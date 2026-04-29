Nella festività del 1° maggio 2026 si prospettano momenti magici e indimenticabili per i nati sotto il segno dello Scorpione.

L'oroscopo suggerisce al segno del Toro di usare bene le energie.

La classifica di venerdì secondo l'oroscopo

1° Ariete: in vista del primo maggio, le previsioni dell'oroscopo suggeriscono di mettere da parte ogni pensiero e di lasciare spazio al divertimento. Nei rapporti amorosi la passione sarà alle stelle, mentre in famiglia l'armonia sarà fondamentale.

2° Scorpione: avrete notizie positive dal campo lavorativo, ricche di guadagni ma anche di agevolazioni dal punto di vista finanziario.

L'oroscopo suggerisce di fare qualcosa di diverso, di emozionante e di permettervi di condividerlo con chi amate.

3° Toro: coltiverete un legame unico con le persone che vi circondano senza precedenti. Sul posto di lavoro potrebbero esserci dei miglioramenti. L'oroscopo prevede una grande energia che si rinnova, utilizzatela al meglio.

4° Pesci: finalmente ritroverete molte energie che avete perduto nel corso delle giornate precedenti. La vostra mente indagatrice arriverà laddove molti colleghi sul posto di lavoro non riusciranno. In amore sarete dolci e teneri, perfetti per una serata eccitante.

5° Leone: sarà il momento di sfoderare la vostra grinta e di impiegarla esclusivamente per fare tutto ciò che volete.

Uscite, divertitevi, sognate. Fate ogni cosa che non avete avuto la possibilità di fare. L'amore finalmente vedrà il sereno dopo la tempesta.

6° Sagittario: la vostra capacità di dialogo vi darà quell'atmosfera vivace e scoppiettante che piace tanto a chi vi circonda. Avrete delle aspettative per la vostra carriera che potrebbero essere davvero alte. Fate del vostro meglio per rendere tutto possibile.

La seconda parte

7° Capricorno: grazie al vostro intuito, le questioni professionali potrebbero essere veramente al sicuro nella giornata di venerdì. Tuttavia gli alti e bassi nella vostra storia d'amore purtroppo si faranno sentire.

8° Cancro: sarete molto più emotivamente stabili del solito. La sicurezza che risucirete a ricavare dalla famiglia sarà impareggiabile.

Un po' di malinconia però vi potrebbe assalire nel corso della serata, stando alle previsioni dell'oroscopo.

9° Bilancia: l'oroscopo vi propone una giornata molto tranquilla, a dispetto di qualche piccolo imprevisto. Il dardo dell'amore potrebbe però colpire all'improvviso. Nelle amicizie dovreste essere un po' più prudenti, secondo l'oroscopo.

10° Vergine: rilassarvi ora potrebbe essere una missione quasi impossibile. Tra faccende varie e una situazione affettiva che non decolla, questa giornata le difficoltà aumenteranno. Avere al vostro fianco qualcuno vi darà conforto.

11° Acquario: farete molta fatica a comprendere una persona che in questo momento vi sta vicino. Fate attenzione al denaro, dal momento che potrebbe essere alquanto volatile.

Per quanto riguarda il lavoro, questa giornata sarà poco produttiva.

12° Gemelli: avrete qualche pensiero in più, secondo quanto previsto dall'oroscopo. Sicuramente questa giornata potrebbe essere molto faticosa dal punto di vista fisico. Cercate di disfarvi dagli impegni che potrebbero nuocere la vostra serata.