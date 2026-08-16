L'oroscopo di settembre 2026 è pronto a svelare le previsioni zodiacali con relativa classifica. Ma cosa lasciare e cosa invece portare con sé nel nuovo mese? Il passaggio di stagione richiede capacità di selezionare con cura ciò che merita di essere custodito, rispetto a quanto deve essere lasciato dietro le spalle. Per la Bilancia, posizionata in cima alla nostra graduatoria, il mese di settembre segna il momento perfetto per ritrovare un equilibrio interiore capace di riflettersi in ogni relazione. A metà strada incontriamo il Capricorno, chiamato a smussare le rigidità operative per accogliere nuove forme di intesa nei legami personali e lavorativi.

Infine, lo Scorpione, che si ritrova alla fine della scala di valori mensile, sarà costretto a chiudere i conti con vecchi sospetti prima di potersi aprire a nuove opportunità.

Cosa lasciare e cosa portare con sé a settembre? Ecco cosa dice l'oroscopo del mese

1° Bilancia. Lasciate finalmente andare i dubbi paralizzanti che hanno appesantito le decisioni dei mesi scorsi, portando con voi la serenità di chi sa di aver scelto il percorso giusto. Nelle dinamiche familiari si respira un'aria di maggiore distensione, che vi permette di riallacciare i contatti con quei parenti che avevate trascurato durante la concitata stagione estiva. Questa nuova armonia contagia positivamente anche la sfera di coppia, dove le piccole incomprensioni cedono il passo a progetti comuni di ampio respiro e a una complicità rinnovata.

Chi è solo da tempo trova finalmente il coraggio di esporsi, lasciandosi alle spalle l'ansia del giudizio altrui per accogliere incontri spontanei e ricchi di significato. Sul posto di lavoro la fluidità interiore diventa la vostra forza principale, agevolando le mansioni quotidiane e favorendo collaborazioni sincere tra colleghi, libere da rivalità o inutili confronti professionali.

2° Toro. Nel lavoro è giunto il momento di abbandonare le preoccupazioni legate a mansioni noiose o ripetitive, custodendo invece la tenacia e la lucidità dimostrate finora. Questa rinnovata carica mentale si proietta immediatamente nell'ambiente familiare, dove saprete proporre soluzioni pratiche a questioni rimaste in sospeso tra le mura domestiche.

La pace riconquistata in casa facilita l'intesa con il partner, trasformando ogni serata in un'occasione per dialogare apertamente su desideri e prospettive future. Per i cuori solitari si apre una fase all'insegna della concretezza, ideale per voltare pagina rispetto a storie passate che non offrivano garanzie emotive. Le amicizie più strette diventano un prezioso punto di riferimento per scambiare opinioni costruttive, mentre le relazioni quotidiane beneficiano della vostra naturale predisposizione all'ascolto, permettendovi di accogliere settembre con un atteggiamento aperto e fiducioso verso il futuro.

3° Sagittario. Abbandonate l'illusione che le risposte debbano arrivare tutte ed estremamente in fretta, portando con voi la pazienza maturata nelle scorse settimane.

Nei legami di coppia questa calma ritrovata permette di superare piccole polemiche, trasformando il dialogo quotidiano in una condivisione profonda ed empatica. Per chi è alla ricerca di un amore autentico, l'uscita da vecchi schemi mentali favorisce la nascita di conoscenze spontanee con persone che condividono la stessa visione della vita. L'intesa si estende naturalmente alla cerchia delle amicizie di lunga data, dove l'ascolto reciproco sostituisce l'impeto dei giudizi affrettati. Sul fronte professionale, un atteggiamento più pacato vi consente di svolgere le mansioni ordinarie con maggiore accuratezza, migliorando notevolmente il clima di cooperazione con i compagni di squadra e la serenità nei contatti con il pubblico o con la clientela abituale.

