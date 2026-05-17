L'oroscopo di domani, lunedì 18 maggio, ci porta nel cuore di una primavera vibrante, densa di transiti planetari capaci di ridisegnare gli equilibri quotidiani. Le configurazioni celesti di questa giornata spingono verso l'azione mirata, invitandoci a scuotere i torpori e a prendere in mano le redini del nostro destino professionale e sentimentale. I tre segni più favoriti dalle stelle saranno i Gemelli, la Bilancia e il Capricorno, pronti a dominare la scena grazie a una straordinaria lucidità mentale e a un fascino magnetico. Per tutti gli altri, il cielo richiederà un pizzico di diplomazia in più e la capacità di trasformare la tensione interiore in pura produttività.

In questa giornata di inizio settimana, le dinamiche cosmiche stimoleranno la comunicazione e il pragmatismo, tracciando una linea netta tra chi saprà cogliere al volo le occasioni e chi, invece, si lascerà frenare dalle piccole frizioni quotidiane. Scoprirete che il segreto del successo risiederà nella capacità di ascoltare gli altri senza perdere d'occhio i vostri obiettivi personali.

Oroscopo di domani, lunedì 18 maggio e la classifica dei 12 segni zodiacali in base al voto crescente

VERGINE (24 agosto – 22 settembre) Voto 5,5. Parola chiave: poca pazienza e rischio di stress, sforzatevi di cooperare e guardate le cose con distacco.

Il lunedì mattina si presenterà con il volto severo di un esaminatore intransigente.

Sperimenterete poca pazienza e rischio di stress fin dalle prime ore della giornata, a causa di Marte dissonante che renderà irritante ogni minimo ritardo altrui. Sentirete il peso delle responsabilità e la tentazione di fare tutto da soli pur di non vedere errori commessi da altri sarà fortissima. Tuttavia, gli astri vi consigliano caldamente di cambiare rotta: sforzatevi di cooperare e guardate le cose con distacco. Se vi impunterete sui dettagli insignificanti, finirete per esaurire le vostre energie prima del tempo. Imparerete a delegare e accetterete che la perfezione non è di questo mondo. Nel tardo pomeriggio, una tisana rilassante o una camminata solitaria vi aiuteranno a ritrovare la bussola e a ridimensionare i problemi.

SAGITTARIO (23 novembre – 21 dicembre) Voto 6. Parola chiave: favoriti i contatti intellettuali e commerciali, ma siate meno taglienti nei giudizi per evitare il nervosismo.

La settimana si aprirà per voi a due velocità, richiedendo un delicato esercizio di equilibrismo verbale. Da un lato la mente viaggerà rapidissima e saranno ampiamente favoriti i contatti intellettuali e commerciali, portandovi sul tavolo nuove proposte contrattuali o stimolanti scambi di opinioni. Dall'altro, però, la stanchezza accumulata vi renderà inclini all'intolleranza. Il cielo vi lancia un monito preciso: siate meno taglienti nei giudizi per evitare il nervosismo circostante. Troverete interlocutori meno flessibili del solito e una parola di troppo, detta con la vostra tipica schiettezza, rischierà di sollevare un polverone inutile.

Canalizzerete la vostra verve nei progetti di scrittura, nello studio o nelle trattative di lavoro, mantenendo un profilo basso nei rapporti di famiglia.

TORO (20 aprile – 20 maggio) Voto 6,5. Parola chiave: efficacia al massimo per i nuovi progetti, ma pianificate le attività e armatevi di pazienza.

Le stelle vi offriranno gli strumenti giusti per gettare le basi del vostro futuro lavorativo, ma dovrete fare i conti con i ritmi lenti della burocrazia o dei collaboratori. Avrete un'efficacia al massimo per i nuovi progetti, e la vostra mente partorirà idee destinate a consolidare la vostra stabilità economica. Tuttavia, per evitare di disperdere questo prezioso potenziale, pianificate le attività e armatevi di pazienza.

Non tutto si sbloccherà immediatamente e pretendere risposte istantanee vi causerà solo inutile frustrazione. In amore, mostrerete un atteggiamento protettivo e solido, molto apprezzato dal partner. Saprete attendere il momento propizio per compiere quel passo importante che rimandate da tempo.

