L’oroscopo del mese di giugno 2026 mette in chiaro come andranno i settori della vita legati ad amore, lavoro e denaro. Il Leone vive un periodo di autentico trionfo, ogni desiderio si trasforma in realtà grazie a intuizioni geniali e a un amore da favola che regala una felicità assoluta. Il Sagittario beneficia di una stabilità ritrovata e di accordi commerciali vantaggiosi, potendosi permettere di guardare al futuro con ottimismo e serenità. Il Capricorno affronta una fase di pesante intolleranza causata da pianeti ostili, costretto a convivere con tensioni tra le mura domestiche: si richiede massima prudenza nei rapporti.

Previsioni astrologiche di giugno, classifica e pagelle: al Cancro il 3° posto

12° posto Capricorno. La potente Luna piena che si forma nel segno il ventinove giugno genera una forte tensione emotiva e costringe a fare i conti con un calo energetico piuttosto evidente proprio a fine mese. Le finanze esigono una gestione oculata a causa di uscite impreviste legate alla manutenzione di una proprietà o a scadenze fiscali che richiedono una precisione assoluta per evitare sanzioni. In amore si avverte una sottile freddezza che può essere colmata soltanto abbandonando l'orgoglio e affrontando i problemi con assoluta sincerità. Chi cerca un nuovo legame dovrebbe smetterla di pretendere la perfezione e lasciarsi andare alla spontaneità del momento.

La salute risente di fastidi articolari che suggeriscono di evitare sforzi muscolari eccessivi o allenamenti intensi. Voto globale: 5.

Amore: 4

Lavoro: 5

Salute: 5.

11° posto Pesci. Il panorama planetario consiglia di muoversi con estrema prudenza nella gestione del denaro ed evitare investimenti azzardati o acquisti dettati solo dall'impulso del momento. Le tensioni accumulate sul posto di lavoro si riflettono inevitabilmente tra le mura domestiche, dove la tentazione di sollevare vecchie polemiche potrebbe prendere il sopravvento sulla ragione e sulla pazienza. Nel settore sentimentale serve prudenza per evitare che un semplice malinteso si trasformi in un distacco definitivo, specialmente nelle relazioni che trascinano da tempo nodi irrisolti.

I single farebbero bene a diffidare di promesse troppo altisonanti e a mantenere i piedi ben saldi a terra per non collezionare delusioni. Il fisico risente di una stanchezza accumulata che toglie lucidità. Voto globale: 6.

Amore: 5

Lavoro: 6

Salute: 5.

10° posto Vergine. La configurazione celeste di questa prima parte dell'estate rallenta i ritmi generali e genera una fastidiosa confusione mentale che rende difficile portare a termine i compiti intrapresi di recente. Le comunicazioni interpersonali subiscono continui fraintendimenti e occorre pesare bene le parole per non urtare la suscettibilità di un parente stretto nel corso delle riunioni familiari. La sfera affettiva vive un momento di stasi dove la noia rischia di spegnere l'entusiasmo della vita di coppia originaria, richiedendo uno sforzo comune.

Coloro che sono soli da tempo avvertono il peso dell'isolamento ma non mostrano l'intenzione di mettersi in gioco in contesti differenti. La forma fisica necessita di una pausa rigenerante per ricaricare le batterie e allontanare i pensieri malinconici. Voto globale: 6.

Amore: 5

Lavoro: 6

Salute: 6.

9° posto Toro. Il clima astrologico generale impone una revisione profonda dei progetti a lungo termine e fa emergere qualche dubbio sulla reale stabilità di una collaborazione recente. Le spese per il benessere personale o per la cura della casa rischiano di incidere pesantemente sul bilancio mensile se non arginate in tempo con ferrea disciplina. In ambito professionale si avverte la necessità di cambiare aria o di richiedere un avanzamento che tuttavia ritarda a causa di ostacoli esterni e indipendente dalla volontà personale.

I cuori solitari tendono a idealizzare le persone appena conosciute andando incontro a scottanti verità. Il corpo manda segnali di insofferenza legati soprattutto a una digestione lenta e a una pigrizia difficile da sconfiggere. Serve una sferzata di volontà. Voto globale: 6.

Amore: 6

Lavoro: 6

Salute: 5.

8° posto Scorpione. L'andamento generale del periodo invita a muoversi con cautela nei rapporti con l'ambiente circostante per evitare malintesi legati a una comunicazione a volte troppo tagliente. I sacrifici compiuti nei mesi passati cominciano comunque a dare piccoli frutti portando conferme ufficiali e una discreta sicurezza economica per la seconda metà dell'anno. In amore serve concretezza e le decisioni importanti legate alla gestione della casa vanno prese in perfetta sintonia con la persona amata per evitare inutili attriti.

I cuori solitari trovano stabilità in una conoscenza nata con molta calma che promette di trasformarsi in una storia solida. La resistenza fisica è discreta anche se la stanchezza accumulata richiede di riposare di più durante i fine settimana. Voto globale: 7.

Amore: 7

Lavoro: 7

Salute: 6.

7° posto Sagittario. Il sostegno indiretto di alcuni transiti veloci accende l'entusiasmo e regala una discreta visibilità sia nella sfera privata sia in quella pubblica fin dall'inizio del mese. Le iniziative personali trovano il consenso di persone fidate pronte a scommettere sul talento e sulla determinazione che contraddistinguono questo periodo dell'anno. In amore la passione torna a farsi sentire regalando momenti di intensa complicità e spingendo le coppie stabili a compiere passi importanti per il futuro comune.