4° Gemelli. Nel perimetro domestico è ora di chiudere i ponti con vecchi rancori o discussioni mai risolte, conservando solo la voglia di costruire un clima sereno. Questa ritrovata armonia in famiglia spiana la strada a una gestione impeccabile dei compiti lavorativi, dove la vostra versatilità vi aiuterà a riorganizzare gli impegni d'ufficio senza alcun affanno. Il buonumore si riflette positivamente nelle dinamiche di coppia, favorendo momenti di svago condiviso che rafforzano l'unione e la fiducia reciproca. Chi è attualmente single avverte il desiderio di fare chiarezza nel proprio cuore, abbandonando i legami superficiali per fare spazio a presenze capaci di offrire maggiore sostanza emotiva.

Anche le amicizie traggono giovamento da questa fase di rinnovamento, permettendovi di coltivare solo le frequentazioni che dimostrano reale lealtà e reciproco sostegno in ogni circostanza.

5° Pesci. Liberatevi dalla tendenza a idealizzare situazioni passate che non vi appartengono più, portando con voi una maggiore consapevolezza della realtà. Questo ridimensionamento delle aspettative favorisce le relazioni affettive, consentendo ai single di guardare alle nuove conoscenze con occhi liberi da illusioni o ingiustificate paure. Nelle coppie di lunga data la sincerità diviene il pilastro fondamentale per pianificare i prossimi passi insieme, superando con delicatezza ogni residua incomprensione.

La serenità emotiva influenza positivamente l'ambiente di lavoro, dove riuscirete a portare a termine le attività assegnate con un ritmo costante ed esente da inutili fonti di ansia. In ambito familiare e amicale saprete offrire consigli preziosi e misurati, ponendovi come punto di riferimento tranquillo e affidabile per chiunque richieda il vostro sincero supporto durante la ripresa della routine autunnale.

6° Leone. Nel comparto lavorativo lasciate andare l'esigenza di dover dimostrare costantemente il vostro valore, tenendo stretta la sincera dedizione che applicate nelle mansioni quotidiane. Un atteggiamento meno rigido nell'ambiente professionale si ripercuote favorevolmente sulle relazioni di amicizia, che tornano a essere vive, spontanee e prive di competizione.

Il calore ritrovato nei rapporti interpersonali si trasferisce direttamente all'interno della vita di coppia, favorendo un dialogo aperto su bisogni profondi e desideri comuni. Per i single è il periodo adatto per accantonare un orgoglio smisurato, aprendosi a persone semplici capaci di conquistare la vostra fiducia con piccoli gesti quotidiani. Anche la gestione degli impegni familiari diventa più fluida, permettendovi di distribuire le responsabilità in modo equo con i parenti e di vivere le dinamiche domestiche con rinnovata distensione.

7° Capricorno. Mettete da parte quell'eccesso di severità che ha talvolta irrigidito i vostri comportamenti, custodendo la grande pragmaticità che vi contraddistingue.

Nella sfera di coppia la rinuncia alle rigidità consente di riscoprire un'intesa profonda, basata sul sostegno reciproco e su una comunicazione priva di filtri o diffidenze. Chi non ha un partner trova la forza di superare vecchie delusioni affettive, preparandosi ad accogliere presenze capaci di portare stabilità ed equilibrio nella vita di tutti i giorni. Questa morbidezza relazionale migliora notevolmente i rapporti all'interno della famiglia, dove diventa più facile trovare punti d'incontro su questioni pratiche. In ambito lavorativo l'approccio collaborativo premia la puntualità nelle consegne, creando un clima di rispettosa intesa tra colleghi che rende più agevole lo svolgimento delle mansioni ordinarie programmate per questo periodo.

8° Ariete. Le frequentazioni prive di sostanza vanno lasciate al passato senza alcun rammarico, mentre occorre preservare gli affetti autentici che hanno dimostrato lealtà nei momenti complessi. Il consolidamento della rete amicale stimola un atteggiamento più ricettivo anche sul lavoro, dove saprete affrontare i compiti giornalieri evitando scontri verbali inutili con chi vi circonda. La calma conquistata nel settore professionale, a detta dell'oroscopo, garantisce una maggiore serenità nei rapporti familiari, riducendo al minimo le tensioni legate alla gestione della casa. Nelle storie di coppia si avverte il bisogno di ritrovare complicità attraverso gesti d'attenzione semplici ma significativi, capaci di rassicurare entrambi i partner.

