L'oroscopo di domenica 10 maggio 2026 si prospetta come un mosaico di influenze astrali particolarmente vivaci, complice una Luna che solletica la curiosità e un Sole che invita alla concretezza. In questa domenica di primavera, il cielo suggerisce di trovare un equilibrio tra il desiderio di espansione e la necessità di riposo, spingendoci a riflettere su ciò che conta davvero. Le stelle favoriranno chi saprà accogliere il cambiamento con un sorriso, mettendo da parte il rigore per fare spazio alla spontaneità.

In questa giornata così dinamica, i segni che brilleranno maggiormente sotto la protezione delle costellazioni saranno la Vergine, i Gemelli e il Toro, pronti a raccogliere i frutti di un'energia finalmente armonica.

Al contrario, per altri segni sarà necessario un approccio più cauto per non disperdere preziose risorse vitali.

Preparatevi a scoprire come le stelle guideranno la vostra domenica e quali sorprese il destino ha riservato per questa giornata di metà maggio.

Oroscopo di domani, domenica 10 maggio e la classifica dei 12 segni zodiacali: gioia travolgente per la Vergine, Scorpione e Acquario in coda

SCORPIONE (23 ottobre – 22 novembre) Voto 5. Parola chiave: troppa spensieratezza e distrazione, restate concentrati sulla realtà.

Domani vivrete una giornata decisamente insolita per la vostra natura profonda e analitica. Vi sentirete avvolti da una nuvola di troppa spensieratezza e distrazione, che se da un lato alleggerirà il vostro spirito, dall'altro vi farà perdere di vista scadenze o dettagli pratici fondamentali.

Le stelle vi ammoniranno: restate concentrati sulla realtà. Tenderete a sognare a occhi aperti, dimenticando forse un impegno preso o sottovalutando una questione che richiede precisione. Nel rapporto con gli altri, potreste apparire sfuggenti o poco attenti alle necessità del partner. Non permetterete alla testa di restare troppo tra le nuvole; cercate di tenere almeno un piede a terra per evitare piccoli errori che potrebbero costarvi caro nel corso della prossima settimana. Sarà meglio rimandare i discorsi seri a un momento di maggiore lucidità.

ACQUARIO (21 gennaio – 19 febbraio) Voto 5. Parola chiave: stanchezza accumulata e testardaggine, non cercate di avere ragione a tutti i costi.

Questa domenica non brillerà per la vostra consueta apertura mentale.

Al contrario, pagherete lo scotto di una stanchezza accumulata e testardaggine che vi renderà interlocutori difficili. Sentirete il peso degli impegni passati sulle spalle e questo vi porterà a chiudervi a riccio. Le stelle vi daranno un consiglio prezioso: non cercate di avere ragione a tutti i costi. Il rischio di scivolare in polemiche sterili con amici o familiari sarà altissimo, solo per il gusto di difendere una posizione ormai indifendibile. Cercate di ascoltare di più e parlare di meno. Questa stanchezza vi chiederà di staccare la spina: non forzerete la mano e non imporrete la vostra visione del mondo a chi vi sta accanto. Una serata silenziosa sarà il miglior rimedio per ricaricare le pile ed evitare inutili attriti diplomatici.

LEONE (23 luglio – 23 agosto) Voto 5,5. Parola chiave: troppo ostinati e destabilizzati, staccate la spina per rilassare la mente.

Vi sentirete come un re senza trono in questa domenica che vi vedrà troppo ostinati e destabilizzati da piccoli cambiamenti di programma. Non tutto andrà come avevate meticolosamente pianificato e questo urterà il vostro orgoglio, facendovi perdere la bussola emotiva. Invece di ruggire contro chi non ha colpe, il cielo vi suggerirà di fare un passo indietro: staccate la spina per rilassare la mente. La tensione nervosa sarà alta, e l'ostinazione nel voler controllare ogni dettaglio vi porterà solo ulteriore frustrazione. Imparerete a delegare e a lasciar correre. In amore, eviterete di essere troppo esigenti; il calore di un abbraccio sarà più efficace di una lunga spiegazione logica.

Ritroverete la vostra centralità solo quando accetterete che anche l'imprevisto può avere il suo fascino.

CANCRO (22 giugno – 22 luglio) Voto 6. Parola chiave: non siate impulsivi e scacciate i dubbi attraverso la tenerezza.

