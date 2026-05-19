L'oroscopo di mercoledì 20 maggio è pronto a rivelare tutti i segreti del giorno, con particolare attenzione verso la vita lavorativa, sentimentale e sociale.

L'Ariete e i Pesci impronteranno tutto sull'amore, dimostrando passione e spirito d'iniziativa, mentre il Toro e la Vergine dovranno fare i conti con alcune critiche.

Oroscopo di mercoledì 20 maggio: dall'Ariete ai Pesci

Ariete: sentirete il bisogno di avvicinarvi maggiormente al partner. Le vostre attenzioni aumenteranno e gesti romantici diventeranno più incisivi. La persona amata non potrà fare a meno di restare sorpresa.

Vivrà questi momenti con grande gioia. Finalmente, riuscirete a migliorare il livello di comunicazione all'interno della coppia e a rendere la sua struttura più stabile.

Toro: reagirete male di fronte alle critiche. Oltre a rimandarle al mittente, assumerete un atteggiamento contrariato, che vi perseguiterà per tutto il giorno. Sarà comprensibile ma, così facendo, rischierete di commettere errori dovuti alla distrazione e di non fare bene il vostro lavoro. Sarà importante provare a farvi scivolare addosso determinate parole: avrete tutto da guadagnare.

Gemelli: non vi piegherete al volere del prossimo. Sarete perfettamente in grado di stabilire da soli le prossime mosse da compiere. Avrete in mente un quadro ben preciso, che vi consentirà di andare avanti a testa alta.

Vedrete nella famiglia un punto di riferimento, ma cercherete di fare da soli. Non vi piacerà delegare le vostre responsabilità. Dall'esterno, apparirete forti e determinati.

Cancro: sarete legati agli amici come non mai. Li ricoprirete di attenzioni e di complimenti. Crederete ciecamente nel rispetto, nella comunicazione, nell'empatia e della sincerità. Vivrete le relazioni seguendo sempre questi valori. Purtroppo, non tutti si comporteranno in questo modo. Qualcuno potrebbe cercare di ingannarvi per un tornaconto personale. L'oroscopo vi consiglia di fare attenzione.

Leone: le persone troppo invadenti vi faranno storcere il naso. Non vi piacerà dare troppe spiegazioni. Preferirete restare sul vago, provando a cambiare discorso e a calarvi nei panni degli ascoltatori.

La vostra strategia non resterà celata. Qualcuno la scoverà immediatamente, ma non potrà fare nulla per cambiare le cose. Punterete su tutte le vostre qualità.

Vergine: risponderete per le rime a coloro che vi faranno innervosire. Non resterete fermi ad ascoltare perché non avrete alcuna intenzione di dargliela vinta. Tenderete a essere un impulsivi, soprattutto nelle situazioni più spinose. Seguirete l'istinto, che non sempre vi porterà a prendere la decisione giusta. In caso di dubbi, sarà preferibile riflettere per qualche minuto.

Bilancia: desidererete una maggiore tranquillità. Non vi piacerà correre da una parte all'altra nel tentativo di fare tutto. Purtroppo, il lavoro vi impedirà di dormire sugli allori.

Dal punto di vista personale, vi dedicherete a hobby creativi, capaci di farvi battere il cuore. Il risultato finale non potrà fare a meno di stupirvi. Il partner e la famiglia non crederanno ai loro occhi.

Scorpione: vi piacerà farvi notare dagli altri, ma non assumerete un atteggiamento arrogante o fastidioso. Tutto vi verrà estremamente naturale. Vi piacerà la compagnia e le conversazioni piene di dettagli. Non sarete facili da dimenticare, neanche per le persone appena conosciute. Potrebbero esserci delle piccole novità in amore. Per il momento, però, preferirete essere cauti.

Sagittario: non sarete pronti a impegnarvi seriamente in amore. Preferirete concentrarvi su voi stessi, mettendo al primo posto il lavoro e gli amici.

Questa giornata vi porterà tanta allegria. Sarete carichi di energie positive e riuscirete a ritagliarvi anche un po' di tempo per voi. In famiglia potrebbero esserci alcune piccole discussioni, ma verranno prontamente risolte.

Capricorno: andrete alla ricerca di un po' di silenzio. Vorrete stare da soli con voi stessi perché il chiasso non farà altro che distrarvi dai vostri obiettivi. Si tratterà di un momento di transizione un po' delicato, ma ne uscirete vincitori. Dovrete solo avere pazienza e credere nelle vostre capacità. L'autostima si fortificherà e vi sentirete decisamente meglio.

Acquario: avrete cura delle persone care. Non metterete i sentimenti in secondo piano perché saranno proprio loro a farvi andare avanti con il sorriso.

Allegria, tristezza, amore e nostalgia riempiranno il vostro cuore in diversi momenti della giornata. Non potrete sopprimere tali emozioni, ma ci sarà la possibilità di riuscirle a controllare. Dovrete solo trovare il giusto equilibrio.

Pesci: l'amore verso il partner sarà immenso. Potrete contare su di lui per qualsiasi cosa. Affronterete gli ostacoli insieme, trasformandoli in qualcosa di completamente diverso. Anche gli altri resteranno sorpresi per la complicità dimostrata. Dal punto di vista pratico, riuscirete a organizzarvi molto bene. Il lavoro non influenzerà minimamente i momenti da condividere.