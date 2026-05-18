L’oroscopo della settimana dal 25 al 31 maggio prevede giornate intense, movimentate e ricche di cambiamenti interiori. Le relazioni saranno protagoniste assolute, perché Venere si trova in Venere e Sole in Gemelli. Alcuni rapporti arriveranno a un bivio decisivo, mentre nuove conoscenze potrebbero nascere quasi per caso e sconvolgere piacevolmente i programmi. Anche il lavoro richiederà maggiore concentrazione: distrazioni, stanchezza e pensieri accumulati rischieranno di rallentare diversi segni zodiacali. Sarà una settimana utile per fare ordine dentro e fuori di sé.

C’è chi rimetterà mano ai conti, chi cambierà abitudini e chi inizierà finalmente a dare più valore al proprio benessere psicofisico. Ad ogni modo, l'astrologia sembra prediligere i nati del Cancro (1° posto), del Pesci (2°) e del Toro (3°).

Classifica e oroscopo settimana 25-31 maggio 2026: dai segni flop a quelli top

1️⃣2️⃣- Capricorno. La settimana porterà parecchi scossoni interiori e vi costringerà a rimettere in discussione molte certezze. Alcuni rapporti sentimentali attraverseranno una fase delicata e chi vive una relazione ormai logorata potrebbe trovarsi davanti a una scelta inevitabile. In certi casi nascerà persino un’attrazione improvvisa capace di destabilizzare gli equilibri costruiti nel tempo.

Prima di lasciarvi trascinare dagli impulsi, però, cercate di capire cosa desiderate davvero. Avete bisogno di recuperare lucidità e imparare a stare bene con voi stessi senza rincorrere continuamente conferme esterne. Chi sta organizzando un trasferimento o un passo importante di coppia vivrà emozioni molto intense, alternate però a momenti di forte agitazione. Sul piano pratico servirà maggiore attenzione agli spostamenti e alle distrazioni: multe, dimenticanze o piccoli contrattempi potrebbero complicare le giornate. Nel weekend ritroverete un po’ di calma e riuscirete a vedere il futuro con maggiore chiarezza.

1️⃣1️⃣- Acquario. Sarà una settimana nervosa e impulsiva, nella quale rischierete di confondere illusioni e realtà.

Alcune situazioni potrebbero sembrarvi promettenti solo all’apparenza, motivo per cui sarà fondamentale non prendere decisioni affrettate. Gli ultimi mesi vi hanno messo alla prova, soprattutto dal punto di vista economico e professionale, ma adesso state lentamente cercando di ricostruire le basi per ripartire. Chi possiede un’attività autonoma continuerà a sentirsi sotto pressione, soprattutto a causa delle spese e della difficoltà nel rilanciare certi progetti. Non scoraggiatevi se i risultati tardano ad arrivare. Questa settimana vi aiuterà a comprendere quali strategie cambiare. In amore ci sarà voglia di evasione e novità, ma anche una certa inquietudine interiore. Fidatevi del vostro intuito: sarà lui a indicarvi le persone sincere e le occasioni davvero utili per il vostro futuro.

1️⃣0️⃣- Bilancia. Le relazioni sentimentali saranno il cuore pulsante di questa settimana. Chi è single potrebbe vivere un colpo di fulmine improvviso, capace di riaccendere emozioni che sembravano addormentate da tempo. Anche i più diffidenti sentiranno il desiderio di aprirsi e lasciarsi andare con maggiore spontaneità. Non sarà facile abbassare tutte le difese, ma qualcosa dentro di voi inizierà lentamente a cambiare. Sul lavoro, invece, potreste sentirvi poco concentrati e meno produttivi del solito. La stanchezza mentale accumulata negli ultimi tempi si farà sentire e rischierà di rallentare alcuni impegni. Le coppie attraverseranno giornate intense, soprattutto se la distanza o la gelosia stanno creando incomprensioni.

