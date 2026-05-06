L'oroscopo della settimana dall'11 al 17 maggio 2026, è pronto a svelare come andrà la seconda settimana piena dell'attuale mese. Al vertice della classifica questa volta c'è l’Ariete, segno sostenuto dalle stelle e perciò destinato a dominare la scena in ogni situazione. Al centro del percorso settimanale si colloca la Bilancia, che osserva e pondera ogni singola scelta con estrema razionalità, trovando il perfetto equilibrio tra il desiderio di fare e la necessità di mantenere la calma. Chiude la scala di valori l'Acquario, segno che avverte una forte spinta verso l’indipendenza ma che deve assolutamente evitare passi falsi.

Previsioni zodiacali della settimana dall'11 al 17 maggio, con la classifica

1° Ariete. Il cielo di questa settimana regala una carica esplosiva a tutti coloro che desiderano cambiare rotta in modo definitivo. Le stelle favoriscono le grandi iniziative, spingendo verso orizzonti inesplorati e ricchi di opportunità. C’è un forte desiderio di affermazione che non può più essere ignorato in alcun modo. Il momento appare propizio per chiudere vecchie pendenze e aprire nuove porte nel campo lavorativo. Le trattative aperte nelle scorse settimane trovano finalmente una risoluzione positiva, portando grande serenità interiore e ottimismo diffuso. Bisogna però fare attenzione a non esagerare con l'impulsività, mantenendo la calma anche di fronte a imprevisti inaspettati.

La determinazione non manca di certo, e questo permetterà di superare qualsiasi ostacolo con grande maestria. Il dialogo con i collaboratori risulta fondamentale per raggiungere gli obiettivi prefissati. L'energia interiore è alle stelle e saprà guidare ogni scelta verso il successo desiderato, aprendo scenari davvero molto interessanti per il futuro.

2° Cancro. Le emozioni giocano un ruolo primario in questo frangente, guidando ogni azione con una sensibilità profonda e autentica. La sfera sentimentale attraversa una fase di grande recupero, permettendo di chiarire malintesi che avevano creato distanza tra le parti. I cuori solitari potrebbero fare incontri molto particolari, capaci di scaldare l'animo e riaccendere la speranza perduta.

Sul lavoro, la creatività è al massimo, consentendo di trovare soluzioni brillanti a questioni rimaste in sospeso per troppo tempo. Si avverte il bisogno di circondarsi di persone fidate e sincere, capaci di offrire un sostegno concreto e duraturo. La capacità di ascolto sarà l'arma vincente per risolvere le tensioni familiari emerse di recente. Procedere con cautela permetterà di evitare passi falsi e di consolidare i risultati già ottenuti con grande fatica. La dolcezza e la comprensione saranno le chiavi per aprire ogni porta, portando pace e armonia in famiglia.

3° Leone. Una luce brillante illumina il percorso di questo segno, rendendo ogni sfida un'opportunità di crescita personale e professionale.

Il carisma innato permette di emergere in qualsiasi contesto, attirando l'attenzione e la stima di chi vi circonda. Le collaborazioni godono di un'ottima spinta, favorendo accordi vantaggiosi e nuove prospettive di guadagno molto allettanti. In amore, c'è voglia di stupire e di condividere attimi speciali con la persona del cuore, lasciando da parte le vecchie rigidità. La generosità dimostrata verrà ripagata con affetto sincero e riconoscenza da parte delle persone care. È importante mantenere alta la concentrazione per non farsi distrarre da dettagli superflui che potrebbero rallentare il cammino intrapreso. Il coraggio di osare premierà le scelte fatte con il cuore e con la mente, aprendo strade nuove e ricche di grandi soddisfazioni personali.

4° Gemelli. La mente è vivace e pronta ad accogliere stimoli del tutto nuovi, favorendo lo studio e l'approfondimento di interessi culturali. Le relazioni sociali risultano favorite da una comunicazione brillante e convincente, capace di conquistare interlocutori di ogni genere e grado. Nel lavoro, arrivano occasioni importanti per mettere in mostra le proprie capacità intellettuali e organizzative. Tuttavia, è necessario mantenere una certa prudenza nelle spese, evitando investimenti azzardati che potrebbero creare qualche preoccupazione economica. La vita affettiva richiede maggiore attenzione e dedizione, cercando di dedicare più tempo al partner o alla famiglia. La curiosità rappresenta il motore principale di questa fase, spingendo a esplorare territori mentali inediti e affascinanti.

Sfruttare al meglio questa energia permetterà di ampliare gli orizzonti, portando novità assolute e incontri stimolanti.

5° Scorpione. Un'intensità profonda caratterizza questo periodo, spingendo a riflettere sulle proprie priorità e sui desideri più nascosti. Le questioni pratiche e legali possono finalmente trovare una soluzione soddisfacente, portando un senso di liberazione tanto atteso. Sul fronte professionale, la determinazione nel raggiungere gli scopi prefissati permette di superare la concorrenza con grande abilità e maestria. In ambito sentimentale, le passioni si fanno più accese e intense, favorendo attimi indimenticabili per chi è alla ricerca di emozioni forti. È consigliabile mantenere un atteggiamento diplomatico nelle discussioni, evitando di imporre le proprie idee con troppa rigidità.

La capacità di introspezione guiderà verso scelte sagge e durature, permettendo di costruire basi solide per il domani.

