aspettative e vivere il momento: meno controllo, più spontaneità. Così eviterete tensioni e potrete comunque trovare momenti belli e sinceri.

Meglio non aspettarsi troppo dagli altri.

11. Vergine

Troppa confusione e movimento per i vostri gusti.

Serve adattamento, evitando di criticare tutto.

12. Scorpione

L’energia del Sagittario vi destabilizza un po’.

Meglio evitare tensioni e lasciar correre.