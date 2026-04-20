L'oroscopo del weekend del 25 e 26 aprile si presenta come una piccola soglia da attraversare con consapevolezza. Da una parte le fatiche accumulate, dall’altra una voglia crescente di rimettere ordine, dentro e fuori. Le prossime 48 ore non saranno tutte uguali per i segni, ma offriranno spunti preziosi per comprendere meglio cosa tenere e cosa lasciare andare. Tra momenti di stanchezza, improvvisi slanci e riflessioni profonde, ciascuno di voi avrà l’occasione di fare un passo avanti, anche se in modi diversi. L'astrologia consegna al primo posto in classifica il segno dell'Ariete.

Classifica e oroscopo weekend 25-26 aprile 2026: dai segni flop a quelli top

1️⃣2️⃣- Acquario. Avete attraversato un periodo tutt’altro che semplice e le tracce di questa fatica si fanno ancora sentire. Vi sembra di camminare su un terreno instabile, dove le certezze si sono sgretolate una dopo l’altra. In queste 48 ore sarà fondamentale non perdere la concentrazione, soprattutto nelle attività quotidiane. Anche un gesto banale richiederà attenzione. Non siete ancora al traguardo, ma state costruendo una resistenza preziosa: quella di chi sa adattarsi senza spezzarsi. Stringete i denti, perché ciò che state imparando ora vi renderà molto più forti e pronti a ripartire con maggiore lucidità.

1️⃣1️⃣- Cancro. Questo fine settimana potrebbe smuovere qualcosa dentro di voi in modo intenso.

Sentite il bisogno di cambiare, di rinnovare la vostra immagine e forse anche alcune abitudini. Dopo una fase di immobilità, cresce la voglia di rimettervi in gioco. Avete accumulato idee e progetti che ora chiedono spazio. In amore serve ancora pazienza: non tutto si sistema immediatamente, ma i segnali di ripresa ci sono. Per chi è solo, le connessioni virtuali possono rappresentare un primo passo, purché restiate con i piedi per terra.

1️⃣0️⃣- Bilancia. Le responsabilità domestiche vi chiamano a raccolta e vi ritroverete a correre da una cosa all’altra senza fermarvi troppo. Questa situazione potrebbe innervosirvi, soprattutto se vi sembra di essere gli unici a fare tutto. Provate a chiedere aiuto senza accumulare frustrazione.

Le serate, invece, si colorano di una calma piacevole: momenti semplici, magari davanti a uno schermo o accanto a qualcuno che vi fa stare bene, vi aiuteranno a recuperare equilibrio e dolcezza.

9️⃣- Sagittario. La sensazione di essere stati trattenuti troppo a lungo vi pesa ancora addosso. Avete bisogno di movimento, di contatti, di libertà, e questo desiderio diventa quasi impazienza. Vi mancano le vostre abitudini sociali, i luoghi in cui vi sentivate vivi. Anche se non tutto può cambiare subito, cercate di non perdere fiducia. Chi ha vissuto uno stop lavorativo non deve arrendersi: si sta preparando una nuova possibilità, ma servirà pazienza e apertura mentale per coglierla.

8️⃣- Scorpione. Dopo giornate cariche di tensione, finalmente riuscite a respirare un’aria più leggera.

Le incomprensioni si sciolgono e vi sentite meno sotto pressione. Chi è single potrebbe rifugiarsi nelle conversazioni online, ma è importante non idealizzare troppo chi avete dall’altra parte. Sul piano pratico, se le preoccupazioni economiche vi hanno accompagnato, questo è il momento di investire su voi stessi: aggiornate competenze, migliorate il vostro profilo e restate pronti a cogliere occasioni inaspettate.

7️⃣- Toro. Il weekend porta con sé un’energia di cambiamento che non passa inosservata. Notizie importanti potrebbero arrivare e scuotere la vostra quotidianità. Non restate fermi: è il momento di mettervi in moto, anche se questo comporta uscire dalla vostra zona di comfort. In amore si riaccende qualcosa che sembrava sopito.

Le coppie ritrovano complicità e calore, mentre voi portate con voi una lezione preziosa appresa nei mesi passati, utile per non ripetere certi errori.

6️⃣- Gemelli. Vi attende un fine settimana movimentato, con sviluppi che non avevate previsto. Dopo un periodo complicato, finalmente si respira un’aria più serena tra le mura di casa. State ritrovando equilibrio e questo vi permette di prepararvi a una ripartenza che avrà caratteristiche diverse dal passato. Sabato sera potreste lasciarvi catturare da un film o da qualcosa che vi appassiona, prolungando la notte più del previsto. Domenica scorre con lentezza e vi concede il lusso di recuperare energie. Dentro di voi cresce il desiderio di riprendere in mano la vostra vita con decisione.

5️⃣- Capricorno. Queste giornate rappresentano una vera pausa rigenerante. Dopo aver attraversato momenti difficili, iniziate a sentirvi più centrati e lucidi. Le insicurezze che vi hanno accompagnato si stanno dissolvendo e lasciate spazio a una nuova consapevolezza. Non colpevolizzatevi per ciò che è andato storto: alcune situazioni sfuggono al controllo e fanno parte del percorso. Ora è il momento di tornare a credere nei vostri progetti. Non lasciate che restino chiusi in un cassetto: meritano di essere coltivati con costanza.

4️⃣- Vergine. Un weekend dalle due facce: da un lato qualche imprevisto, dall’altro momenti intensi e coinvolgenti, soprattutto in amore. Le coppie vivranno una passione travolgente che compensa le piccole difficoltà.

È importante non rimanere ancorati al passato, perché rischiate di appesantire inutilmente il presente. Sabato sera vi vedrà brillare, mentre domenica potrebbe portarvi a parlare più del necessario. Dosate le parole e scegliete con cura cosa condividere.

3️⃣- Leone. La vostra energia torna a farsi sentire con forza. Ritrovate entusiasmo, voglia di creare, di amare e di progettare qualcosa di nuovo. Anche se alcune realizzazioni richiederanno tempo, dentro di voi si riaccende una fiamma importante. Vi state riorganizzando per riprendere il controllo della vostra vita. Qualcuno di voi si divertirà a sperimentare in cucina o a dedicarsi a un’attività creativa, ottenendo risultati sorprendenti. Avete capito quanto sia importante vivere pienamente ogni momento.

2️⃣- Pesci. Questo fine settimana vi invita a rallentare. Avete dato tanto, forse troppo, senza fermarvi mai davvero. Ora sentite il bisogno di recuperare energie e di concedervi un po’ di leggerezza. Anche se le difficoltà economiche o lavorative non sono mancate, avete dimostrato una grande capacità di resistenza. In famiglia ritroverete calore e sorrisi, elementi fondamentali per ricaricarvi. Una nuova situazione si sta preparando e porterà un cambiamento interessante nei giorni successivi.

1️⃣- Ariete. Partite con una marcia in più: vi svegliate carichi, con la mente attiva e pronta a fare spazio a mille attività. Finalmente trovate la voglia di portare a termine ciò che avevate rimandato.

Domenica accende la vostra creatività e vi spinge a sorprendere chi vi sta accanto con gesti spontanei e originali. Una novità si affaccia alla vostra vita, ma non è detto che resti a lungo. Accoglietela per ciò che è, senza forzare le cose, e lasciate che faccia il suo corso.