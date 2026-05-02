La settimana dal 4 al 10 maggio 2026 secondo l'astrologia sarà costellata di novità e di comunicazione. Mercurio entra nella costellazione del Toro così come il Sole, mentre Venere arriverà nei gradi dei Gemelli.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni zodiacali.

L'Oroscopo per la prima parte della classifica

1° Toro: solari e vivaci. La comunicazione nella settimana sarà fondamentale per la vostra autostima. L'oroscopo prevede delle nuove conoscenze che non faranno altro che aprirvi il cuore. In famiglia ci saranno novità speciali che vi renderanno molto felici.

2° Gemelli: sarà un periodo di rivalsa e di notizie molto eccitanti nella sfera amorosa. Saprete consigliare voi stessi in un modo molto più interessante e costruttivo rispetto alle giornate precedenti. La condivisione sarà la parola d'ordine nel vostro rapporto con gli altri.

3° Bilancia: le notizie che state attendendo da giorni ora arriveranno come un fiume. Sul lavoro miglioreranno i rapporti con i colleghi e l'interazione con le persone in generale. Qualche incontro interessante potrebbe cambiare la vostra settimana in meglio.

4° Vergine: secondo l'oroscopo della settimana, avrete una carrellata di successi di fronte alle sfide. Riuscirete a dare ogni barlume di energia per qualcosa di speciale.

La passione sboccerà fra voi e la persona amata, approfittatene anche per consolidare il dialogo.

5° Capricorno: sentirete che questa settimana sarà quella giusta per fare il salto di qualità che tanto desiderate. L'oroscopo propone una fortuna molto redditizia che accrescerà i vostri guadagni. Sarete teneri e vivaci con il partner.

6° Acquario: questa settimana potrebbe essere in netto miglioramento rispetto a quelle precedenti. Sia per l'amore che per le situazioni di carattere finanziario, potrebbero verificarsi prospettive positive che proprio non dovreste lasciarvi scappare.

La seconda parte

7° Ariete: avrete il controllo di molte questioni sul lavoro ma di tanto in tanto l'umore in ambito privato potrebbe essere alquanto instabile.

La necessità di stare un po' per conto vostro vi ricaricherà le batterie, secondo quanto previsto dall'oroscopo.

8° Pesci: nel rapporto con gli altri la vostra chiusura potrebbe aiutarvi a proteggervi. Sul lavoro dovrete prendere una decisione molto difficile, ma l'impegno sarà sempre e comunque al primo posto nella vostra mente. L'oroscopo prevede qualche serata di relax.

9° Leone: avrete la tendenza a creare un muro attorno a voi e molte occasioni potrebbero rimanere al di là di questo muro. Con il partner non troverete facilmente dei punti di incontro, soprattutto per quanto riguarda le questioni di carattere familiare.

10° Scorpione: sarete come un vulcano in piena attività. Ogni occasione potrebbe portarvi inevitabilmente ad arrabbiarvi e a perdere la pazienza.

Con gli affetti avrete la sensazione di stare a perdere terreno, ma ciò non dovrebbe influenzare i vostri progetti personali.

11° Cancro: stando alle previsioni dell'oroscopo, potreste assorbire molta energia negativa specialmente da parte delle persone più strette. Ora stare un po' da soli, e anche lavorare in solitaria se ne avete la possibilità, vi aiuterà a sentirvi un po' più sereni.

12° Sagittario: questa settimana potrebbe portare un po' di caos nella vostra vita lavorativa. Dovreste rischiare e farlo senza remore in questo momento. Anche in amore non v'è la passerete bene, specialmente se di recente avete avuto dispute molto importanti con il partner.