L'oroscopo della settimana dal 4 al 10 maggio 2026 evidenzia una giornata densa di opportunità e sfide per i vari protagonisti dello zodiaco. I Pesci dominano la scena con un trionfo assoluto di emozioni e intuizioni che guidano verso il successo. L'Acquario splende per carisma e innovazione, trovando il proprio apice nel venerdì grazie a una Luna ispiratrice. Anche la Bilancia affronta un periodo di riflessione obbligata, cercando un equilibrio difficile: soprattutto martedì si richiede estrema prudenza e massima diplomazia.

Oroscopo settimanale e pagelle per i segni della prima sestina

♈ Ariete: voto 7. Il periodo richiede una gestione oculata delle risorse personali. Mercoledì si presenta come la giornata migliore per avviare iniziative rimaste chiuse nel cassetto da tempo. La determinazione non manca. Tuttavia serve prudenza sabato. Alcune divergenze di opinione rallentano il ritmo abituale. Meglio ascoltare pareri esterni senza mostrare chiusura immediata. Lunedì e giovedì offrono occasioni propizie per stabilire nuovi contatti sociali. Marte nel segno sostiene la vitalità fisica e spinge verso azioni coraggiose. Martedì e venerdì scorrono senza scossoni significativi. Si consiglia di pianificare gli impegni con anticipo.

La domenica invita al riposo necessario per ricaricare le batterie. Evitare discussioni inutili aiuta a mantenere la serenità domestica. Il focus resta sulla concretezza d'azione. Risultati tangibili arrivano grazie a una pianificazione metodica. Ogni passo compiuto con convinzione porta verso traguardi soddisfacenti. La settimana procede in modo equilibrato.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

Top del giorno mercoledì 6 maggio;

mercoledì 6 maggio; ★★★★★ lunedì 4 e giovedì 7;

★★★★ martedì 5 e venerdì 8;

★★★ domenica 10 maggio;

★★ sabato 9 maggio.

♉ Toro: voto 8. L’energia circola con fluidità costante regalando momenti di grande soddisfazione personale. Giovedì brilla come il momento culminante della settimana grazie a intuizioni brillanti.

Mercoledì e venerdì sono momenti ideali per consolidare legami affettivi importanti. La presenza di Venere nel segno accentua il desiderio di bellezza e armonia circostante. Martedì e il fine settimana permettono di dedicarsi a passatempi piacevoli. Lunedì richiede invece un approccio più cauto per via di alcune piccole pendenze burocratiche. Risolvere vecchie questioni permette di guardare avanti con rinnovata fiducia. La creatività trova canali espressivi validi e originali. Si respira un’aria di rinnovamento che coinvolge vari ambiti dell’esistenza. Accettare inviti improvvisi apre porte inaspettate. La stabilità interiore funge da bussola nei momenti di incertezza. Il cammino appare libero da ostacoli insormontabili.

Si vive una fase di crescita armoniosa.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

Top del giorno giovedì 7 maggio;

giovedì 7 maggio; ★★★★★ mercoledì 6 e venerdì 8;

★★★★ martedì 5, sabato 9 e domenica 10;

★★★ lunedì 4 maggio.

♊ Gemelli: voto 7. La settimana parte in salita ma riserva un finale scoppiettante. Sabato si attesta come la giornata più luminosa per le relazioni interpersonali. La comunicazione diventa efficace e persuasiva. Giovedì e domenica portano una ventata di ottimismo utile per affrontare cambiamenti necessari. Mercoledì e venerdì la routine procede spedita senza intoppi particolari. Martedì si avverte una leggera stanchezza mentale da monitorare con attenzione. Lunedì occorre prestare massima cura ai dettagli per evitare sviste banali.

Mercurio nel segno stimola la curiosità e la voglia di apprendere nuove nozioni. Viaggi brevi o spostamenti improvvisi risultano molto proficui. Il dialogo sincero risolve malintesi nati in passato. L’umore migliora sensibilmente col passare dei pomeriggi. Si consiglia di non disperdere energie in troppi progetti simultanei. La lucidità mentale resta l'arma vincente per superare piccole sfide quotidiane.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

Top del giorno sabato 9 maggio;

sabato 9 maggio; ★★★★★ giovedì 7 e domenica 10;

★★★★ mercoledì 6 e venerdì 8;

★★★ martedì 5 maggio;

★★ lunedì 4 maggio.

♋ Cancro: voto 5. Il quadro astrale appare frammentato e richiede molta pazienza. Martedì emerge come l'unica isola felice in un contesto piuttosto agitato.

Lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì offrono una tenuta discreta nonostante alcune tensioni latenti. Sabato porta stanchezza accumulata mentre domenica si tocca il punto di maggiore fragilità. Saturno in aspetto dissonante invita alla riflessione profonda e alla prudenza finanziaria. Meglio rimandare decisioni drastiche a tempi migliori. La sfera domestica richiede attenzione costante per evitare musi lunghi. Piccoli intoppi tecnici potrebbero rallentare i programmi stabiliti. Si avverte il bisogno di isolarsi per ritrovare l'equilibrio perduto. Nonostante le difficoltà, la capacità di resilienza permette di superare i momenti critici. Bisogna attendere tempi più miti per agire apertamente. La prudenza deve restare la priorità assoluta per navigare in acque tranquille durante tutta la settimana.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

★★★★★ martedì 5 maggio;

★★★★ lunedì 4, mercoledì 6, giovedì 7 e venerdì 8;

★★★ sabato 9 maggio;

★★ domenica 10 maggio.

♌ Leone: voto 6. Si prospetta un periodo di alti e bassi da gestire con estremo equilibrio. Lunedì e domenica brillano per intensità e offrono momenti di gioia autentica. Martedì, mercoledì e sabato garantiscono una stabilità accettabile nelle faccende ordinarie. Venerdì richiede un impegno supplementare per mantenere la calma necessaria. Giovedì si presenta come la giornata più ostica a causa di imprevisti fastidiosi. Il transito lunare di metà settimana suggerisce cautela nell'esprimere giudizi affrettati. Le relazioni con i collaboratori necessitano di maggiore diplomazia.

Evitare atteggiamenti troppo autoritari aiuta a mantenere un clima sereno. La forma fisica necessita di attenzione particolare durante le ore serali. Dedicare tempo alla meditazione o ad attività rilassanti favorisce il recupero delle energie spese. La settimana si chiude comunque in positivo. Si raccomanda di non forzare la mano in situazioni ancora incerte.

La valutazione della settimana:

★★★★★ lunedì 4 e domenica 10;

★★★★ martedì 5, mercoledì 6 e sabato 9;

★★★ venerdì 8 maggio;

★★ giovedì 7 maggio.

♍ Vergine: voto 7. La settimana si apre sotto i migliori auspici grazie al supporto lunare. Lunedì è la giornata perfetta per pianificare obiettivi a lungo termine. Martedì e domenica regalano intuizioni preziose e incontri fortuiti.

Mercoledì e sabato la gestione della quotidianità procede senza intoppi rilevanti. Giovedì si avverte un calo di concentrazione mentre venerdì rappresenta il momento più critico del periodo. Giove in transito favorevole aiuta a mantenere la fiducia nonostante le piccole avversità esterne. La precisione abituale permette di risolvere problemi complessi con relativa facilità. Si consiglia di non sottovalutare l'importanza del riposo notturno. La sfera sentimentale vive una fase di stasi che invita alla riflessione pacata. Curare l'alimentazione aiuta a mantenere alto il livello di vitalità. Il bilancio finale risulta soddisfacente per chi sa attendere il momento propizio.

La graduatoria settimanale con le stelle:

Top del giorno lunedì 4 maggio;

lunedì 4 maggio; ★★★★★ martedì 5 e domenica 10;

★★★★ mercoledì 6 e sabato 9;

★★★ giovedì 7 maggio;

★★ venerdì 8 maggio.

Previsioni zodiacali e voti della settimana per gli ultimi sei segni

♎ Bilancia: voto 6. Il periodo richiede una ricerca costante di armonia per evitare piccole oscillazioni d'umore. Venerdì e sabato sono le giornate più luminose, ideali per dedicarsi alla cura della persona e alla socialità. Lunedì, giovedì e domenica garantiscono una buona tenuta generale, permettendo di gestire gli impegni ordinari senza troppa fatica. Mercoledì si avverte un leggero calo di tono che suggerisce di non forzare la mano. Martedì rappresenta il momento più complesso della settimana, dove la pazienza viene messa alla prova da ritardi o incomprensioni esterne.

Cercare il compromesso resta la strategia vincente per mantenere la serenità. La diplomazia innata aiuta a smussare angoli taglienti nelle relazioni con i conoscenti. Si consiglia di evitare spese superflue o investimenti azzardati. Il riposo serale diventa fondamentale per recuperare lucidità. La settimana scorre senza eventi eclatanti ma richiede attenzione costante.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

★★★★★ venerdì 8 e sabato 9;

★★★★ lunedì 4, giovedì 7 e domenica 10;

★★★ mercoledì 6 maggio;

★★ martedì 5 maggio.

♏ Scorpione: voto 6. La settimana si presenta come un percorso a ostacoli che richiede determinazione e sangue freddo. Sabato e domenica offrono finalmente un recupero sostanziale, portando intuizioni profonde e momenti di rigenerazione interiore.

Lunedì, martedì e venerdì permettono di avanzare con discreto successo nei propri progetti personali. Giovedì richiede una pausa di riflessione per valutare meglio alcune scelte recenti. Mercoledì si prospetta come la giornata più faticosa, dove energie disperse potrebbero creare un senso di frustrazione. Il transito di Marte suggerisce di incanalare la grinta in attività costruttive invece di alimentare sterili polemiche. La sfera affettiva vive momenti di analisi che portano a nuove consapevolezze necessarie. Mantenere il riserbo su questioni private aiuta a proteggere la propria tranquillità. Il finale di settimana riserva sorprese piacevoli che migliorano sensibilmente l'umore generale.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

★★★★★ sabato 9 e domenica 10;

★★★★ lunedì 4, martedì 5 e venerdì 8;

★★★ giovedì 7 maggio;

★★ mercoledì 6 maggio.

