L'oroscopo della settimana dal 25 al 31 maggio favorisce il segno Gemelli, premiato con 6 stelline in classifica. Al contrario, l'Acquario è quello sfavorito del periodo, a causa di una condizione dovuta ad una sensazione di affaticamento fisico ed emotivo. Approfondiamo.

Previsioni astrologiche della settimana dal 25 al 31 maggio 2026

⭐⭐Acquario. Questa settimana potrebbe partire con una sensazione di affaticamento fisico ed emotivo difficile da ignorare. Vi sentite sotto pressione da troppo tempo e il vostro corpo sta cercando di rallentare il ritmo.

Gli impegni accumulati, le tensioni e alcune questioni personali ancora irrisolte rischiano di togliervi energia e serenità. Cercate di ascoltarvi di più e non pretendete troppo da voi stessi. Anche nei rapporti di coppia potrebbero emergere distanze o incomprensioni. Avete bisogno di sentirvi ascoltati e compresi, ma spesso finite per chiudervi in voi stessi invece di esprimere ciò che provate davvero. Non isolatevi. Condividere un pensiero o una fragilità potrebbe alleggerire enormemente il peso che state portando dentro. Le stelle consigliano di trovare nuove distrazioni positive. Una serie tv coinvolgente, un hobby creativo o persino nuove amicizie virtuali potrebbero aiutarvi a recuperare entusiasmo.

L’estate porterà un netto miglioramento e questa settimana rappresenta soltanto una fase di passaggio verso qualcosa di più luminoso.

⭐⭐⭐Leone. L’inizio della settimana vi vedrà particolarmente nervosi e rallentati. Avrete la sensazione di avere troppe cose da fare e poco tempo per gestirle tutte. Alcune questioni rimaste in sospeso torneranno a bussare alla vostra porta, costringendovi ad affrontarle senza più rimandare. Saranno giorni impegnativi soprattutto sul piano pratico ed economico. Evitate spese impulsive e investimenti azzardati, perché potreste ritrovarvi più stressati del previsto. La distrazione sarà il vostro principale nemico e rischierete di perdere il filo proprio nei momenti più importanti.

Cercate di mantenere la concentrazione e di non lasciarvi travolgere dall’ansia. In amore qualcosa appare cambiato. Alcuni di voi iniziano a interrogarsi seriamente sui propri sentimenti o sulla direzione che sta prendendo una relazione. Non prendete decisioni drastiche sotto pressione. Da giovedì in poi l’umore migliorerà e riuscirete a recuperare maggiore lucidità. Il weekend, infatti, porterà una ventata di energia nuova e la sensazione di poter finalmente ripartire.

⭐⭐⭐Vergine. Siete immersi in una fase di forte riflessione personale e questa settimana vi inviterà a fermarvi per capire davvero cosa desiderate dal futuro. Le pressioni esterne rischiano di confondervi e spingervi a prendere decisioni troppo affrettate.

Evitate di sovraccaricarvi di impegni o responsabilità che, in questo momento, farebbero soltanto aumentare il senso di stanchezza. Dentro di voi convivono dubbi, paure e una sottile malinconia, ma le stelle parlano anche di una lenta ripresa. Basterà un piccolo passo nella direzione giusta per rimettere in moto energie che sembravano bloccate da tempo. Non perdete la speranza solo perché tutto non accade immediatamente. Sarà una settimana utile per fare ordine nei conti, nelle questioni pratiche e soprattutto nei sentimenti. In amore si alterneranno alti e bassi, ma le coppie più giovani potrebbero iniziare a parlare seriamente di progetti importanti. Chi è single, invece, sentirà il bisogno di relazioni più autentiche e meno superficiali.

⭐⭐⭐Cancro. Arrivate da settimane molto pesanti e il vostro livello di stress continua a essere elevato. Avete dato tanto a un progetto, a una situazione familiare o a una responsabilità lavorativa e ora vi sentite quasi svuotati. Ma non è il momento di mollare. Ciò che avete seminato inizierà a dare risultati concreti nei prossimi mesi, anche se al momento fate fatica a vederli. In amore regna una certa confusione. Alcuni di voi non sono più sicuri dei propri sentimenti, altri semplicemente hanno troppe preoccupazioni per riuscire a vivere la relazione con serenità. Cercate di non prendere decisioni impulsive. Avete bisogno di tempo per capire cosa volete davvero. L’organizzazione sarà fondamentale.