SCORPIONE (23 ottobre – 22 novembre) Voto 6,5. Parola chiave: grande motivazione ed efficacia, ma attenzione a non porre domande troppo scomode.

Il vostro lunedì sarà caratterizzato da un'intensità fuori dal comune e da un'invidiabile forza di volontà. Dimostrerete una grande motivazione ed efficacia nel portare a termine compiti complessi che altri hanno abbandonato, guadagnandovi la stima dei superiori.

Il vostro intuito psicologico sarà ai massimi livelli, ma dovrete gestirlo con estrema cautela: attenzione a non porre domande troppo scomode a chi vi circonda. La tentazione di indagare nei segreti altrui o di provocare il partner per testarne le reazioni sarà forte, ma rischierete di incrinare un clima altrimenti sereno. Utilizzerete questa straordinaria penetrazione mentale per risolvere enigmi professionali o per pianificare la vostra prossima mossa finanziaria.

PESCI (20 febbraio – 20 marzo) Voto 7. Parola chiave: grandi capacità di analisi e realismo per evitare errori, ma restate moderati nei discorsi.

Il cielo di domani vi chiederà di svestire i panni dei sognatori per indossare quelli del pragmatismo più assoluto.

Sarete dotati di grandi capacità di analisi e realismo per evitare errori grossolani nei contratti o nella gestione del bilancio familiare. Questo insolito approccio distaccato vi permetterà di vedere le cose per come sono realmente, proteggendovi da potenziali inganni. Gli astri vi suggeriscono però un atteggiamento prudente nelle relazioni interpersonali: restate moderati nei discorsi. Esprimerete le vostre verità oggettive senza l'abituale filtro della sensibilità, rischiando di apparire freddi o distanti agli occhi delle persone care. La serata vi regalerà momenti di profonda distensione, perfetti per coltivare un hobby creativo in solitudine.

CANCRO (22 giugno – 22 luglio) Voto 7,5. Parola chiave: solido senso della negoziazione e talenti messi in mostra con brio per superare una giornata turbolenta.

Nonostante l'ambiente circostante possa apparire caotico e privo di punti di riferimento stabili, voi sfodererete una grinta insospettabile. Dimostrerete un solido senso della negoziazione e talenti messi in mostra con brio per superare una giornata turbolenta. Non vi lascerete intimorire dai cambi di programma dell'ultimo minuto o dalle lamentele dei colleghi; al contrario, utilizzerete la vostra innata empatia per mediare tra le parti e per far risaltare il vostro valore unico. Sarete brillanti, comunicativi e capaci di capovolgere a vostro favore anche la situazione più complessa. In serata, i single faranno incontri decisamente intriganti, grazie a un fascino magnetico e a una parlantina irresistibile.

LEONE (23 luglio – 23 agosto) Voto 7,5. Parola chiave: motivazione e buon senso per trovare soluzioni da un nuovo punto di vista e superare i limiti.

Il vostro orgoglio ruggirà forte, ma domani sarà supportato da una straordinaria lucidità strategica. Metterete in campo motivazione e buon senso per trovare soluzioni da un nuovo punto di vista e superare i limiti che vi eravate autoimposti o che l'ambiente vi aveva strutturato intorno. Se un vecchio metodo di lavoro non funzionerà più, non vi scoraggerete, ma inventerete una via alternativa che spiazzerà positivamente tutti. Sarà la giornata ideale per chiedere un colloquio, avanzare richieste di avanzamento o proporre un'idea rivoluzionaria. Anche la sfera sentimentale beneficerà di questo rinnovato slancio: abbatterete le barriere dell'orgoglio e farete il primo passo verso un chiarimento definitivo con chi amate.

ACQUARIO (21 gennaio – 19 febbraio) Voto 7,5. Parola chiave: pieni di azione e con tanta voglia di fare festa per rilassarvi insieme a chi amate.

