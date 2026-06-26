L'oroscopo del karrma dal 29/06 al 5/07 consiglia ai Pesci di lasciare andare, mentre all'Ariete di accettare una rottura e al Toro di riuscire a dire di "no"

Karma dal 29/06 al 5/07 segno per segno

Ariete: con la Luna Piena in quadratura, il passato torna a bussare. Non cercate di controllare l'esito di una rottura: accettatela come un debito karmico saldato.

Toro: Giove in Leone vi spinge a reclamare il vostro valore. È il momento di dire "no" a chi ha approfittato della vostra pazienza: la purificazione parte da qui.

Gemelli: Marte e Urano nel vostro segno vi rendono inarrestabili, ma attenzione al Mercurio retrogrado: non promettete ciò che non potete mantenere.

Cancro: Mercurio retrogrado nel vostro segno è un segnale chiaro: fate ordine nei ricordi. Se qualcuno vi ha ferito, ora è il momento di chiudere il capitolo con consapevolezza.

Leone: con l'ingresso di Giove, la vostra aura brilla. Il karma vi premia se agite con generosità, ma attenti alle pretese eccessive in amore.

Vergine: la Luna Piena in Capricorno vi regala la solidità necessaria per fare una scelta drastica. Se un rapporto non cresce, il destino vi sta spingendo verso la via d'uscita.

Bilancia: Mercurio retrogrado vi confonde? Non prendete decisioni impulsiva. La "purificazione" questa settimana significa stare in silenzio e ascoltare ciò che non viene detto.

Scorpione: le quadrature vi mettono sotto pressione, ma sono la vostra occasione per brillare.

Liberatevi di un peso emotivo: il karma vi chiede di essere spietati con chi è falso.

Sagittario: Giove vi spinge oltre i confini, ma Marte in Gemelli vi chiede prudenza. Non bruciate i ponti se non siete sicuri di dove state andando.

Capricorno: La Luna Piena nel vostro segno è il culmine del vostro lavoro. Avete il potere di riscrivere il vostro destino: il karma è dalla vostra parte se agite con giustizia. Giove entra in Leone, Mercurio retrogrado in Cancro e Luna Piena in Capricorno.

Acquario: Urano vi scuote le fondamenta. Non abbiate paura di cambiare rotta, anche se significa lasciare una zona di comfort che ormai vi sta stretta.

Pesci: Venere e i transiti in Cancro vi rendono vulnerabili ma lucidi. Il karma vi insegna che, a volte, lasciar andare è l'atto di amore più grande che potete compiere verso voi stessi.