Cercate di essere sinceri con voi stessi: se un rapporto non vi emoziona più come una volta, forse è arrivato il momento di voltare pagina senza rimpianti.

9️⃣- Gemelli. La settimana vi metterà davanti a una sfida importante che assorbirà gran parte delle vostre energie. Potrebbe trattarsi di una questione professionale, economica o familiare che richiederà concentrazione e sangue freddo. Alcuni di voi saranno impegnati in trattative legate a una casa, a un acquisto o a una vendita rimasta bloccata da troppo tempo. Finalmente qualcosa inizierà a muoversi. In amore servirà più comprensione reciproca. Le tensioni nate per gelosia o incomprensioni rischiano di rendere instabile un rapporto già fragile.

Evitate provocazioni inutili e cercate di ascoltare davvero il partner. Sul piano personale sarà una settimana ideale per migliorare il vostro stile di vita: il corpo vi chiede maggiore attenzione e abitudini più sane. Inoltre, potreste rincontrare una persona del passato e restare sorpresi dal cambiamento che ha vissuto.

8️⃣- Leone. Questi giorni vi spingeranno a concentrarvi maggiormente sul vostro benessere fisico e mentale. Molti di voi sentiranno il bisogno di rimettersi in forma, eliminare cattive abitudini e recuperare energie dopo un periodo piuttosto sedentario e stressante. Attenzione però a non affidarvi a soluzioni drastiche o improvvisate. Serve costanza, non fretta. In amore torneranno emozioni forti e decisive.

Le coppie in crisi potrebbero arrivare a un punto di svolta definitivo: alcuni rapporti ritroveranno passione, altri comprenderanno invece di essere giunti al capolinea. La settimana vi insegnerà ad accettare anche le vostre fragilità, perché sono proprio le imperfezioni a rendervi autentici e irresistibili. A metà settimana potrebbero arrivare notizie inattese o incontri destinati a cambiare il vostro umore.

7️⃣- Vergine. Le stelle vi invitano a guardare oltre le difficoltà recenti. Le ultime vicende hanno messo sottosopra la vostra serenità e qualcuno ha persino avuto la sensazione di aver perso stabilità e punti di riferimento. Adesso, però, state lentamente recuperando lucidità e fiducia.

La settimana sarà favorevole per cercare nuove opportunità professionali o rimettervi in gioco in un settore diverso dal solito. Chi è senza lavoro potrebbe ricevere una proposta interessante oppure decidere di ampliare le proprie competenze. Non abbiate paura di fare richieste o di avanzare idee che ritenete valide. Sul piano domestico sentirete il bisogno di fare ordine, eliminare il superfluo e alleggerire gli ambienti che frequentate quotidianamente. Il weekend porterà momenti piacevoli in compagnia e vi aiuterà a ritrovare un po’ di leggerezza.

6️⃣- Sagittario. Le relazioni saranno al centro dei vostri pensieri e molti nodi verranno finalmente sciolti. Questa settimana vi aiuterà a chiarire dubbi rimasti sospesi e a mettere ordine nei sentimenti.

I single potrebbero incontrare una persona fuori dagli schemi, capace di risvegliare emozioni dimenticate. Dopo un periodo piuttosto spento, tornerà la voglia di lasciarvi andare alla passione e all’imprevedibilità della vita. Nel lavoro rischierete qualche distrazione di troppo, soprattutto nei momenti di stanchezza mentale. Cercate di non abbassare la guardia e di controllare con attenzione documenti, appuntamenti e impegni. Anche se alcune situazioni sembrano complicate, le soluzioni arriveranno gradualmente. La parte finale della settimana sarà più serena e vi permetterà di recuperare entusiasmo.

5️⃣- Ariete. L’ultima settimana di maggio vi vedrà particolarmente determinati e pronti a raccogliere i risultati di tutto l’impegno investito negli ultimi tempi.