La giornata di domani sarà un'altalena di sensazioni che richiederanno molta pazienza. Il cielo vi metterà davanti a qualche piccola provocazione o a vecchie insicurezze che torneranno a galla. La parola d'ordine degli astri è chiara: non siate impulsivi. Davanti a un malinteso o a un ritardo, resisterete alla tentazione di reagire con aggressività o chiusura. Invece, scacciate i dubbi attraverso la tenerezza: sarà proprio il contatto fisico, la dolcezza e la comprensione verso voi stessi e gli altri a sciogliere i nodi della giornata.

Le stelle vi inviteranno a cercare il conforto delle mura domestiche e degli affetti più cari. Sarà una domenica di transizione: se saprete gestire la vostra emotività senza farvi travolgere, ne uscirete più forti e consapevoli dei vostri veri desideri.

ARIETE (21 marzo – 19 aprile) Voto 6,5. Parola chiave: evitate gli eccessi e canalizzate l'energia in compiti utili.

La vostra energia sarà come un fiume in piena, ma il rischio sarà quello di esondare e creare danni. In questa domenica, gli astri vi esorteranno: evitate gli eccessi, sia a tavola che nelle attività fisiche o nelle discussioni concitate. La bramosia di fare tutto e subito potrebbe portarvi a sprecare vitalità in direzioni sbagliate.

Il consiglio celeste sarà quello di fermarvi un istante e canalizzate l'energia in compiti utili. Che si tratti di sistemare un angolo della casa o di pianificare con cura il lavoro per lunedì, avrete bisogno di un obiettivo concreto per non sentirvi frustrati. Non cercherete lo scontro frontale con il partner; preferirete una sfida sportiva o una passeggiata veloce per scaricare l'adrenalina. Se manterrete l'autocontrollo, la serata si concluderà in modo piacevole e costruttivo.

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre) Voto 7. Parola chiave: ottimi incontri fortuiti, ma rallentate il ritmo per non esaurire le riserve.

Il fascino non vi mancherà e la vita sociale riserverà piacevoli sorprese. Le stelle annunciano ottimi incontri fortuiti: potreste imbattervi in una persona del passato o fare una conoscenza che stimolerà la vostra curiosità intellettuale.

Tuttavia, l'entusiasmo del momento non dovrà farvi dimenticare il limite fisico. Gli astri vi ricorderanno: rallentate il ritmo per non esaurire le riserve. Avrete la tendenza a dire di sì a ogni invito, rischiando di arrivare a sera completamente svuotati. Imparerete a selezionare gli impegni che vi danno vera gioia. L'equilibrio sarà la vostra ancora di salvezza; godetevi la bellezza della convivialità ma ritagliatevi anche un'ora di solitudine per leggere o ascoltare musica. La vostra diplomazia sarà l'asso nella manica per risolvere un piccolo battibecco tra amici.

SAGITTARIO (23 novembre – 21 dicembre) Voto 7. Parola chiave: grande motivazione ed energia, ma è necessario ristabilire l'igiene di vita.

Vi sveglierete con una grande motivazione ed energia, tipica di chi ha voglia di conquistare il mondo o almeno di esplorare nuovi orizzonti. Il cielo vi sosterrà in ogni iniziativa dinamica, ma lancerà un piccolo segnale d'allarme riguardante il vostro benessere fisico. Sarà infatti necessario ristabilire l'igiene di vita: ultimamente potreste aver esagerato con i ritmi frenetici o con un'alimentazione poco curata. Questa domenica sarà il momento ideale per rimettervi in carreggiata, magari con una gita fuori porta a contatto con la natura o scegliendo pasti più leggeri e nutrienti. La vostra mente sarà brillante e piena di idee; prenderete appunti su futuri viaggi o progetti creativi. La vitalità che sprigionerete sarà contagiosa, ma non dimenticherete di ascoltare i segnali che il corpo vi invierà.

PESCI (20 febbraio – 20 marzo) Voto 7. Parola chiave: sbarazzatevi del vecchio per accogliere cambiamenti e piacevoli notizie inaspettate.

Una ventata di freschezza soffierà sul vostro segno in questa domenica di maggio. Sentirete l'esigenza impellente di fare pulizia, non solo materiale ma anche spirituale. Gli astri vi incoraggeranno: sbarazzatevi del vecchio inteso come abitudini mentali logore, oggetti inutili o relazioni stagnanti. Questo spazio vuoto sarà necessario per accogliere cambiamenti e piacevoli notizie inaspettate che arriveranno prima di quanto crediate. Potrebbe trattarsi di una telefonata improvvisa o di una proposta che cambierà i vostri piani per la serata. Vi sentirete più leggeri e pronti a sognare in grande.

