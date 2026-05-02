L'oroscopo del 4 maggio prevede una giornata fatta di piccoli scarti interiori, di momenti in cui vi sentite perfettamente centrati e altri in cui qualcosa sfugge di mano. La Luna in Sagittario, in opposizione a Venere: non è un cielo da prendere di petto, ma da attraversare con una certa sensibilità. Le emozioni si muovono veloci, le situazioni richiedono adattamento e, soprattutto, diventa fondamentale ascoltare voi stessi senza lasciarvi travolgere dal rumore esterno. L'astrologia favorisce il segno della Bilancia, primo classificato del giorno.

Classifica e oroscopo giorno 4 maggio 2026: dai segni top a quelli flop del giorno

1️⃣- Bilancia. Se vi sentite bloccati nel lavoro, come se ogni passo fosse inutile, ricordate che la crescita non è sempre visibile nell’immediato. State costruendo qualcosa anche quando sembra fermo. Continuate a muovervi, anche poco, anche piano. Vi muovete con una leggerezza nuova, come se finalmente qualcosa dentro di voi si fosse rimesso in ordine. Dopo un periodo complicato, torna la voglia di fare, di progettare e anche di rimettervi in gioco nei sentimenti. Sentite il bisogno di prendervi cura di voi stessi, del vostro corpo e delle vostre abitudini quotidiane. In amore c’è fermento: il cuore si riaccende e vi rende più disponibili all’incontro.

Anche sul lavoro si intravedono spiragli interessanti. Cercate solo di non esagerare con i ritmi e di concedervi il giusto riposo.

2️⃣- Cancro. Non è questo il tempo di lasciarsi andare. Siamo a maggio, e soltanto da giugno potrete allentare la presa. Tenete duro. Fate un passo alla volta finché non arriverete alla meta. TutAvete una marcia in più, una forza silenziosa che vi spinge a non mollare anche quando tutto sembra complicarsi. In questa giornata la vostra sensibilità è amplificata, ma non lasciate che diventi un punto debole. Saper dosare emozioni e razionalità sarà la vostra arma vincente. In amore è importante evitare reazioni eccessive: chi vi sta accanto ha bisogno di stabilità, non di prove continue.

La famiglia resta il vostro punto fermo, ma anche le questioni economiche richiedono attenzione.

3️⃣- Gemelli. Se state vivendo una delusione sentimentale, non chiudete il cuore per proteggervi. Il dolore va attraversato, non evitato. È proprio lì che imparate a riconoscere ciò che meritate davvero. Siete magnetici, brillanti, difficili da ignorare. Il vostro fascino si percepisce e crea movimento attorno a voi, soprattutto nei rapporti affettivi. Dopo un periodo più spento, ritrovate entusiasmo e voglia di vivere pienamente ciò che vi capita. È una giornata favorevole per rimettersi in gioco, per dire sì a nuove esperienze e per lasciarsi coinvolgere senza troppe esitazioni. Anche sul piano pratico si intravedono miglioramenti, ma tutto parte dalla vostra capacità di credere in voi stessi.

4️⃣- Capricorno. Vi sentite determinati e pronti a difendere ciò che conta davvero. C’è una questione che richiede attenzione e non potete più rimandare. Nonostante questo, la giornata scorre in modo abbastanza sereno e vi permette di dedicarvi anche alla casa e agli affetti. Avete energia da condividere e riuscite a coinvolgere chi vi sta accanto nelle vostre attività. Sul lavoro, però, è il momento di aggiornarsi e rinnovarsi: restare fermi potrebbe diventare un limite. La vostra solidità è un punto di forza, ma va accompagnata da apertura al cambiamento.

5️⃣- Acquario. Il cambiamento non è un salto nel vuoto, è un passo verso qualcosa che vi somiglia di più. Vi sentite carichi, quasi inarrestabili.

Quando avete un obiettivo davanti, niente sembra potervi fermare. Le vostre capacità comunicative brillano e vi permettono di convincere, proporre, creare connessioni. È una giornata ideale per portare avanti idee e progetti. Attenzione solo a non pretendere troppo da voi stessi: l’ambizione è utile, ma va gestita. In amore e nei rapporti personali, cercate di non chiudervi dietro un’apparente sicurezza. Mostrare anche il lato più umano vi renderà ancora più autentici.

6️⃣- Pesci. Se vi sentite sopraffatti dagli impegni, iniziate da una cosa sola. Non serve fare tutto subito. Serve fare bene il prossimo passo. La giornata si muove su ritmi intensi e vi chiede di essere presenti su più fronti.

