L'oroscopo di lunedì 11 maggio 2026 si apre sotto un cielo vibrante, segnato da transiti che spingono verso il rinnovamento e la comunicazione profonda. La Luna, muovendosi in un aspetto armonico con Mercurio, favorisce gli scambi intellettuali e la nascita di nuove alleanze, mentre il Sole continua a irradiare la sua stabilità pragmatica dal segno del Toro. È un inizio di settimana che richiede equilibrio tra l'azione impulsiva e la riflessione strategica: le stelle suggeriscono di non forzare i tempi, ma di restare pronti a cogliere le intuizioni che arriveranno improvvise come lampi di genio.

In questa giornata di maggio, l'energia cosmica sorride particolarmente a chi saprà mettere a frutto il proprio fascino personale e la capacità di networking. I segni d'Acqua e di Terra sembrano avere una marcia in più: il Cancro, la Vergine e lo Scorpione si preparano a vivere momenti di pura grazia, ergendosi a protagonisti assoluti della scena zodiacale. Al contrario, alcuni segni di Fuoco e d'Aria potrebbero avvertire il peso di una certa stanchezza mentale o di piccole frizioni domestiche.

Preparatevi a scoprire come le stelle guideranno i vostri passi lavorativi e affettivi in questo lunedì che promette di rimescolare le carte in tavola.

Oroscopo di domani, lunedì 11 maggio e la classifica dei 12 segni zodiacali: trionfo per il Cancro, nubi passeggere per Sagittario e Acquario

SAGITTARIO (22 novembre – 21 dicembre) Voto 5. Parola chiave: stress in agguato, non esaurite le riserve di energia rispondendo alle provocazioni.

Inizierete la settimana con una sensazione di pesantezza che mal si concilia con il vostro spirito libero. Le stelle di questo lunedì indicano uno stress in agguato, alimentato da scadenze pressanti o da interlocutori che sembreranno fare di tutto per mettervi alla prova. Vi sentirete come se le vostre riserve di pazienza fossero agli sgoccioli, ma il consiglio degli astri è di agire d’astuzia: non esaurite le riserve di energia rispondendo alle provocazioni.

Molte delle critiche che riceverete non saranno costruttive, ma semplici sfoghi altrui; se deciderete di controbattere a ogni colpo, arriverete a sera completamente svuotati. Imparerete l'arte del distacco, scegliendo con cura quali battaglie combattere e quali lasciar cadere nel vuoto. In amore, eviterete di riversare il malumore lavorativo sul partner, preferendo un momento di solitudine riparatrice per ricaricare le pile.

ACQUARIO (20 gennaio – 18 febbraio) Voto 5. Parola chiave: giornata confusa e disagio in famiglia, portate pazienza in attesa di tempi migliori.

Il cielo di oggi si presenta velato per voi, rendendo difficile distinguere chiaramente i vostri obiettivi immediati. Vivrete una giornata confusa, caratterizzata da una nebbia mentale che potrebbe rallentare le vostre attività quotidiane o portarvi a commettere piccoli errori di distrazione.

A questo si aggiungerà un certo disagio in famiglia: vecchie questioni mai risolte o divergenze di vedute sulla gestione della casa potrebbero riemergere, creando un clima di freddezza tra le mura domestiche. Non cercherete di risolvere tutto oggi, poiché mancherà la lucidità necessaria per un accordo duraturo. Portate pazienza in attesa di tempi migliori, che non tarderanno ad arrivare già dalla seconda metà della settimana. Dedicherete del tempo alla cura della vostra interiorità, magari con un hobby solitario che vi permetta di evadere dalla realtà.

LEONE (23 luglio – 23 agosto) Voto 5,5. Parola chiave: agitati e impazienti, moderate gli eccessi e cercate conferme negli affetti.

Il vostro ruggito oggi risulterà un po' meno armonioso del solito.

Vi sveglierete sentendovi agitati e impazienti, con la sensazione che il mondo intorno a voi si muova troppo lentamente rispetto alle vostre ambizioni. Questa frenesia interiore potrebbe spingervi a fare il passo più lungo della gamba, specialmente sul lavoro: moderate gli eccessi ed evitate di prendere decisioni drastiche sotto l'impulso del momento. La vostra sicurezza vacillerà leggermente, portandovi a cercare attenzioni in modo quasi prepotente; invece di esigere, cercate conferme negli affetti con dolcezza. Un abbraccio sincero o una parola di conforto da parte di chi vi ama saranno il miglior antidoto contro l'insicurezza. Entro sera capirete che non dovete dimostrare nulla a nessuno se non a voi stessi.

GEMELLI (21 maggio – 21 giugno) Voto 6,5. Parola chiave: siate diplomatici nelle relazioni e cercate di recuperare le energie con il riposo.

Lunedì di transizione che richiede una gestione oculata delle vostre risorse comunicative. Vi troverete nel mezzo di discussioni che non vi riguardano direttamente, ma nelle quali verrete chiamati in causa come mediatori: siate diplomatici nelle relazioni per evitare di trovarvi incastrati in fazioni opposte. La vostra mente è brillante, ma il corpo inizia a mandare segnali di stanchezza che non dovrete ignorare. Approfitterete della serata per recuperare le energie con il riposo, staccando lo smartphone e concedendovi un libro o un film rilassante. Non è il momento di fare le ore piccole; il vostro sistema nervoso ha bisogno di silenzio per rielaborare le informazioni accumulate.

Un piccolo successo professionale vi darà la giusta motivazione per affrontare il resto della settimana con ottimismo.

ARIETE (21 marzo – 19 aprile) Voto 7. Parola chiave: apritevi al confronto per non restringere il campo delle vostre possibilità.

Vi attende una giornata dinamica, ma che richiederà una buona dose di umiltà. Avrete idee eccellenti, ma tenderete a volerle imporre con troppa foga. Gli astri vi suggeriscono: apritevi al confronto per non restringere il campo delle vostre possibilità. Ascoltando il parere di un collega o di un amico fidato, potreste scoprire una prospettiva che avevate completamente trascurato, migliorando sensibilmente i vostri piani originali. Sarete pronti a mettervi in gioco, ma dovrete imparare che la collaborazione non è un segno di debolezza, bensì di intelligenza strategica.

In serata, una notizia inaspettata risveglierà il vostro entusiasmo: accoglierete la novità con coraggio, pronti a trasformare un semplice input in un'occasione di crescita concreta.

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre) Voto 7,5. Parola chiave: non vivete nel passato, una situazione inaspettata vi porterà grandi possibilità di successo.

State attraversando una fase di profonda revisione interiore, ma il rischio è quello di rimanere intrappolati in ricordi o rimpianti che non hanno più ragione d'essere. Le stelle sono chiare: non vivete nel passato, perché il presente sta bussando alla vostra porta con doni preziosi. Proprio quando meno ve lo aspetterete, una situazione inaspettata vi porterà grandi possibilità di successo, forse un vecchio contatto che ritorna con una proposta nuova o un progetto che improvvisamente decolla.

Guarderete avanti con rinnovata fiducia, consapevoli che il vostro equilibrio interiore è la chiave per attrarre la fortuna. In amore, sarete pronti a perdonare una piccola mancanza, aprendo la strada a un'intesa più matura e solida.

CAPRICORNO (22 dicembre – 19 gennaio) Voto 8. Parola chiave: intuito e benessere interiore vi rendono pronti per collaborazioni e nuovi contatti. La vostra tipica concretezza oggi sarà illuminata da una luce diversa, più sensibile e ricettiva. Grazie a un eccellente intuito e benessere interiore, riuscirete a leggere tra le righe di ogni situazione, anticipando le mosse degli altri. Questo stato di grazia vi renderà pronti per collaborazioni e nuovi contatti che si riveleranno fondamentali per il vostro futuro professionale.

Non sarete i soliti "lupi solitari", ma cercherete attivamente il dialogo, scoprendo che la condivisione di responsabilità può alleggerire il carico e moltiplicare i risultati. La salute ringrazia: vi sentirete tonici e vitali, pronti a dedicare del tempo anche all'attività fisica o a una lunga passeggiata rigenerante.

PESCI (19 febbraio – 20 marzo) Voto 8. Parola chiave: dialogo costruttivo e alleanze utili, puntate tutto sulla condivisione dei vostri progetti.

Le stelle di lunedì 11 maggio vi regalano una lucidità espressiva fuori dal comune. Sarete in grado di tradurre i vostri sogni in parole concrete, facilitando un dialogo costruttivo con chi vi circonda. È il momento ideale per stringere alleanze utili, sia in ambito lavorativo che personale: le persone saranno attratte dalla vostra sensibilità e dalla vostra visione del mondo.