La vostra agenda sembra un labirinto e continuare ad accumulare impegni rischia solo di aumentare il caos mentale. Fate pulizia, eliminate ciò che vi appesantisce e concedetevi momenti di pausa. Il vostro compleanno si avvicina e insieme a lui anche un importante momento di rinascita personale.

⭐⭐⭐⭐Ariete. L’energia dell’estate comincia a farsi sentire e dentro di voi cresce una forte voglia di cambiamento. Questa settimana rappresenterà una sorta di spartiacque: alcune situazioni dovranno essere chiuse definitivamente, mentre altre richiederanno chiarezza immediata. Non potrete più ignorare ciò che da tempo vi crea disagio o tensione. Sul lavoro sarà necessario mantenere alta l’attenzione. Alcuni colleghi potrebbero rivelarsi meno sinceri del previsto oppure potrebbero verificarsi piccoli imprevisti capaci di rallentare i vostri programmi.

Cercate di non reagire d’impulso e di mantenere sangue freddo anche davanti alle provocazioni. State inoltre trascurando troppo il vostro benessere. Negli ultimi tempi avete pensato più ai problemi che a voi stessi e adesso il corpo chiede una tregua. Dedicate più spazio al riposo, all’attività fisica e a tutto ciò che vi aiuta a stare bene. In amore, invece, qualcosa si muove. I single più coraggiosi potrebbero fare incontri molto intriganti e vivere emozioni intense.

⭐⭐⭐⭐Bilancia. Finalmente state uscendo da quel periodo di chiusura emotiva che vi ha accompagnato negli ultimi mesi. Questa settimana vi vedrà più aperti, socievoli e desiderosi di rimettervi in gioco. Sentirete il bisogno di cambiare aria, di rompere la routine e di guardare avanti con uno spirito più leggero.

Le relazioni di coppia vivranno una fase positiva. Torna la voglia di condividere progetti, fare programmi e recuperare complicità. Chi ha attraversato momenti difficili potrebbe finalmente ritrovare dialogo e sintonia. I single, invece, preferiranno vivere senza troppe costrizioni e godersi il fascino della libertà. Grande attenzione anche all’immagine personale. Sarete tentati da nuovi acquisti, cambi di look e piccoli stravolgimenti estetici che vi aiuteranno a sentirvi più sicuri e valorizzati. L’idea di organizzare un viaggio o una vacanza inizierà a prendere forma e questo vi riempirà di entusiasmo.

⭐⭐⭐⭐Capricorno. Questa settimana porterà sorprese e situazioni capaci di movimentare la vostra quotidianità.

Sarete particolarmente determinati e concentrati sui vostri obiettivi, ma dovrete fare attenzione a non diventare troppo rigidi o ossessivi. Non tutto può essere controllato e a volte lasciarsi andare un po’ di più può fare bene. La famiglia e gli affetti avranno un ruolo importante. Chi ha figli o nipoti trascorrerà momenti piacevoli e rigeneranti in loro compagnia. Saranno favorite anche le cure, i percorsi di benessere e gli incontri interessanti, soprattutto per chi ha bisogno di recuperare serenità. Attenzione però alle spese inutili. Avete voglia di distrarvi e concedervi qualche piacere in più, ma è importante mantenere un certo equilibrio economico. Questa settimana sarà ideale per programmare l’estate, organizzare un viaggio oppure semplicemente immaginare nuovi obiettivi da raggiungere nei prossimi mesi.

⭐⭐⭐⭐Scorpione. Il vostro focus principale sarà il benessere personale. Dopo settimane intense sentite il bisogno di rimettere ordine nella vostra vita e soprattutto di recuperare energie fisiche e mentali. Alcune attese stanno finalmente per concludersi e questo vi permetterà di respirare un po’ di più. Sul lavoro si apre una fase interessante. Innovare, cambiare approccio o sperimentare nuove strategie potrebbe portarvi risultati migliori del previsto. Chi ha avuto problemi con colleghi o superiori riuscirà gradualmente a trovare un nuovo equilibrio. Anche chi è alla ricerca di un impiego potrebbe ricevere notizie incoraggianti. In amore e nei rapporti familiari ci sarà maggiore dolcezza. Una persona vicina potrebbe sorprendervi con parole profonde o con un gesto capace di toccarvi nel cuore.