6° Pesci. La sensibilità e l'intuizione sono accentuate in questo momento, permettendo di percepire le situazioni prima che si manifestino chiaramente. La sfera creativa riceve una spinta notevole, favorendo le espressioni artistiche e le attività che richiedono fantasia e immaginazione. Nei rapporti interpersonali, la comprensione e l'empatia aiutano a sanare vecchie ferite e a costruire legami più solidi. Il lavoro procede senza scossoni, ma è necessario mantenere alta l'attenzione per non commettere errori di distrazione. Le finanze richiedono una gestione oculata per evitare squilibri nel bilancio familiare.

Ascoltare la propria voce interiore sarà la guida migliore per prendere decisioni importanti per il futuro.

7° Vergine. La precisione e la razionalità rappresentano i punti di forza di questa fase, permettendo di riordinare le idee con grande lucidità. I progetti rimasti bloccati a causa di intoppi burocratici ripartono con un ritmo molto più spedito e convincente. Sul piano professionale, l’impegno costante viene finalmente riconosciuto dai superiori, aprendo prospettive di crescita davvero interessanti per il futuro. Le relazioni interpersonali richiedono un pizzico di diplomazia in più, soprattutto quando si tratta di mediare tra visioni differenti. In amore, la sincerità sarà l'ingrediente fondamentale per consolidare un legame importante e superare vecchie incomprensioni.

Bisogna evitare di farsi sopraffare dall'eccessivo perfezionismo, lasciando spazio anche all'imprevisto e alla spontaneità. Il percorso intrapreso è quello giusto per raggiungere traguardi stabili e duraturi nel tempo.

8° Bilancia. L'armonia e l'equilibrio sono le parole d'ordine per affrontare le dinamiche di questa giornata con maggiore serenità. Le collaborazioni lavorative godono di una buona energia, favorendo la nascita di alleanze strategiche e accordi vantaggiosi. Nel privato, la voglia di condividere spazi e pensieri con le persone care aiuta a ritrovare il buonumore e la voglia di fare. I single del segno potrebbero fare incontri molto piacevoli durante un evento mondano o un'uscita tra amici.

Secondo l'oroscopo è importante non farsi condizionare dai giudizi esterni, seguendo sempre il proprio senso di giustizia e di equità. La creatività viaggia su binari eccellenti, permettendo di esprimere al meglio il proprio talento in progetti artistici o intellettuali. Mantenere un atteggiamento rilassato aiuterà a gestire ogni situazione con la consueta eleganza e raffinatezza.

9° Toro. La concretezza e la determinazione sono le doti migliori per superare i piccoli ostacoli che potrebbero presentarsi sul cammino. Il settore professionale offre buone opportunità di consolidamento, soprattutto per chi lavora in proprio o gestisce un'attività indipendente. Le questioni economiche vanno gestite con grande attenzione, evitando spese superflue che potrebbero alterare il bilancio.

In amore, la stabilità emotiva offre un porto sicuro dove trovare rifugio dalle tensioni esterne e dalle pressioni quotidiane. È il momento giusto per esprimere i propri sentimenti con sincerità, senza timore di mostrarsi vulnerabili. La pazienza sarà l'alleata migliore per risolvere una questione familiare rimasta in sospeso. Sfruttare la propria caparbietà permetterà di ottenere risultati concreti e duraturi.

10° Capricorno. La determinazione e la costanza continuano a essere i vostri punti di riferimento principali per affrontare le sfide quotidiane. Il settore professionale richiede grande impegno e concentrazione, ma i risultati ottenuti ripagheranno ampiamente ogni sforzo profuso. Le trattative commerciali o le questioni legate agli investimenti possono subire piccoli rallentamenti, tuttavia la prudenza eviterà errori di valutazione.

Nel privato, c’è il desiderio di ritrovare spazi di tranquillità e di riflessione, lontani dal caos e dalle pressioni esterne. Il dialogo con i familiari necessita di un approccio più morbido per evitare discussioni su questioni superflue. Mantenere la calma sarà fondamentale per superare questo momento di transizione, permettendo di pianificare il futuro con maggiore lucidità e concretezza.

11° Sagittario. L'entusiasmo e la voglia di esplorare nuovi orizzonti sono sempre vivi, ma in questo frangente è necessario procedere con maggiore cautela. Il lavoro presenta alcune incertezze che richiedono flessibilità e una gestione oculata delle risorse a disposizione. Le collaborazioni non sembrano procedere alla velocità sperata, quindi è consigliabile non forzare la mano e attendere momenti più opportuni.

In amore, il desiderio di libertà potrebbe generare qualche tensione con il partner, che richiede invece maggiori rassicurazioni e attenzioni. È importante dedicare del tempo al confronto sincero, cercando di comprendere le esigenze altrui senza imporre il proprio punto di vista. Il movimento e il contatto con la natura saranno un toccasana per ritrovare l'ottimismo e l'energia positiva.

12° Acquario. L'originalità e il bisogno di indipendenza vi spingono a cercare nuove strade, ma le stelle consigliano di consolidare quanto già costruito. Il campo lavorativo potrebbe presentare delle novità inaspettate, richiedendo una pronta capacità di adattamento alle nuove direttive aziendali. Le relazioni interpersonali vivono una fase di revisione, spingendo a selezionare con maggiore cura le persone di cui circondarsi. In ambito sentimentale, le abitudini potrebbero risultare strette, stimolando la ricerca di stimoli differenti e di conversazioni stimolanti. È il momento di lasciarsi alle spalle le vecchie convinzioni per abbracciare una visione più aperta e innovativa del proprio percorso. Mantenere un atteggiamento distaccato ma attento aiuterà a superare le incomprensioni.