Tra impegni e responsabilità, rischiate di arrivare a sera piuttosto stanchi. Tuttavia, il vostro istinto resta una guida preziosa: seguitelo senza lasciarvi influenzare troppo da chi vi invita a essere diversi. Avete bisogno di organizzare meglio il vostro tempo per evitare di disperdere energie. In serata, concedetevi uno spazio tutto vostro, fatto di silenzio, relax o piccole cose che vi fanno stare bene.

7️⃣- Scorpione. Forse la motivazione vi ha voltato le spalle e siete in una fase di profonda apatia o anedonia. L’azione viene prima dell’ispirazione. Fate qualcosa, anche piccolo, e vedrete che l’energia si riattiva. È il momento di riportare l’attenzione su di voi. Negli ultimi tempi avete dato molto agli altri, forse troppo, trascurando il vostro equilibrio.

Questa giornata è perfetta per ripartire da corpo e mente, senza eccessi ma con costanza. Attività fisica, alimentazione e riposo diventano fondamentali. Nel pomeriggio si apre uno spazio più leggero, in cui potrete dedicarvi a qualcosa che vi appassiona davvero. Le energie ci sono, basta incanalarle nel modo giusto.

8️⃣- Toro. Provate a trattarvi come fareste con una persona a cui volete bene. Non siete il vostro errore, siete ciò che scegliete di fare dopo. Vi sentite un po’ distratti, come se la mente faticasse a restare concentrata su un’unica direzione. Non è il momento di pretendere troppo da voi stessi. Meglio procedere con calma, sistemando ciò che è rimasto in sospeso. La comunicazione potrebbe risultare meno fluida del solito, ma non forzate le cose.

Con il passare dei giorni ritroverete chiarezza e sicurezza. Anche sul piano economico si intravede una piccola svolta positiva, qualcosa che aspettavate da tempo.

9️⃣- Leone. Avete lavorato molto su voi stessi e ora state cercando di mantenere ciò che avete costruito. Non è sempre semplice, soprattutto quando emergono imprevisti o tensioni familiari. In questa giornata serve pazienza: perdere la calma non vi porterà lontano. Cercate invece soluzioni pratiche e concrete. Prendervi cura del vostro benessere, anche attraverso abitudini sane, vi aiuterà a restare lucidi. Sul lavoro, chi è in cerca di nuove opportunità dovrà continuare a impegnarsi senza scoraggiarsi.

1️⃣0️⃣- Sagittario. Fate la prima mossa: scrivete, cercate un contatto.

Le connessioni si costruiscono, raramente arrivano per caso. Vi portate dietro il peso di mesi complessi, fatti di cambiamenti e incertezze. Non tutto è ancora risolto, ma avete davanti una possibilità: scegliere di reagire. Restare fermi nelle stesse emozioni non vi aiuterà a stare meglio. Questa giornata vi invita a trovare nuove motivazioni, anche piccole, per rimettervi in movimento. Ogni passo conta. Non serve stravolgere tutto subito, basta iniziare a cambiare prospettiva.

1️⃣1️⃣- Vergine. Se state aspettando il momento perfetto, sappiate che non esiste. Esiste solo il momento in cui decidete di iniziare, anche con dubbi e imperfezioni. Il ritorno al lavoro, allo studio o al solito tran tran della settimana, si fa sentire più del previsto.

Dopo aver rallentato nei giorni precedenti, ora dovete rimettervi in carreggiata e questo richiede uno sforzo extra. Non siate troppo severi con voi stessi se non riuscite a essere subito perfetti. Le buone abitudini torneranno, ma hanno bisogno di tempo. In amore tutto resta un po’ sospeso: non è ancora il momento di grandi aperture, ma potete iniziare a lavorare su voi stessi, sul vostro benessere e sulla vostra autostima.

1️⃣2️⃣- Ariete. A volte il cambiamento è silenzioso, ma sta già lavorando dentro di voi. E quando emergerà, vi sorprenderà. La giornata si apre con una certa tensione, come se qualcosa dentro di voi fosse in continuo movimento. Potreste sentirvi agitati o facilmente irritabili, e questo rischia di farvi commettere qualche errore di troppo.

Fermatevi quando sentite che state perdendo il controllo. Non c’è nulla di sbagliato nel prendersi una pausa. Dopo un periodo impegnativo, è normale sentirsi confusi o affaticati. Non giudicatevi per questo. Datevi tempo per recuperare energie e chiarezza: passo dopo passo, ritroverete il vostro equilibrio.

Breve quadro astrologico della giornata

In sintesi, il 4 maggio si muove su un equilibrio delicato tra desiderio e realtà. La Luna in Sagittario spinge verso libertà, sincerità e bisogno di leggerezza, ma l’opposizione a Venere crea tensioni nei rapporti affettivi: ciò che volete potrebbe non coincidere con ciò che vivete. Questa è una giornata in cui cuore e mente cercano un punto d’incontro: meno impulsività, più consapevolezza.