I primi giorni saranno i più importanti e produttivi, soprattutto per chi sta lavorando a un progetto personale o professionale. Lunedì e martedì potrebbero portarvi conferme, soddisfazioni o piccoli successi capaci di motivarvi ancora di più. Sarà fondamentale partire con il piede giusto perché eventuali nervosismi rischierebbero di influenzare il resto della settimana. In amore non potrete più nascondere ciò che provate davvero. Se siete stanchi di aspettare o avete dubbi su un sentimento, sarà necessario affrontare il discorso con sincerità. Anche in famiglia servirà prudenza: parole dette impulsivamente potrebbero creare tensioni difficili da gestire.

4️⃣- Scorpione. L’amore tornerà protagonista e vi porterà a riflettere profondamente su ciò che volete costruire nel vostro futuro.

Alcuni rapporti subiranno un’evoluzione importante e finalmente riuscirete a chiarire questioni rimaste sospese da troppo tempo. Questa settimana vi aiuterà a liberarvi di situazioni tossiche, pesanti o ormai prive di significato. Sarà come fare pulizia dentro voi stessi. Vi renderete conto che continuare a trascinare certi legami o vecchie delusioni non ha più alcun senso. Anche sul piano personale nasceranno idee interessanti e nuovi progetti che potrebbero regalarvi soddisfazioni nei prossimi mesi. Avrete più coraggio del solito e sarete pronti a fare scelte nette senza voltarvi indietro.

3️⃣- Toro. Il vostro fascino sarà irresistibile e molti di voi torneranno finalmente a sentirsi più sicuri di sé.

Il periodo resta favorevole soprattutto per chi vuole far emergere un progetto, mettersi in mostra o recuperare stabilità economica. Le finanze inizieranno lentamente a migliorare, specialmente se negli ultimi tempi avete fatto attenzione alle spese o siete riusciti a recuperare un’attività lavorativa importante. Venere vi renderà magnetici e molto seducenti. I single avranno ottime possibilità di fare colpo e attirare attenzioni sincere. Prendersi cura dell’aspetto fisico e valorizzare i propri punti forti vi aiuterà a sentirvi ancora più affascinanti. Gli studenti o chi dovrà affrontare prove ed esami dovranno evitare distrazioni e mantenere alta la concentrazione. La seconda parte della settimana porterà buone soddisfazioni.

2️⃣- Pesci. Vi aspetta una settimana positiva e ricca di occasioni interessanti. Partirete con uno spirito molto più forte e carismatico rispetto alle settimane precedenti e questo vi permetterà di affrontare gli impegni con maggiore sicurezza. Alcune notizie o informazioni ricevute nei prossimi giorni potrebbero rivelarsi estremamente utili nel prossimo futuro, quindi fate attenzione a ogni dettaglio. Chi è alla ricerca di un lavoro prenderà in considerazione nuove collaborazioni o impieghi part-time. Coloro che desiderano crescere professionalmente dovranno invece puntare sulle relazioni giuste e costruire contatti utili per il proprio percorso. Sul piano economico arriverà finalmente quella somma di denaro attesa da tempo e questo vi farà tirare un sospiro di sollievo. In amore il clima sarà disteso, romantico e privo di particolari tensioni.

1️⃣- Cancro. Sarete tra i segni più favoriti della settimana. Maggio si concluderà segnando una vera rinascita interiore e riportando l’amore al centro della vostra vita. Molte situazioni inizieranno finalmente a evolversi nella direzione desiderata e diversi nodi verranno sciolti una volta per tutte. Ci saranno confronti importanti, ma anche chiarimenti liberatori. La vostra sensibilità sarà accentuata e vi permetterà di comprendere persone e situazioni con grande anticipo rispetto agli altri. Avrete intuizioni preziose e riuscirete a prevenire problemi o delusioni grazie al vostro istinto. Anche i sogni e i progetti personali torneranno protagonisti: vi sentirete più motivati e pronti a credere nuovamente nelle vostre capacità. L’amore saprà regalarvi emozioni profonde e autentiche, soprattutto nella seconda parte della settimana.