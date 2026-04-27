L'oroscopo del weekend 2 e 3 maggio si presenta come un piccolo crocevia emotivo, in quanto per alcuni segni zodiacali sarà un momento di rallentamento e riflessione, per altri una vera e propria ripartenza. Sabato la Luna è in Scorpione mentre domenica si trova in Sagittario. Questa configurazione astrale spinge questi due segni in cima alla classifica, mentre il Capricorno è 12°. Approfondiamo.

Classifica e oroscopo weekend 2-3 maggio 2026: dai segni flop a quelli top

1️⃣2️⃣- Capricorno. Vi muovete in un clima un po’ confuso, come se ogni pensiero avesse bisogno di tempo per trovare una direzione precisa.

Le ultime settimane vi hanno messo alla prova e ora il corpo e la mente chiedono tregua. Tra insonnia, fame nervosa o una certa inquietudine, avete accumulato tensioni che meritano di essere ascoltate e non ignorate. Questo weekend può diventare un’occasione per rallentare davvero e rimettere ordine dentro di voi. Non tutto è perduto, soprattutto nei sentimenti: l’amore resta una presenza viva, capace di riaccendere il calore anche nei momenti più incerti. Provate a concedervi piccoli gesti di cura e a non pretendere troppo da voi stessi.

1️⃣1️⃣- Toro. Arrivate da un periodo che vi ha lasciato qualche segno, soprattutto a livello emotivo. Alcuni di voi hanno persino guardato indietro, ripensando a storie passate e a ciò che non è stato.

Ma fermarsi troppo a lungo nel passato rischia di bloccarvi. Questo fine settimana vi invita a reagire, a rialzarvi con dignità e a riprendere in mano il vostro percorso. Sabato sera potrebbe regalarvi un momento piacevole, magari davanti a una buona tavola, ma attenzione agli eccessi. Domenica porta con sé un’energia più leggera, con possibili contatti che vi faranno sentire meno soli. Non sottovalutate il valore delle relazioni, anche quelle amicali: possono essere una vera ancora.

1️⃣0️⃣- Acquario. La giornata di sabato si apre con una certa pressione: impegni, responsabilità e pensieri si accavallano senza lasciarvi tregua. Avrete la tentazione di rimandare tutto, ma non sarà possibile. Serve organizzazione e un pizzico di disciplina per non farvi travolgere.

Solo verso sera riuscirete a rilassarvi, anche se la stanchezza si farà sentire in modo evidente. Domenica, invece, cambia il ritmo: vi sveglierete più sereni e con una nuova disponibilità verso ciò che vi circonda. Sarà una giornata utile per recuperare equilibrio e magari chiarire alcune situazioni. Se possibile, evitate ambienti troppo affollati e concedetevi spazi tranquilli.

9️⃣- Gemelli. Questo fine settimana rappresenta una pausa rigenerante dopo un periodo di cambiamenti che ha messo alla prova le vostre abitudini. Il vostro corpo vi sta mandando segnali chiari: forse avete trascurato il riposo o l’alimentazione, oppure avete accumulato tensioni che ora chiedono di essere espresse. Parlate, confrontatevi, non tenete tutto dentro.

Anche solo condividere un pensiero può alleggerire il cuore. Tra sabato e domenica ritroverete una certa serenità, ma non ignorate ciò che emerge. Potrebbero arrivare notizie che aprono nuovi scenari: accoglietele con mente aperta, senza paura di adattarvi.

8️⃣- Cancro. Il vostro fine settimana scorre in modo tranquillo, senza scossoni particolari, ma proprio per questo rischiate di sottovalutarne il valore. Dopo aver rivisto alcune questioni pratiche, soprattutto economiche, sentite il bisogno di stabilità. La famiglia diventa un punto di riferimento importante e vi regala momenti autentici, soprattutto se ci sono bambini intorno a voi. Un progetto sentimentale ha subito un arresto, ma non è il momento di scoraggiarsi.

Serve pazienza e una visione più ampia. Evitate di alimentarvi di pensieri negativi o informazioni che vi appesantiscono: proteggete il vostro equilibrio.