♐ Sagittario: voto 6.

Un ritmo alterno caratterizza queste giornate dedicate alla riorganizzazione della propria quotidianità. Lunedì e venerdì spiccano per vitalità e voglia di fare, regalando contatti interessanti e stimoli nuovi. Martedì, giovedì e sabato sono giorni positivi per portare a termine compiti rimasti in sospeso. Mercoledì la stanchezza si fa sentire maggiormente, imponendo un rallentamento forzato dei ritmi abituali. Domenica prossima, secondo l'oroscopo, occorre prestare attenzione alle parole per evitare malintesi con le persone care. Lo spirito d'avventura resta presente ma deve scontrarsi con alcuni vincoli oggettivi. Viaggi o spostamenti richiedono una pianificazione meticolosa per evitare contrattempi. La curiosità spinge verso nuovi interessi che potrebbero rivelarsi utili in futuro. Si consiglia di non sottovalutare i segnali inviati dal corpo. La gestione della vita sociale richiede un pizzico di prudenza in più. Il bilancio resta comunque discreto.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

★★★★★ lunedì 4 e venerdì 8;

★★★★ martedì 5, giovedì 7 e sabato 9;

★★★ mercoledì 6 maggio;

★★ domenica 10 maggio.

♑ Capricorno: voto 8. La settimana si apre con prospettive concrete e una grande solidità interiore. Martedì splende come il momento migliore grazie alla presenza della Luna nel segno, che esalta il carisma e la capacità decisionale. Lunedì e mercoledì favoriscono accordi vantaggiosi e una gestione impeccabile delle proprie responsabilità. Giovedì, venerdì e domenica permettono di consolidare i risultati ottenuti con fatica e dedizione. Sabato richiede invece un approccio più morbido verso gli altri per evitare di apparire troppo distanti. La costanza tipica del segno viene premiata da piccoli ma significativi successi personali. Il clima domestico beneficia di una maggiore disponibilità al dialogo costruttivo. Si avverte la necessità di programmare il futuro con lungimiranza e rigore. La forma fisica è buona e sostiene bene lo sforzo richiesto dagli impegni. Tutto procede secondo i piani stabiliti con intelligenza.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

Top del giorno martedì 5 maggio (Luna in Capricorno);

martedì 5 maggio (Luna in Capricorno); ★★★★★ lunedì 4 e mercoledì 6;

★★★★ giovedì 7, venerdì 8 e domenica 10;

★★★ sabato 9 maggio.

♒ Acquario: voto 9. Una fase di grande espansione e brillantezza mentale caratterizza questo periodo fortunato. Venerdì si posiziona come la giornata d'oro grazie alla Luna nel segno, capace di stimolare idee rivoluzionarie e incontri speciali. Mercoledì e sabato confermano un trend eccellente per quanto riguarda la creatività e la libertà d'azione. Lunedì, martedì, giovedì e domenica garantiscono un sostegno astrale costante che facilita ogni tipo di interazione sociale. L'originalità diventa la chiave per superare situazioni monotone e aprire nuovi orizzonti. Si respira un'aria di indipendenza che permette di esprimere pienamente il proprio potenziale. Le relazioni affettive godono di stimoli vivaci e dialoghi stimolanti che rafforzano l'intesa. La voglia di rinnovamento trova finalmente canali pratici per realizzarsi senza ostacoli. La vitalità è ai massimi livelli e consente di affrontare la settimana con un entusiasmo contagioso e vincente.

La scaletta settimanale con voto e stelline quotidiane:

Top del giorno venerdì 8 maggio (Luna in Aquario);

venerdì 8 maggio (Luna in Aquario); ★★★★★ mercoledì 6 e sabato 9;

★★★★ lunedì 4, martedì 5, giovedì 7 e domenica 10.

♓ Pesci: voto 10. Il podio settimanale spetta di diritto a chi sa sognare in grande con i piedi ben piantati a terra. Domenica rappresenta il vertice assoluto grazie al transito lunare nel segno, favorendo una connessione profonda con i desideri più autentici. Martedì, giovedì e venerdì sono giornate eccezionali per vivere emozioni intense e cogliere opportunità rare. Lunedì, mercoledì e sabato mantengono un livello di benessere e fortuna decisamente sopra la media. L'intuito si rivela una guida infallibile in ogni circostanza della vita quotidiana. Si vive una fase di grazia in cui tutto sembra incastrarsi alla perfezione. La sensibilità diventa un punto di forza capace di attrarre persone positive e situazioni armoniose. Il cuore trova risposte importanti e la mente gode di una pace rara. Si consiglia di approfittare di questo momento magico per realizzare ciò che sta più a cuore. La felicità è a portata di mano.

La graduatoria settimanale con le stelle: