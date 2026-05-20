L’oroscopo dal 25 al 31 maggio dice che l'ultima settimana di questo mese accompagnerà molti segni zodiacali verso riflessioni profonde, piccoli cambiamenti e nuove consapevolezze. Saranno giorni in cui le emozioni avranno un peso importante, soprattutto nei rapporti personali e nelle dinamiche familiari. L'astrologia rivela che il segno più fortunato della settimana è il Pesci, mentre l'Acquario parte svantaggiato. Approfondiamo.

Previsioni dell'oroscopo della settimana 25-31 maggio 2026

☘️☘️Acquario. La settimana potrebbe risultare più complicata del previsto, soprattutto nei rapporti familiari e nelle collaborazioni quotidiane.

Nonostante l’affetto reciproco, emergeranno differenze di vedute difficili da ignorare. Vi sembrerà di dover sempre fare un passo indietro per mantenere la pace, ma dentro di voi crescerà un certo malcontento. Anche sul lavoro il clima non sarà semplice. Gli impegni aumenteranno e qualcuno potrebbe sentirsi poco valorizzato o addirittura ostacolato da colleghi troppo competitivi. Sarà importante non reagire impulsivamente e mantenere sangue freddo anche davanti alle provocazioni. Le stelle consigliano prudenza nelle spese: la tentazione di acquistare qualcosa per la casa o per soddisfare un capriccio personale sarà forte, ma non tutto sarà davvero necessario. Per fortuna, gli amici sapranno offrirvi conforto e leggerezza.

Nel weekend ritroverete finalmente un’atmosfera più serena, fatta di risate, chiacchiere e momenti semplici ma autentici. Non smettete di credere nei vostri ideali, anche se qualcuno proverà a farvi sentire fuori posto.

☘️☘️☘️Ariete. La settimana inizierà con una certa confusione mentale. Vi sentirete altalenanti, pieni di pensieri e dubbi che rischieranno di rendervi più diffidenti del solito. In alcuni momenti avrete la sensazione che chi vi circonda si avvicini a voi soltanto per convenienza, ma non sempre sarà davvero così. Chi vi vuole bene continuerà a dimostrarvelo con piccoli gesti sinceri. Se avete vissuto una delusione recente, cercate di non chiudervi completamente agli altri. Generalizzare potrebbe impedirvi di vedere le persone autentiche che avete accanto.

In amore servirà più fiducia, soprattutto verso chi sta cercando di costruire qualcosa di vero con voi. Fate attenzione agli acquisti impulsivi e alle spese dettate dall’umore. Cercare conforto nello shopping o in abitudini poco sane non risolverà il vostro nervosismo. Piuttosto, circondatevi di amicizie sincere e dedicate tempo ad attività capaci di farvi stare bene davvero. Una conversazione importante potrebbe aiutarvi a vedere tutto con occhi diversi.

☘️☘️☘️Toro. Le emozioni saranno intense e a tratti difficili da gestire. La comunicazione con il partner o con una persona molto vicina potrebbe diventare più fragile del solito, creando piccoli silenzi o incomprensioni che vi feriranno più del necessario.

Per non lasciarvi travolgere dai pensieri, tenderete a rifugiarvi nel lavoro o negli impegni pratici. In quell’ambiente riuscirete a trovare maggiore stabilità e persino nuove complicità. Alcuni Cancro potrebbero ricevere attenzioni inaspettate da qualcuno che osserva da tempo il loro modo di essere. Non chiudete subito la porta a nuove possibilità soltanto per paura di soffrire ancora. Avrete un forte bisogno di evasione mentale. Fantasticherete su vacanze, mare, natura e luoghi capaci di restituirvi pace. Anche il contatto con gli animali o con persone rassicuranti avrà un effetto benefico sul vostro umore. Lasciatevi guidare dalle emozioni più genuine senza avere paura di mostrarvi vulnerabili.