L’estate che si avvicina promette emozioni forti e nuove passioni, quindi preparatevi a vivere settimane molto intense.

⭐⭐⭐⭐⭐Sagittario. Sarà una settimana movimentata, intensa e ricca di novità. Alcune situazioni cambieranno improvvisamente e sarete costretti ad adattarvi a nuovi scenari. Ma voi, quando la vita si muove velocemente, riuscite sempre a tirar fuori il meglio di voi stessi. L’amore sarà particolarmente protagonista. Nuove conoscenze, emozioni inattese e rapporti che evolvono rapidamente renderanno questi giorni molto vivaci sul piano sentimentale. Le coppie più giovani potrebbero parlare seriamente di convivenza o matrimonio, mentre i single avranno molte occasioni per lasciarsi coinvolgere da incontri speciali.

Anche il settore economico regalerà soddisfazioni. Vi sentirete più ottimisti e motivati, con una forte voglia di tornare a vivere pienamente. Le amicizie avranno un ruolo importante e qualcuno potrebbe diventare molto più speciale del previsto. Lasciatevi guidare dall’istinto: qualcosa di importante sta iniziando a prendere forma.

⭐⭐⭐⭐⭐Toro. Determinazione e voglia di fare saranno le vostre armi migliori in questa intensa settimana di fine maggio. Avete finalmente ritrovato energia e desiderio di rimettervi in gioco, soprattutto dopo un periodo in cui vi siete sentiti rallentati da dubbi e preoccupazioni. Un progetto importante inizierà a prendere forma concreta e questo vi darà grande soddisfazione.

Cercate però di non lasciarvi dominare dall’ansia del tempo o dalla paura di non farcela. Avete tutte le capacità necessarie per raggiungere i vostri obiettivi, ma dovete imparare a fidarvi di più di voi stessi. Anche sul piano personale arrivano segnali incoraggianti. Chi sta pensando a una convivenza, a un matrimonio o a un figlio sentirà che qualcosa si sta finalmente sbloccando. Le questioni economiche resteranno centrali, soprattutto per chi ha debiti o spese da gestire, ma lentamente inizierete a vedere una via d’uscita più concreta.

⭐⭐⭐⭐⭐Pesci. Finalmente sentite che il peggio è alle spalle. Questa settimana vi regalerà una sensazione di rinascita e una maggiore fiducia nel futuro. Dopo aver affrontato momenti pesanti e pieni di tensioni, adesso avete voglia di vivere con più leggerezza e di concedervi qualche piacere in più. Le energie tornano a crescere, ma sarà importante prendervi cura del vostro corpo. Cercate di migliorare l’alimentazione e di evitare quegli eccessi che spesso utilizzate per sfogare stress e nervosismo. Piccoli cambiamenti quotidiani potranno aiutarvi a sentirvi molto meglio. Sul lavoro o nei progetti personali arriveranno proposte interessanti, ma dovrete valutare tutto con calma senza lasciarvi trascinare dall’impulsività. In amore, invece, la passione tornerà protagonista. Le coppie vivranno momenti molto intensi e anche i single avranno occasioni intriganti. Shopping, divertimento e voglia di evasione renderanno questa settimana decisamente più luminosa delle precedenti.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐Gemelli. Per voi questa sarà una delle settimane più positive e coinvolgenti di tutto l’anno. Vi sentirete finalmente più leggeri, soddisfatti e pieni di entusiasmo. L’energia sarà alta e vi permetterà di affrontare ogni situazione con una sicurezza che negli ultimi tempi sembrava essersi un po’ spenta. L’amore si farà travolgente. Il vostro fascino sarà difficile da ignorare e molte persone potrebbero restare colpite dalla vostra vitalità. Chi è single avrà occasioni interessanti, mentre chi è in coppia ritroverà complicità e passione. Anche il lavoro vi darà soddisfazioni. Un progetto iniziato di recente potrebbe iniziare a dare risultati importanti oppure offrirvi nuove opportunità di crescita. L’unico vero problema sarà la gestione del tempo. In casa vi sentite spesso sommersi dalle responsabilità quotidiane e questo rischia di togliervi spazio per voi stessi. Riorganizzate meglio la routine e recuperate ciò che avete trascurato. La salute migliora e vi sentirete finalmente più forti, vitali e motivati.