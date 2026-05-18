Secondo l'oroscopo del 20 maggio 2026 il Toro è molto orgoglioso, il Cancro può ricevere delle certezze sul lavoro e i Pesci hanno delle idee innovative.

Di seguito, approfondiamo attentamente i dettagli di tutti i segni.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: Sul lavoro, senza nessuna paura è possibile mettersi in gioco e ottenere tante soddisfazioni. Una situazione delicata ha bisogno di più calma. In questo momento è presente una buona energia.

Toro: chi fa parte di una coppia ha degli atteggiamenti molto orgogliosi. I cuori solitari possono affrontare la giornata con molta positività.

Sulla sfera professionale non mancano le occasioni per emergere.

Gemelli: in amore è possibile ricevere delle conferme. I single hanno bisogno di avere più tranquillità. Sull'ambito lavorativo si possono pianificare dei progetti a lungo termine.

Cancro: la mente dei cuori solitari corre troppo veloce. La comunicazione è il vero punto di forza della relazione amorosa. Il campo professionale è pronto a regalare delle certezze in più.

Leone: il rapporto con il partner è molto più sereno del solito. Chi è solo da tempo può chiarire delle incomprensioni con alcune persone. In questo periodo è necessario non disperdere inutilmente le energie.

Vergine: in amore, una situazione poco chiara può essere finalmente risolta.

In questo momento, i pensieri in testa sono davvero tanti. Con maggiore fiducia si può affrontare la sfera professionale.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: si può iniziare un rapporto molto sincero di amicizia. Chi fa parte di una coppia può provare delle emozioni autentiche per la dolce metà. Sul lavoro si possono ottenere dei risultati importanti.

Scorpione: delle tensioni con il partner possono emergere all'improvviso. Con la famiglia è possibile ritrovare l'armonia. Le opportunità sulla sfera lavorativa non mancano.

Sagittario: è fondamentale dedicare più tempo alla persona amata. I single possono raggiungere dei nuovi obbiettivi. Una situazione importante sul lavoro va affrontata con molta diplomazia.

Capricorno: insieme alla dolce metà si possono vivere dei momenti molto profondi. I cuori solitari possono prendere alcune decisioni difficili. Sul campo lavorativo è presente un forte intuito.

Acquario: si può iniziare a costruire qualcosa di importante con il partner. Insieme agli amici si possono vivere delle nuove esperienze. L'ambito professionale è ricco di soddisfazioni.

Pesci: i cuori solitari hanno delle idee molto innovative. La complicità con la dolce metà è speciale. Finalmente il lavoro può regalare una maggiore stabilità.