☘️☘️☘️Capricorno. La parte migliore della settimana arriverà tra martedì e giovedì, quando ritroverete entusiasmo, voglia di fare e una bella energia creativa. Sarete più socievoli, dinamici e pronti a organizzare qualcosa di piacevole con amici o persone care. Il fine settimana, però, potrebbe risultare più delicato. Chi avrà investito troppe aspettative in un incontro o in una situazione sentimentale rischierà di restare deluso. Anche le coppie più solide potrebbero vivere momenti di tensione legati allo stress o alla mancanza di tempo da dedicarsi. Sul lavoro continuerete a impegnarvi moltissimo, ma i risultati tarderanno ad arrivare. Questo potrebbe generare frustrazione, soprattutto in chi si aspetta riconoscimenti immediati.

Cercate di non perdere fiducia. Le stelle vi invitano a essere più indulgenti con voi stessi e a non vivere ogni rallentamento come una sconfitta personale. Le serate con gli amici saranno la vostra medicina migliore.

☘️☘️☘️☘️Vergine. L’inizio della settimana porterà qualche contrattempo da gestire. Potrebbero esserci tensioni familiari, ritardi o piccoli problemi lavorativi che vi faranno perdere parte della pazienza. La vostra esigenza di controllo sarà messa alla prova più volte. Fortunatamente, da venerdì il clima inizierà a cambiare. Vi sentirete più leggeri e motivati, soprattutto sul piano sentimentale. Alcune emozioni nasceranno lentamente ma con profondità autentica. Chi è single potrebbe avvicinarsi a qualcuno in modo graduale, senza fretta ma con interesse sincero.

Sul lavoro le idee non mancheranno, anche se collaborare con certe persone continuerà a essere complicato. In molti casi sarà meglio fidarsi del vostro intuito e procedere in autonomia. La casa diventerà il vostro rifugio preferito. Ritroverete serenità nelle cose semplici, nei profumi della cucina e nelle abitudini rassicuranti che vi fanno sentire protetti.

☘️☘️☘️☘️Bilancia. Sarà una settimana dinamica e ricca di contatti. Vi sentirete più attivi mentalmente e desiderosi di rimettere in moto progetti lasciati in sospeso. Anche le finanze mostreranno piccoli miglioramenti, anche se non sarà ancora il momento ideale per affrontare investimenti troppo importanti. A metà settimana l’energia potrebbe subire un calo.

Alcune persone vi sembreranno troppo rigide o critiche nei vostri confronti e questo rischierà di innervosirvi. In famiglia o sul lavoro potrebbero nascere incomprensioni legate a questioni pratiche o organizzative. Avrete bisogno di una pausa rigenerante. Anche un breve viaggio o una semplice uscita fuori città potrebbe aiutarvi a recuperare equilibrio mentale. Le soddisfazioni più grandi arriveranno dai progetti personali e professionali legati a contatti lontani o collaborazioni esterne. Continuate a guardare avanti con fiducia.

☘️☘️☘️☘️Scorpione. L’inizio della settimana sarà piuttosto tranquillo e vi permetterà di sentirvi più stabili emotivamente. Avrete voglia di dedicarvi alle vostre passioni, di recuperare serenità e di vivere i rapporti con maggiore leggerezza.

Da venerdì, però, qualcosa potrebbe cambiare. Gelosie, tensioni o discussioni improvvise rischieranno di creare un clima più nervoso nei rapporti affettivi. In alcuni casi sarete proprio voi ad alimentare certe provocazioni, magari per testare le reazioni di chi avete accanto. Cercate di non esagerare. Sul piano economico arriveranno notizie incoraggianti. Un accordo positivo, una spesa soddisfacente o un piccolo guadagno extra vi permetteranno di togliervi qualche sfizio. Anche l’amore troverà nuovi modi per riaccendersi, magari attraverso un gesto romantico o una sorpresa fatta con il cuore. Nel tempo libero lasciate spazio alla musica, alla natura e a tutto ciò che riesce a nutrire la vostra anima.

☘️☘️☘️☘️Sagittario. Lunedì e martedì saranno un po’ lenti. Avrete molte cose da fare ma poca voglia di partire davvero. La stanchezza accumulata nelle settimane precedenti si farà sentire e qualcuno potrebbe desiderare soltanto qualche ora di silenzio. Da metà settimana, però, tornerete gradualmente a brillare. Riprenderete entusiasmo e voglia di guardare avanti. Chi vi circonda richiederà maggiore attenzione e coinvolgimento, sia in amore che sul lavoro. Colleghi, amici o partner cercheranno di trascinarvi nei loro progetti, ma non sempre vi sentirete pronti a seguire le idee degli altri. La vostra vera forza sarà la capacità di credere nel futuro anche nei momenti più incerti. In ambito professionale potrebbero aprirsi nuovi scenari interessanti.

