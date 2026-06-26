L'oroscopo del benessere di luglio 2026 consigli all'Ariete di fare reset profondo, mentre di stare a contatto con la natura per la Bilancia e di praticare scrittura quotidiana per lo Scorpione.

Segni di Fuoco

Ariete: siete chiamati a un reset profondo. Per evitare i cali energetici previsti il 4 e il 7 luglio, inserite nella vostra routine sessioni di stretching dolce o passeggiate all'alba per scaricare la tensione nervosa.

Leone: la vostra vitalità va protetta con una corretta idratazione e pasti leggeri. Non disperdete le forze in troppe attività sociali: concedetevi il lusso di una serata di silenzio per ritrovare il vostro centro.

Sagittario: il movimento è la vostra medicina, ma deve essere equilibrato. Evitate sforzi intensi nelle ore più calde e preferite attività che uniscono corpo e mente, come lo yoga o la meditazione attiva.

Segni di Terra

Toro: voi siete i pilastri della stabilità questo mese. Approfittate della vostra solida energia per dedicarvi alla cura della casa o a piccoli progetti creativi che vi aiutino a staccare completamente dal lavoro.

Vergine: la vostra salute passa per l'organizzazione. Preparate in anticipo pasti freschi e bilanciati e cercate di mantenere orari del sonno regolari: la costanza sarà la vostra migliore alleata contro lo stress.

Capricorno: .antenete la lucidità delegando ciò che non è essenziale.

Il vostro benessere fisico migliorerà drasticamente se imparerete a lasciare andare il controllo su questioni esterne che non dipendono da voi.

Segni d'Aria

Gemelli: siete sotto una forte sollecitazione mentale. Per non arrivare a fine giornata esausti, praticate esercizi di respirazione profonda ogni volta che sentite la pressione salire: ossigenare il cervello è fondamentale per voi.

Bilancia: proteggete il vostro equilibrio emotivo come un bene prezioso. In caso di tensioni esterne, rifugiatevi in attività artistiche o nel contatto con la natura per rigenerare le vostre riserve di energia.

Acquario: è il momento di fare pulizia, non solo negli impegni ma anche nell'alimentazione. Scegliete cibi ricchi di magnesio e potassio per sostenere il sistema nervoso e regalarvi un sonno più profondo e ristoratore.

Segni d'Acqua

Cancro: grazie alla sintonia di inizio mese, siete i più intuitivi. Assecondate il vostro bisogno di pause silenziose: stare a contatto con l'acqua o ascoltare musica rilassante sarà il vostro miglior trattamento di benessere.

Scorpione: le vostre emozioni chiedono sfogo. Non tenete tutto dentro: praticate una scrittura quotidiana o sfogate le tensioni con un'attività fisica costante che vi permetta di scaricare le scorie emotive.

Pesci: Venere vi invita alla dolcezza verso voi stessi. Evitate l'autocritica eccessiva e dedicatevi a rituali di cura personale, come bagni rilassanti o massaggi, per coccolare il vostro