7️⃣- Pesci. Sabato si preannuncia dinamico e ricco di stimoli: avrete modo di sorridere, di sorprendere e di lasciarvi sorprendere. Alcune tensioni recenti, vissute in famiglia o in amore, trovano finalmente una via di risoluzione. Non tutto è perfetto, ma si intravede una direzione più serena. Domenica, invece, vi regala un risveglio lento e piacevole, con una sensazione di appagamento interiore che non provavate da tempo. Attenzione però a non lasciarvi influenzare da notizie o commenti esterni: difendete il vostro stato d’animo con determinazione.

6️⃣- Ariete. Avete bisogno di tornare a voi stessi, di recuperare energia e di prendervi cura del vostro benessere. Questo weekend è perfetto per rallentare e dedicare tempo al vostro corpo e alla vostra mente. Un gesto semplice, come un momento di relax prima di dormire, può fare la differenza. Cercate di tenere lontani i pensieri negativi e tutto ciò che alimenta ansia o pessimismo. Domenica si rivela la giornata più interessante: ritroverete entusiasmo, voglia di fare e una certa leggerezza. In amore, le emozioni si intensificano e vi invitano a lasciarvi andare senza troppe difese.

5️⃣- Vergine. Questo fine settimana porta con sé una chiarezza che aspettavate da tempo. Alcuni dubbi si dissolvono e vi sentite più sicuri nelle vostre scelte.

È il momento giusto per selezionare le persone da tenere accanto: non siete obbligati a dare spazio a chi non vi fa stare bene. I vostri sogni meritano attenzione, non possono restare chiusi in un cassetto. Iniziate a muovere i primi passi, anche piccoli. Chi ha vissuto una perdita o una delusione deve evitare di chiudersi nel pessimismo: c’è sempre una via d’uscita, anche se al momento non è evidente.

4️⃣- Bilancia. Siete chiamati a recuperare contatti e a ricostruire legami che si sono allentati nel tempo. Le difficoltà pratiche, come questioni lavorative o economiche, vi hanno messo alla prova, ma avete le risorse per trovare soluzioni concrete. Serve ingegno, ma anche fiducia nelle vostre capacità.

In amore si respira una bella intensità, soprattutto nella serata di sabato, quando le emozioni si fanno più profonde. Anche a distanza è possibile mantenere viva la connessione, se c’è volontà. Entro domenica potrebbe arrivare una novità che vi spinge a rivedere alcuni progetti: non fermatevi.

3️⃣- Leone. Chiudete la settimana con una sensazione di maggiore stabilità. Dopo giorni un po’ confusi, ora riuscite a vedere le cose con più chiarezza. Questo vi permette di fare scelte più consapevoli e di muovervi con sicurezza. Chi è single potrebbe ricevere nuove attenzioni, magari sotto forma di contatti o richieste che incuriosiscono. È solo l’inizio di un periodo più dinamico, che richiederà impegno ma promette soddisfazioni.

Preparatevi a mettervi in gioco con energia.

2️⃣- Scorpione. Vi aspettano due giornate piene, in cui avrete modo di dedicarvi sia alla casa che a voi stessi. Sentite il bisogno di sistemare, di riordinare, di creare un ambiente che vi rappresenti davvero. Anche le piccole attività quotidiane diventano un modo per ritrovare equilibrio. Non rinunciate però a momenti di relax, magari davanti a qualcosa che vi fa stare bene. La vostra mente tende a tornare al passato, ma cercate di non restare intrappolati nei confronti. Chi vive una relazione a distanza può iniziare a intravedere una possibilità di riavvicinamento. Le emozioni sono intense e meritano spazio.

1️⃣- Sagittario. Finalmente iniziate a raccogliere i frutti di un periodo impegnativo.

Anche se i risultati sono ancora piccoli, rappresentano un segnale importante: siete sulla strada giusta. La vostra energia cresce e vi permette di affrontare le situazioni con maggiore fiducia. In amore e in famiglia si respira un clima più disteso, fatto di comprensione e complicità. Ricordate però di stabilire dei confini chiari: il rispetto dei vostri spazi è fondamentale. Possibili contatti o messaggi da parte di qualcuno che vi pensa con affetto e desidera riavvicinarsi.