In amore la passione tornerà a farsi sentire, anche se verso il weekend avrete bisogno di ritagliarvi spazi solo per voi stessi.

☘️☘️☘️☘️☘️Leone. La settimana procederà a due velocità. I primi giorni saranno piuttosto tranquilli, ma tra mercoledì e giovedì potrebbero emergere tensioni sia in famiglia che sul lavoro. Alcune discussioni rischieranno di diventare più accese del previsto, soprattutto se ognuno pretenderà di avere ragione. La chiave per superare tutto sarà l’ascolto. Cercare di comprendere il punto di vista degli altri vi aiuterà a ristabilire armonia molto più velocemente. Vi dedicherete anche alla casa, pensando a migliorie, cambiamenti o nuovi progetti capaci di rendere gli ambienti più confortevoli.

Sorprendentemente, sarete più socievoli del solito. Avrete voglia di condividere idee, tempo ed emozioni con chi vi fa stare bene. Creatività e intuizione saranno fortissime, soprattutto per chi lavora in ambito artistico o artigianale. In amore tornerà maggiore serenità e anche sul piano economico riuscirete a chiudere accordi interessanti grazie alla vostra costanza.

☘️☘️☘️☘️☘️Gemelli. Il desiderio di partire diventerà sempre più forte. La routine inizierà a starvi stretta e il lavoro potrebbe sembrarvi pesante come un abito indossato controvoglia. Avrete bisogno di evasione, di movimento e di esperienze capaci di stimolare tutti i vostri sensi. Molti Ariete programmeranno piccole fughe nel weekend, scegliendo mete legate alla buona cucina, all’arte o alla bellezza dei centri storici.

Ritrovare il piacere delle cose semplici vi aiuterà a recuperare energia e ottimismo. Anche nei momenti più difficili riuscirete a ricordare che la vita sa ancora sorprendere. Attenzione però alle spese impulsive. Sarete attratti da oggetti particolari, capi d’abbigliamento originali o nuove tecnologie che sembreranno irresistibili. Concedervi qualcosa sarà giusto, ma senza esagerare. Il rischio sarà quello di lasciarvi trascinare troppo dall’entusiasmo del momento.

☘️☘️☘️☘️☘️Cancro. La settimana si prospetta sorprendente e piena di piccoli cambiamenti positivi, grazie al Venere nel segno. Anche se amate le abitudini rassicuranti, questa volta vi sentirete incuriositi dalle novità. Avrete voglia di rinnovare qualcosa di voi stessi, dal look all’atteggiamento verso la vita. Qualcuno cambierà taglio di capelli, altri decideranno di acquistare finalmente qualcosa desiderato da tempo. L’umore sarà più leggero e l’amore potrebbe regalarvi emozioni interessanti, soprattutto attraverso nuove conoscenze o momenti di forte complicità nella coppia. Fate soltanto attenzione a non agire con troppa superficialità negli spostamenti o nelle decisioni improvvisate. Avere accanto le persone giuste renderà tutto più piacevole e sicuro. Le stelle vi invitano ad aprire il cuore senza perdere il senso della prudenza.

☘️☘️☘️☘️☘️☘️Pesci. La settimana sarà nel complesso serena e vi permetterà di recuperare equilibrio emotivo. Non mancheranno piccoli confronti in famiglia, soprattutto con figli o persone più giovani desiderose di maggiore indipendenza, ma riuscirete a gestire tutto con sensibilità e maturità. La vostra dolcezza continuerà a essere un punto di forza, anche se stavolta non permetterete a nessuno di scambiarla per debolezza. Sul lavoro sarete determinati, produttivi e molto più concreti del solito. In amore vivrete momenti intensi, purché scegliate di aprirvi davvero senza nascondere le vostre emozioni. Attenzione soltanto a non idealizzare troppo persone o situazioni. Restare con i piedi per terra vi proteggerà da inutili delusioni. Nel tempo libero ritroverete pace dedicandovi alle vostre passioni preferite, tra musica, scrittura, passeggiate e momenti immersi nella natura.