Per i single è il momento giusto per dimenticare le delusioni recenti, approcciando le nuove persone con un'apertura mentale sincera, del tutto priva di pregiudizi o aspettative irreali.

9° Acquario. Nei rapporti di coppia è tempo di abbandonare un distacco emotivo spesso interpretato come disinteresse, portando con voi la volontà di condividere le vostre reali sensazioni. La capacità di aprirvi rende più intimo il legame con il partner, facilitando la risoluzione di divergenze nate nelle scorse settimane. I single dovrebbero superare la diffidenza verso chi mostra un interesse sincero, lasciando spazio a conversazioni stimolanti capaci di evolvere in qualcosa di profondo. Questo sblocco emotivo trova riscontro positivo anche nelle dinamiche familiari, dove un dialogo aperto e pacifico aiuta a chiarire equivoci legati alla gestione della vita quotidiana.

Sul lavoro l'attitudine al confronto costruttivo vi permette di svolgere i vostri compiti con regolarità, migliorando la collaborazione con i colleghi e garantendo un clima lavorativo disteso e produttivo per tutti.

10° Cancro. In ambito familiare occorre abbandonare la tendenza a rivivere torti subiti nel passato, custodendo l'affetto profondo che vi lega ai vostri cari. Superare i vecchi malintesi domestici restituisce una grande carica emotiva, utile per vivere la vita di coppia con maggiore spensieratezza e rinnovata passione. Per i single si presenta l'opportunità di spezzare il legame nostalgico con ricordi ormai superati, aprendo le porte del cuore a frequentazioni capaci di guardare al presente con serenità.

La ritrovata stabilità interiore facilita la concentrazione sul posto di lavoro, consentendovi di completare le mansioni quotidiane in modo preciso ed efficiente. Anche le relazioni amicali traggono ampio beneficio da questo atteggiamento più morbido, permettendovi di trascorrere piacevoli momenti di confronto con le persone che sanno davvero comprendere il vostro valore.

11° Vergine. Rinunciate alla pretesa di controllare ogni minimo dettaglio della routine quotidiana, portando con voi l'indiscussa capacità di organizzazione che vi appartiene. Un approccio più flessibile si rivela determinante nell'ambiente di lavoro, dove svolgerete i vostri compiti con minor stress, favorendo un clima sereno tra colleghi d'ufficio. Questa maggiore leggerezza si trasmette direttamente alle dinamiche amicali, rendendo le conversazioni fluide e piacevoli, prive di critiche e giudizi superflui. Nelle relazioni di coppia la disponibilità al compromesso rinforza l'intesa su decisioni importanti per il futuro della casa. I single possono finalmente liberarsi dall'ansia di dover analizzare ogni nuova conoscenza nei minimi particolari, concedendosi l'opportunità di vivere le emozioni del momento con maggiore spontaneità, lasciando che le cose evolvano senza forzature esterne.

12° Scorpione. Lasciate andare i sospetti immotivati e le vecchie gelosie che hanno rischiato di incrinare i rapporti affettivi, preservando solo la vostra straordinaria capacità di intuizione. Nel legame di coppia questo cambio di rotta favorisce il ripristino di un clima basato sulla reciproca fiducia, indispensabile per ritrovare l'armonia di un tempo. Per i single è il momento di superare l'atteggiamento difensivo, permettendo a nuove persone di avvicinarsi senza barriere preconcette. La serenità riconquistata in ambito sentimentale si riflette sulle dinamiche familiari, rendendo più agevole la risoluzione di vecchie questioni pratiche. Nel lavoro la concentrazione sulle mansioni assegnate vi aiuterà a dimenticare attriti passati con l'ambiente circostante.