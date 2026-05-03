Lunedì 4 maggio 2026 sarà una giornata molto produttiva per il segno del Toro. La Vergine finalmente avrà stabilità emotiva, mentre la Bilancia sarà creativa.

L'oroscopo prevede un ribasso per il segno del Leone.

La prima parte della classifica dell'oroscopo

1° Toro: sarete fonte di ispirazione per tutti coloro che vi circondano. Le stelle prevedono una fortuna che potrebbe far riemergere anche le situazioni più disperate. Il partner vi farà una bellissima sorpresa.

2° Acquario: l'ambito finanziario subirà una forte impennata. Secondo quanto previsto dall'oroscopo, avvierete una trasformazione sia fisica che mentale che molti vi invidieranno.

3° Vergine: finalmente la stabilità sia in famiglia che dal punto di vista amoroso sarà parte integrante della vostra giornata. Sul lavoro l'interazione con i colleghi vi darà degli spunti interessanti per arricchire i vostri progetti.

4° Gemelli: sarete la porta che aprirà la strada agli investimenti. Il coraggio di entrare in azione in questo momento potrebbe essere premiato più di quanto voi stessi potreste aspettarvi, secondo l'oroscopo.

5° Bilancia: molti compiti sul lavoro saranno facilitati dalla vostra creatività. L'amore avrà quel focus in più che potrebbe migliorare sensibilmente la comunicazione con il partner. La passione sarà alle stelle.

6° Capricorno: puntare gli occhi su un obiettivo in particolare potrebbe farvi dimenticare tutto il resto.

Con i sentimenti sarete alquanto altalenanti. In questo momento non avrete un riguardo particolare nei confronti della salute.

La seconda parte

7° Sagittario: dal punto di vista finanziario ci saranno alcune perdite che dovreste sanare. L'oroscopo per gli affetti si focalizzerà sulla famiglia, dal momento che ora diventerà un pilastro fondamentale della vostra esistenza.

8° Cancro: avrete molto da imparare da questa giornata. Sicuramente ci saranno situazioni nuove che vi daranno una mano nella comprensione di voi stessi. Sul lavoro le sfide si preannunciano particolarmente complesse.

9° Leone: sarete molto affaticati nonostante abbiate alle spalle momenti di grande relax. L'oroscopo suggerisce di essere prudenti con gli acquisti e di investire in qualcosa di estremamente utile per la quotidianità.

10° Scorpione: anche se sarete sotto pressione, questa giornata potrebbe volgere al meglio. Sul lavoro però gli imprevisti la faranno da padrone. L'oroscopo amoroso invece segnala una piccola tempesta in corso.

11° Ariete: secondo l'oroscopo di domani, sarà tempo di prendere una decisione che avete sempre evitato per mancanza di opportunità. Ora in amore avrete una situazione abbastanza critica. Vi conviene evitare litigi.

12° Pesci: stanchezza e tristezza. Avrete una combinazione di situazioni che in questo momento non vi faranno pensare lucidamente. Cercate di fare il solito senza eccedere con gli sforzi. L'amore non sarà contemplato.