Secondo l'oroscopo del giorno 4 maggio 2026 l'Ariete può avere complicità con la persona amata, il Toro può risolvere dei problemi e la Bilancia è diplomatica sul lavoro.

Di seguito, approfondiamo con attenzione i dettagli di tutti i segni.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: con la dolce metà è possibile avere più complicità. In questo momento è presente una forte energia. Sul lavoro è opportuno non sottovalutare alcuni dettagli.

Toro: con fatica si possono risolvere dei problemi con la famiglia. Per la sfera professionale è una giornata di grande stabilità.

In questo periodo è importante ascoltare attentamente tutti i segnali che lancia il corpo.

Gemelli: la missione principale è proteggere il partner. La lucidità mentale risulta essere soddisfacente. L'ambito lavorativo è accompagnato da tanta curiosità.

Cancro: per chi cerca l'amore non possono mancare le occasioni per fare dei nuovi incontri. Chi ha una relazione di vecchia data può essere riflessivo. Il campo professionale può avere molto successo.

Leone: si possono vivere delle emozioni intense. In amore è possibile prendere delle importanti decisioni per il futuro. In questo momento è importante non sprecare le energie.

Vergine: chi fa parte di una coppia può avere delle discussioni con la dolce metà.

Finalmente i single possono trovare un punto di incontro con la famiglia. La gestione dell'ambito lavorativo è veramente impeccabile.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: le tensioni non vanno mai riservate sulla sfera sentimentale. L'alleata sul lavoro è senza nessun dubbio la diplomazia. L'umore e la salute sono in fase di recupero.

Scorpione: un confronto molto onesto è possibile con alcuni amici. Con la persona amata è importante pesare le parole. Il lavoro può offrire delle opportunità interessanti.

Sagittario: i cuori solitari possono muoversi con molta scioltezza. La relazione amorosa può ricevere tante novità. Può comparire una lieve stanchezza fisica.

Capricorno: i single hanno una grande energia.

Chi fa parte di una coppia è più aperto nei confronti del partner. Questo è il momento ideale per riprendere delle attività sportive.

Acquario: il desiderio di libertà può aumentare improvvisamente. Durante la giornata è probabile essere aggressivi. Le nuove offerte di lavoro sono interessanti.

Pesci: la giornata può regalare molta dolcezza in amore. Con consapevolezza si può affrontare la sfera professionale. Il benessere generale è davvero buono.