Una nuova settimana sta per iniziare. L'oroscopo di lunedì 4 maggio nasconde un'esplosione di sorprese e novità. L'amore, il lavoro e la socialità si mescoleranno tra loro per definire tutti gli aspetti della quotidianità dei dodici segni zodiacali. L'osservazione dei pianeti rappresenta una via preziosa per gli amanti del cosmo e delle stelle.

Non tutti, però, potranno godere della stessa fortuna. Il Cancro e l'Acquario si dovranno preparare ad affrontare sfide impegnative, capaci di capovolgere tutto. La Bilancia e il Capricorno, invece, trasformeranno il lavoro in un porto sicuro.

Oroscopo di lunedì 4 maggio: dall'Ariete ai Pesci

Ariete: riuscirete a raggiungere il giusto equilibrio in amore. Farete attenzione a non ferire i sentimenti del partner, ma vi prenderete cura anche dei vostri. Sarete intenzionati a difendere la relazione con impegno, costanza e determinazione. Non seguirete consigli provenienti dall'esterno.

Toro: avrete bisogno di staccare un po' la spina. Continuerete a impegnarvi, ma senza esagerare. Dedicherete il vostro tempo libero agli hobby preferiti o a passatempi rilassanti. Eviterete di farvi carico delle responsabilità altrui perché non vorrete peggiorare la vostra stanchezza. Non avrete paura di dire di no.

Gemelli: potrebbe essere il momento giusto per vivere nuove esperienze.

Potrete contare sul favore delle stelle e sulla vostra autostima. Vi butterete a capofitto in situazioni diverse tra loro, mettendovi alla prova e testando i vostri limiti. Scoprirete di poter fare molto di più rispetto al previsto. La flessibilità non vi mancherà.

Cancro: la situazione attuale sarà piuttosto sbilanciata. Alcune eventi vi spingeranno a prendere le distanze dai punti di riferimento e a guardarvi intorno. Non sarà facile adattarvi a simili cambiamenti, ma sarete intenzionati a non gettare la spugna. L'oroscopo del giorno vi consiglia di non prendere le distanze dalle persone care.

Leone: dovrete dedicarvi alla risoluzione di alcuni problemi. Sottrarvi a simile sfide non farà altro che peggiorare le cose.

L'oroscopo del giorno vi consiglia di allenare corpo e mente. Con il passare del tempo, il vostro benessere interiore migliorerà e sarete anche più ricettivi nei confronti delle novità.

Vergine: le discussioni in famiglia vi metteranno con le spalle al muro. Non vi piacerà dover litigare con le persone care, ma non riuscirete proprio a tenere la bocca chiusa. Alcune argomentazioni vi faranno uscire fuori dai gangheri, aumentando la rabbia e generando sempre più frustrazione.

Bilancia: sarete molto legati alla vostra professione. Non solo crederete nelle vostre capacità, ma non vi farete sfuggire neanche quelle dei colleghi. Il gioco di squadra, per voi, sarà fondamentale perché sarete convinti di poterlo utilizzare per migliorare i risultati e per rafforzare i legami sul posto di lavoro.

Scorpione: guai in vista sul posto di lavoro. Farete fatica ad adattarvi all'ambiente. Il rapporto con i colleghi non sarà tra i migliori e le critiche vi faranno piuttosto male. Respingere determinate parole vi farà stare meglio sul momento, ma peggiorerà la vostra performance. La richiesta di maggiori informazioni sarà opportuna.

Sagittario: farete fatica ad aprire il vostro cuore a un eventuale partner. Il desiderio di innamorarvi sarà presente, ma la paura di incontrare persone poco valide potrebbe vanificare tutti i vostri sforzi. Gli amici vi sproneranno e la famiglia vi resterà accanto, tuttavia, sarete solo voi a dover prendere una decisione.

Capricorno: vedrete nel lavoro un punto di riferimento essenziale.

Non vi importerà dei sacrifici o dei riposi saltati. Vorrete solo raggiungere il risultato desiderato. Chiudervi in voi stessi, tuttavia, non vi farà bene. Sarà meglio un comportamento più elastico. Il riposo, infatti, non dovrà mancare.

Acquario: avrete l'impressione di incontrare solo porte chiuse. I vostri sforzi, purtroppo, non porteranno ai risultati desiderati. Ci saranno tante spese da sostenere e pochi soldi a disposizione. L'oroscopo vi consiglia di non demordere e di continuare a guardare al futuro con fiducia: le cose potrebbero cambiare molto presto.

Pesci: adotterete un approccio piuttosto cauto in amore. Preferirete non svelare subito i vostri sentimenti perché non vorrete sentirvi vulnerabili o in difetto rispetto all'altro. Si tratterà di un comportamento comprensibile, ma poco pratico. Rischierete, infatti, di lanciare il messaggio sbagliato e di farvi sfuggire un'occasione.