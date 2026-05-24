L'oroscopo della settimana prossima è pronto a svelare come potrebbero evolvere le giornate da lunedì 1 a domenica 7 giugno 2026. Lo Scorpione incontra una fortuna grandiosa capace di cambiare la vita e regalare entrate di denaro parecchio alte, grazie a un affare indovinato al momento giusto. Il Sagittario trova modi furbi per risparmiare sulla spesa della settimana, e ritrova una bella stabilità affettiva utile per decidere dove passare le ferie con i figli. La Bilancia affronta un periodo pesante, forse a causa di un ritardo nel pagamento dello stipendio: massima attenzione a come si spendono i propri soldi, giusto per evitare i soliti litigi in famiglia.

Oroscopo della prossima settimana con la classifica dall'1 al 7 giugno

Ariete. Questo inizio di giugno chiede di fare per bene i conti della spesa e di stare attenti a ogni piccola uscita di denaro. Le bollette della casa e i bisogni dei figli impongono di non fare passi più lunghi della gamba in questo momento. In famiglia c'è bisogno di parlare chiaro per capire le intenzioni di chi vive sotto lo stesso tetto. Chi lavora a contatto con il pubblico trova buone occasioni per fare entrare qualche soldo in più nella cassa del negozio. Il corpo si sente abbastanza bene grazie a ritmi più ordinati a tavola e a un buon sonno notturno. I giorni centrali della settimana sono adatti per programmare una domenica tranquilla con i parenti stretti.

Voto 7.

Toro. Il portafoglio sorride finalmente grazie a qualche entrata di soldi del tutto inaspettata che sistema i conti del mese. In amore si respira una bellissima aria di intesa con il partner e si fanno progetti importanti per il futuro dei figli. Chi è rimasto solo da tanto tempo può fare un incontro fortunato durante una normale spesa al supermercato. Tante piccole seccature che tormentavano i pensieri da mesi si risolvono da sole in pochi minuti. La forma del corpo è davvero ottima e si trova la forza per fare tutto senza sentire il peso della fatica quotidiana. Questo periodo è perfetto per chiedere un favore o per iniziare un piccolo commercio. Voto 9.

Gemelli. I giorni passano tranquilli e senza scossoni tra le mura di casa e il solito posto di lavoro.

Le finanze non danno problemi perché le entrate mensili bastano a coprire le compere per la famiglia senza stringere la cinghia. Con il proprio compagno c'è una serena armonia basata sulla divisione dei compiti domestici, dal lavare i piatti al fare la spesa. Un consiglio sincero da parte della vicina di casa aiuta a capire meglio una situazione familiare delicata. La salute si mantiene stabile seguendo le buone abitudini di sempre e senza fare troppi sforzi durante i pomeriggi caldi. Il fine settimana regala del tempo per guardare la televisione in santa pace. Voto 6.

Cancro. Nuove occasioni per guadagnare qualcosa in più si fanno vive in questi giorni, portando una ventata di sollievo per il bilancio familiare.

I rapporti con le persone vicine migliorano grazie a una maggiore pazienza e si fa pace con una vecchia amica d'infanzia. Le coppie stabili decidono di fare un passo importante come un trasloco o l'acquisto di un nuovo elettrodomestico. Chi cerca un impiego o vuole cambiare mansione riceve una buona risposta prima di giovedì. Il corpo risponde bene ai primi caldi della stagione, dimostrando una ottima resistenza alle fatiche della giornata. Le ore serali sono perfette per fare due chiacchiere con i propri figli. Voto 7.

Leone. Un briciolo di prudenza serve a superare una spesa improvvisa dovuta a un guasto della macchina o dello scooter. I rapporti con i parenti richiedono un briciolo di calma in più per evitare che una stupida discussione rovini la cena.

Nel campo dei sentimenti c'è una fase di riflessione utile a capire se la persona frequentata da poco merita fiducia. Andare a dormire presto la sera diventa fondamentale per non arrivare stanchi morti sul posto di lavoro la mattina dopo. I soldi non mancano, a patto di non spenderli per cose inutili o capricci del momento. La pace della propria casa aiuta a ritrovare la serenità interiore. Voto 6.

Vergine. Belle soddisfazioni arrivano in questa settimana, premiando i sacrifici fatti per la gestione della casa e dei figli nei mesi scorsi. La vita di coppia attraversa un momento bellissimo, pieno di affetto sincero e di voglia di stare insieme la sera. I guadagni aumentano grazie a qualche ora di straordinario pagata bene o a un premio meritato sul campo.

