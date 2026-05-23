Secondo l'oroscopo del 25 maggio 2026 l'Ariete può essere sorridente, il Toro può avere complicità con il partner e il Capricorno può essere nervoso.

Di seguito, approfondiamo attentamente i dettagli di tutti i segni della giornata.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: una persona può fare sorridere i cuori solitari. Chi fa parte di una coppia ha una bella energia da condividere con il partner. In questa giornata è possibile avere bisogno di leggerezza.

Toro: può ritornare la complicità nei confronti della dolce metà. Finalmente è possibile avere molto entusiasmo per affrontare l'intera giornata.

L'aria di chi lavora in proprio è veramente rassicurante.

Gemelli: dei piccoli gesti nei confronti della persona amata possono fare proprio la differenza. Per le amicizie è un periodo abbastanza positivo. Senza nessuna complicazione si può affrontare la sfera professionale.

Cancro: la relazione amorosa può avere un dialogo soddisfacente. Una nuova persona può stimolare la curiosità dei single. Sull'ambito lavorativo è possibile confrontarsi con persone molto saggie.

Leone: chi ha una relazione può essere tranquillo in compagnia della dolce metà. I nuovi rapporti di amicizia risultano essere sinceri. Sul lavoro, l'energia può crescere improvvisamente.

Vergine: chi cerca l'amore è molto orgoglioso.

Con la dolcezza si possono risolvere alcuni problemi con il partner. La giornata lavorativa può essere intensa.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: in amore si può ritrovare l'equilibrio del passato. I single devono concedersi una lunga pausa rigenerante insieme alla famiglia. La sfera professionale può essere affrontata con tanta determinazione.

Scorpione: alcune incomprensioni possono essere chiarite velocemente. Finalmente i cuori solitari possono vivere con molta serenità. Questo è il momento adatto per recuperare le energie fisiche.

Sagittario: è possibile lasciarsi andare e conoscere delle nuove persone. Per la relazione amorosa è un momento abbastanza pesante. Sul campo lavorativo è possibile sentirsi leggermente sotto pressione.

Capricorno: i single hanno tanta voglia di iniziare delle nuove avventure. Una situazione può portare nervosismo sul lavoro. Delle attenzioni in più vanno riservate alla salute.

Acquario: un breve viaggio può fare ritornare l'entusiasmo. Si possono ricevere delle novità veramente interessanti. Durante la giornata è necessario fare molto movimento.

Pesci: la sensibilità è molto più forte del solito. Sulla sfera professionale, le idee da realizzare sono davvero tante. In questo periodo è fondamentale rallentare.