Puntate tutto sulla condivisione dei vostri progetti, non abbiate timore di mostrare i vostri piani a chi può aiutarvi a realizzarli. La fortuna vi assisterà negli incontri fortuiti, portandovi a conoscere qualcuno che condivide i vostri stessi ideali. La serata sarà all'insegna del romanticismo: vi lascerete andare a confidenze che scalderanno il cuore del partner.

TORO (20 aprile – 20 maggio) Voto 8. Parola chiave: ottimismo e socialità, è il momento di riattivare la vostra rete di contatti.

Il Sole nel vostro segno vi regala un'energia invidiabile e una voglia di fare che contagerà chiunque vi stia vicino. Sarete pervasi da un insolito ottimismo e socialità, mettendo da parte la vostra proverbiale riservatezza per aprirvi al mondo.

Gli astri vi dicono chiaramente che è il momento di riattivare la vostra rete di contatti: fate quella telefonata che rimandate da tempo, inviate quel curriculum o proponete un'uscita ai vostri amici più cari. La fortuna passerà attraverso le persone, portandovi opportunità che non avreste mai immaginato stando seduti sul divano. Anche l'aspetto economico potrebbe riservare buone sorprese: un piccolo investimento o una gestione oculata del budget porteranno i frutti sperati, regalandovi una sensazione di sicurezza e stabilità.

SCORPIONE (23 ottobre – 21 novembre) Voto 8,5. Parola chiave: forma fisica e mentale al top, uscite dalle abitudini e mostrate il vostro potenziale.

Inizierete la settimana con una grinta formidabile.

Con la forma fisica e mentale al top, vi sentirete invincibili e pronti a scalare qualsiasi montagna. Questo lunedì vi spinge a osare: uscite dalle abitudini consolidate e provate a percorrere strade alternative, sia nel lavoro che nel tempo libero. Mostrate il vostro potenziale senza false modestie; il vostro carisma sarà magnetico e attirerà l'attenzione di superiori o persone influenti. Sarete maestri di strategia, capaci di risolvere problemi complessi con una velocità sorprendente. In amore, la passione sarà ai massimi livelli: vivrete momenti di grande intensità, rompendo gli indugi e dichiarando i vostri sentimenti con una schiettezza che lascerà il segno.

VERGINE (24 agosto – 22 settembre) Voto 8,5. Parola chiave: siete al centro dell'attenzione, ma usate tatto nei discorsi per non rovinare l'armonia.

Un lunedì scintillante vi attende, ricco di riconoscimenti e piccoli trionfi quotidiani. Grazie al vostro impegno costante, oggi siete al centro dell'attenzione e molti guarderanno a voi come a un modello da seguire. Sarete chiamati a esprimere il vostro giudizio su questioni importanti, ma ricordate: usate tatto nei discorsi per non rovinare l'armonia del gruppo. La vostra capacità di analisi è tagliente e precisa, ma a volte una verità detta con troppa durezza può ferire inutilmente. Se saprete dosare la critica con la gentilezza, otterrete tutto ciò che desiderate. La serata sarà perfetta per festeggiare un piccolo successo personale con le persone più care; il calore domestico sarà la ciliegina sulla torta di una giornata memorabile.

CANCRO (22 giugno – 22 luglio) Voto 9. Parola chiave: carismatici e brillanti, avete tutte le carte in regola per lanciare nuovi progetti.

Siete i re e le regine incontrastati di questo lunedì 11 maggio. Il cielo vi regala una configurazione astrale raramente così favorevole, rendendovi incredibilmente carismatici e brillanti. Ogni vostra parola sembrerà magica, ogni vostro gesto sarà carico di significato e determinazione. Avete tutte le carte in regola per lanciare nuovi progetti, sia che si tratti di un cambiamento di carriera, di un acquisto importante o di un passo decisivo nella vita di coppia. Non permetterete a nessun dubbio di scalfire la vostra sicurezza; la vostra intuizione vi guiderà infallibilmente verso il successo. È il momento di splendere e di prendervi ciò che vi spetta: il destino oggi lavora per voi, assecondando ogni vostro desiderio con una tempistica perfetta. Godetevi questo stato di grazia assoluta.