Il corpo si sente in ottima forma, forte e pronto ad affrontare anche i lavori di casa più pesanti senza problemi. Un pomeriggio trascorso in un posto di mare aiuta a scaricare la tensione nervosa accumulata durante la settimana. Il cielo aiuta a prendere decisioni giuste. Voto 8.

Bilancia. Qualche ritardo nel pagamento dello stipendio consiglia di stare molto attenti a come si spendono i soldi in questi giorni. In casa possono nascere piccoli litigi per colpa delle troppe spese o dei doveri quotidiani non divisi equamente tra marito e moglie. Chi non ha un legame preferisce stare alla larga dalle complicazioni sentimentali e cerca solo la compagnia degli amici di sempre. Diventa importante riposare di più per non rischiare di sentirsi deboli davanti ai doveri di ogni giorno.

Le decisioni importanti che riguardano i risparmi della famiglia vanno rimandate a momenti migliori. La pazienza è l'arma per vincere la settimana. Voto 5.

Scorpione. Una grandissima fortuna accompagna ogni passo in questi primi giorni del mese, portando occasioni d'oro da prendere al volo. Chi è solo fa un incontro bellissimo capace di cambiare la vita e portare una gioia immensa nel cuore. Le entrate di denaro aumentano parecchio grazie a un affare concluso al momento giusto o a una vincita fortunata. La salute è al massimo e la mente è così lucida che si riesce a trovare la soluzione a ogni problema di casa. Questo periodo è ottimo per fare acquisti importanti o per iniziare a ristrutturare una stanza.

La sorte dà una mano generosa in ogni situazione. Voto 10.

Sagittario. La voglia di migliorare le finanze della famiglia si fa forte e si trovano modi furbi per risparmiare sulla spesa settimanale. Le chiacchiere con le amiche si rivelano utili, portando notizie interessanti per il futuro lavorativo del proprio marito. Nei sentimenti c'è una bella stabilità, ottima per iniziare a pensare a dove passare le prossime ferie con tutta la famiglia. I muscoli ringraziano se si rallenta il ritmo frenetico dei giorni passati per fare una camminata tranquilla. Quella risposta che si aspettava da tanto tempo arriva finalmente a casa per posta, portando un grande sollievo. Il bilancio dei sette giorni è molto buono.

Voto 7.

Capricorno. Una bella concretezza aiuta a sbrigare i compiti di ogni giorno e a pagare quel vecchio debito che toglieva il sonno. Sul posto di lavoro si presentano buone occasioni per farsi valere e per chiedere un piccolo aumento al padrone del negozio. Nei sentimenti si sente il bisogno di stabilità e si trasforma una semplice simpatia in una storia d'amore seria. Il corpo, secondo l'oroscopo, si mantiene in buona salute grazie a una vita regolare, con pasti cucinati sani e senza troppi grassi. Una domenica passata fuori con le persone più care della vita si rivela il modo migliore per ricaricare le pile. Voto 8.

Acquario. Le giornate scorrono tranquille e tutte uguali, dando il tempo necessario per fare le pulizie di primavera rimandate da tempo.

Le finanze non cambiano, permettendo di pagare l'affitto e le scadenze del mese senza toccare i soldi messi da parte per le emergenze. Tra marito e moglie c'è una normale quotidianità, senza grandi colpi di scena ma anche senza litigi o musi lunghi a tavola. Passare un'ora a cucinare un dolce aiuta a distrarre la mente dai pensieri pesanti del lavoro quotidiano. Il fisico tiene botta alla stanchezza, basta solo coprirsi bene quando rinfresca la sera dopo il tramonto. Il weekend porta un meritato riposo. Voto 6.

Pesci. Le serate con i vicini di casa offrono momenti di allegria e scambi di consigli utili per la gestione dei figli. Il portafoglio non riserva brutte sorprese, confermando che una gestione attenta evita di trovarsi in difficoltà a fine mese.

Con il proprio partner si vive un periodo di dolce vicinanza, ideale per guardare un film insieme sul divano senza pensare ai problemi esterni. La salute è buona, protetta da ritmi di vita calmi che evitano di stancarsi troppo durante i lavori più duri. Le stelle consigliano di godersi le piccole cose di ogni giorno, rimandando i grandi cambiamenti all'autunno. La domenica regala una grande pace. Voto 7.