Lascerete che l'intuizione vi guidi verso nuove esperienze. La vostra sensibilità sarà una bussola infallibile: fidatevi delle vostre sensazioni e non temete di voltare pagina, perché il futuro ha in serbo colori meravigliosi per voi.

TORO (20 aprile – 20 maggio) Voto 7,5. Parola chiave: ricaricatevi con il movimento e godetevi la soddisfazione di rendervi utili.

Per voi la domenica sarà sinonimo di benessere concreto e azione mirata. Nonostante la pigrizia tipica del segno, le stelle vi spingeranno all'azione: ricaricatevi con il movimento, che sia giardinaggio, una lunga camminata o uno sport che amate. L'attività fisica non vi stancherà, anzi, pulirà la vostra mente dalle tossine dello stress settimanale.

Inoltre, godetevi la soddisfazione di rendervi utili: dare una mano a un amico o risolvere un problema familiare vi farà sentire importanti e gratificati. Sarete il pilastro su cui gli altri si appoggeranno e questo ruolo vi calzerà a pennello. In amore, la stabilità sarà la protagonista: vivrete momenti di solida complicità con il partner, basati su gesti concreti e sguardi d'intesa. La vostra pazienza sarà premiata con una serata di totale relax e armonia.

CAPRICORNO (22 dicembre – 20 gennaio) Voto 7,5. Parola chiave: lasciate da parte la routine e concedetevi meritati momenti di svago.

Solitamente siete i campioni del dovere, ma domani il cielo vi imporrà una direzione diversa. Lasciate da parte la routine e tutte quelle incombenze che possono tranquillamente aspettare il lunedì.

Gli astri vi inviteranno a riscoprire il piacere del gioco e della spensieratezza: concedetevi meritati momenti di svago. Che si tratti di un hobby trascurato, di una mostra d'arte o semplicemente di un pomeriggio passato a non fare nulla, sarà fondamentale per il vostro equilibrio psichico. Vi stupirete di quanto possiate essere simpatici e brillanti quando non siete preoccupati dal successo professionale. La famiglia o gli amici più cari apprezzeranno questa vostra versione più morbida e rilassata. Il destino potrebbe regalarvi un piccolo colpo di fortuna o una coincidenza felice che vi farà sorridere di cuore.

GEMELLI (21 maggio – 21 giugno) Voto 8. Parola chiave: armonia ritrovata e buon umore contagioso, ideali per nuovi progetti.

Sarete i protagonisti indiscussi di questa domenica radiosa. Le tensioni dei giorni scorsi svaniranno, lasciando il posto a una splendida armonia ritrovata e buon umore contagioso. La vostra parlantina sarà irresistibile e saprete ammaliare chiunque incroci il vostro cammino. Queste vibrazioni positive saranno ideali per nuovi progetti: la vostra mente sfornerà idee a raffica e sarà il momento giusto per condividerle con persone fidate o potenziali collaboratori. Non avrete paura di osare e di guardare al futuro con estremo ottimismo. In amore, la complicità sarà alle stelle; saprete rinnovare il legame con il partner attraverso il dialogo e il divertimento. Sarà una giornata in cui tutto sembrerà possibile e la vostra agilità mentale vi permetterà di cogliere al volo ogni opportunità sociale che vi si presenterà.

VERGINE (24 agosto – 22 settembre) Voto 8,5. Parola chiave: gioia di vivere travolgente, ma rimandate le grandi decisioni.

Sarete voi a guidare la classifica di questa domenica con una gioia di vivere travolgente che lascerà tutti a bocca aperta. Solitamente sobri e controllati, domani vi lascerete andare all'entusiasmo più puro, godendo di ogni istante con un'intensità rara. Sarete il centro dell'attenzione e la vostra energia positiva attirerà persone e situazioni favorevoli. Tuttavia, l'eccesso di ottimismo potrebbe offuscare il vostro proverbiale senso critico, quindi gli astri vi consiglieranno: rimandate le grandi decisioni. Non sarà il giorno adatto per firmare contratti o impegnarvi in scelte a lungo termine, poiché potreste agire sotto l'onda dell'emozione del momento. Dedicatevi invece alla bellezza, alla creatività e al piacere dei sensi. Vivrete momenti di autentica grazia che vi faranno sentire in totale sintonia con l'universo.