Coloro che sono soli, a detta dell'oroscopo mensile, hanno l'opportunità di fare nuovi incontri grazie a una carica simpatica e travolgente che non passerà inosservata nei luoghi di svago. Il tono muscolare è buono e permette di sostenere i ritmi della vita quotidiana senza troppa fatica. Voto globale: 7.

Amore: 8

Lavoro: 6

Salute: 7.

6° posto Acquario. Il panorama astrale del periodo facilita i chiarimenti e permette di superare con successo un ostacolo burocratico o contrattuale che limitava la libertà d'azione nelle attività economiche. Le idee corrono veloci e trovano terreno fertile in collaboratori fidati pronti a trasformarle in progetti concreti e redditizi nel giro di poche settimane. Nei sentimenti l'atmosfera si fa frizzante e divertente con una complicità di coppia che si esprime attraverso il gioco e la condivisione di nuovi interessi culturali.

I single sono travolti da un turbine di novità e potrebbero trovarsi a dover scegliere tra due frequentazioni ugualmente affascinanti. L'energia mentale è altissima anche se occorre staccare la spina prima di coricarsi per evitare fastidiosi episodi di insonnia. Voto globale: 7.

Amore: 7

Lavoro: 8

Salute: 7.

5° posto Bilancia. La situazione astrologica generale favorisce la nascita di nuove e proficue alleanze e permette di sbloccare una trattativa complessa che si trascinava da troppi anni con alterne fortune. I rapporti sociali vivono una fase di piacevole espansione con inviti a eventi che aprono la strada a opportunità di crescita personale molto significative. La vita sentimentale ritrova la serenità perduta attraverso chiarimenti definitivi che spazzano via i vecchi dubbi e rafforzano l'unione con il partner di sempre.

I single possono fare affidamento su incontri stimolanti dal punto di vista intellettuale in grado di trasformarsi presto in qualcosa di molto serio. Ottimo il recupero psicofisico grazie a una regolare attività motoria e a una mente finalmente serena e libera da ansie ingiustificate. Voto globale: 7.

Amore: 8

Lavoro: 7

Salute: 7.

4° posto Ariete. Il transito di pianeti veloci nei segni amici regala una bella sferzata di energia e permette di guardare al futuro con un rinnovato ottimismo. La creatività è ai massimi livelli storici e offre soluzioni geniali per risolvere un problema pratico che bloccava lo svolgimento delle normali attività produttive da qualche tempo. La sfera amorosa beneficia di un clima piacevole e sereno, ideale per consolidare i legami nati di recente o per riallacciare i rapporti con un'amicizia allontanata ingiustamente.

I cuori solitari si lasciano trasportare dall'entusiasmo e aprono il cuore a nuove e stimolanti frequentazioni prive di complicazioni inutili. La salute è in netto miglioramento grazie a una maggiore attenzione verso il riposo notturno e ad abitudini alimentari decisamente salutari. Voto globale: 8.

Amore: 7

Lavoro: 8

Salute: 9.

3° posto Cancro. Il primo giugno Mercurio fa il suo ingresso ufficiale nel segno portando una eccezionale fluidità nei contatti e favorendo la risoluzione rapida di vecchie pendenze burocratiche o legali rimaste in sospeso. Il ventuno giugno il Solstizio decreta l'arrivo del Sole tra le mura amiche, inaugurando un periodo di grande centralità e di profonda rigenerazione interiore per l'intero nucleo familiare.

In amore trionfa la tenerezza e la voglia di stabilità spinge molte coppie a pianificare progetti importanti legati alla casa o a un trasferimento desiderato. Solo l'imminente moto retrogrado di Mercurio a fine mese suggerisce di firmare i contratti con una prudenza supplementare. La resistenza fisica è ottima e permette di recuperare rapidamente le energie spese nei mesi scorsi. Voto globale: 8.

Amore: 8

Lavoro: 9

Salute: 8.

2° posto Gemelli. La bellissima Luna nuova che si forma nel segno il quindici giugno inaugura una stagione di riscatto straordinario e offre una lucidità mentale invidiabile per affrontare qualsiasi trattativa patrimoniale complessa. L'ingresso di Marte negli ultimi scampoli del periodo regala una grinta eccezionale e una eccezionale prontezza di riflessi per superare la concorrenza e ottenere un riconoscimento meritato.

Nei sentimenti si respira un'aria frizzante e leggera, ideale per superare i vecchi malintesi e ritrovare una complicità di coppia basata sulla condivisione di nuovi interessi intellettuale. Per i cuori solitari le occasioni di incontro si moltiplicano e promettono di trasformarsi in storie destinate a durare a lungo nel tempo. La forma fisica è eccellente, sostenuta da un dinamismo mentale che permette di azzerare la stanchezza e di vivere ogni momento con grande entusiasmo. Voto globale: 9.

Amore: 9

Lavoro: 9

Salute: 8.

1° posto Leone. L'ingresso trionfale di Venere nel segno il tredici giugno accende i riflettori sulla vita affettiva e regala un fascino travolgente capace di fare breccia nel cuore della persona desiderata con estrema facilità.

Nelle ultime ore del mese l'arrivo definitivo di Giove spiana la strada verso un successo duraturo e consolida la posizione economica attraverso opportunità commerciali davvero uniche. In ambito professionale la determinazione è ai massimi storici e permette di concludere accordi vantaggiosi con partner finanziari di grande rilievo. I single possono vivere incontri fatali ed emozionanti nei luoghi di svago o durante i fine settimana dedicati al divertimento. La vitalità è straripante, lo stato di grazia psicofisico è assoluto e si riflette in un aspetto radioso e in una grande forza d'animo. Voto globale: 10.