Il lunedì inizierà per voi con una sferzata di energia positiva ed eclettica. Vi mostrerete pieni di azione e con tanta voglia di fare festa per rilassarvi insieme a chi amate, ribaltando completamente il classico cliché del lunedì pesante e faticoso. Sbrigherete le pratiche lavorative con una rapidità sorprendente, spinti dal desiderio di liberarvi presto dagli impegni formali per dedicarvi ai vostri interessi personali. Organizzerete un aperitivo improvvisato, una cena con gli amici di sempre o una serata speciale con il partner. La vostra gioia di vivere sarà contagiosa e attirerà attorno a voi persone stimolanti e pronte a sostenere le vostre bizzarre ma geniali visioni per il futuro.

ARIETE (21 marzo – 19 aprile) Voto 8. Parola chiave: intuito affilato e agitazione canalizzata per essere efficaci e fieri dei risultati.

Il cielo di domani vi regalerà una marcia in più, trasformando l'ansia da prestazione in pura benzina per i vostri obiettivi. Dimostrerete un intuito affilato e agitazione canalizzata per essere efficaci e fieri dei risultati che raccoglierete sul campo. Sentirete un fuoco interiore che vi spingerà a muovervi rapidamente, ma a differenza del passato non commetterete errori di frettolosità. Saprete esattamente quale strada imboccare e quale decisione prendere in frazioni di secondo, lasciando sbalorditi concorrenti e colleghi. Questa straordinaria efficienza vi farà chiudere la giornata con un profondo senso di appagamento personale.

Sarete fieri di voi stessi e pronti a conquistare nuove vette professionali.

CAPRICORNO (22 dicembre – 20 gennaio) Voto 8. Parola chiave: energia travolgente da vera locomotiva, sarete efficaci e pronti a supportare gli altri.

Le stelle vi eleggeranno a pilastri indiscussi della giornata di domani. Sfodererete un'energia travolgente da vera locomotiva, sarete efficaci e pronti a supportare gli altri in difficoltà. Nel settore professionale diventerete il punto di riferimento per l'intero team: risolverete problemi complessi con una calma olimpica e guiderete i progetti verso il successo con mano ferma. Questa vostra generosità e stabilità non passerà inosservata agli occhi di chi conta, aprendo le porte a future e gratificanti promozioni.

Anche tra le mura domestiche la vostra presenza infonderà sicurezza e serenità; saprete ascoltare il partner con attenzione e offrirete consigli pratici preziosissimi per la gestione della vita quotidiana.

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre) Voto 8,5. Parola chiave: ottima disposizione d'animo, comunicazione favorita e alleanze fruttuose in arrivo.

Un lunedì semplicemente radioso vi attende, grazie a un trigono planetario che esalterà al massimo le vostre doti naturali. Manterrete un'ottima disposizione d'animo, comunicazione favorita e alleanze fruttuose in arrivo sia nel lavoro che nella vita privata. Il vostro modo di porvi sarà irresistibilmente diplomatico ed elegante, permettendovi di ammaliare qualsiasi interlocutore e di ottenere firme su contratti importanti o accordi vantaggiosi. Se avete delle richieste da avanzare, fatelo domani: le stelle vi garantiranno ascolto e consenso. In amore, la complicità con il partner raggiungerà livelli sublimi, mentre i single faranno incontri basati su una rara e profonda affinità elettiva e mentale.

GEMELLI (21 maggio – 21 giugno) Voto 8,5. Parola chiave: ottimismo, coraggio e decisioni sagge che vi permettono di superare ogni ostacolo con facilità.

Sarete i sovrani assoluti di questo cielo di inizio settimana, guidati da astri eccezionalmente benevoli che spazzeranno via ogni dubbio. Mostrerete ottimismo, coraggio e decisioni sagge che vi permettono di superare ogni ostacolo con facilità disarmante. Nulla vi sembrerà impossibile e la vostra mente, lucida e scattante, troverà risposte immediate a problemi che si trascinavano da settimane. Coglierete al volo le occasioni finanziarie e saprete investire le vostre energie solo in attività realmente redditizie. La vostra autostima sarà alle stelle e questa ritrovata sicurezza si rifletterà positivamente anche nel privato, regalandovi una serata romantica indimenticabile e ricca di grandi progetti per il futuro a due.