L'oroscopo del weekend 9-10 maggio porta con sé un’atmosfera particolare, fatta di riflessioni intime, bisogno di sicurezza e voglia di ritrovare un ritmo più umano. La Festa della Mamma diventa uno specchio emotivo: c’è chi sentirà il desiderio di avvicinarsi agli affetti, chi invece avrà bisogno di prendere le distanze per ritrovare se stesso. L'astrologia consegna al primo posto in classifica

Classifica e oroscopo 9-10 maggio 2026: dai segni flop a quelli top

1️⃣2️⃣- Acquario. Questo weekend vi mette davanti a una verità che avete cercato di evitare.

I mesi passati hanno lasciato strascichi emotivi importanti e non basta ignorarli per farli sparire. Dentro di voi convivono stanchezza e desiderio di riscatto, ma serve uno sforzo consapevole per cambiare direzione. Queste 48 ore saranno utili solo se deciderete davvero di lasciar andare il peso del passato. In amore e nei rapporti familiari evitate chiusure brusche: il dialogo, anche se difficile, resta l’unico ponte possibile. Prendetevi il tempo necessario per guarire, senza forzarvi ma senza nemmeno restare immobili.

1️⃣1️⃣- Bilancia. State cercando di mantenere un equilibrio che in realtà è ancora fragile. Le questioni economiche o pratiche continuano a generare una certa tensione e non è il momento di abbassare la guardia.

Avete fatto progressi, ma serve continuità. In questo fine settimana potreste sentirvi divisi tra dovere e desiderio di evasione. Provate a non scappare dalle responsabilità, ma nemmeno a rinunciare del tutto a ciò che vi fa stare bene. In amore serve chiarezza: meno diplomazia e più autenticità.

1️⃣0️⃣- Cancro. Avete bisogno di recuperare energie, ma la mente continua a correre anche quando il corpo chiede pausa. Le settimane precedenti vi hanno messo alla prova e alcune ferite non sono ancora del tutto rimarginate. Il weekend invita a rallentare davvero, senza sensi di colpa. Domenica sera potrebbe emergere una leggera inquietudine legata alla ripresa della routine. Accoglietela senza farvi sopraffare.

Circondatevi di persone che vi fanno sentire al sicuro e non lasciate spazio ai pensieri negativi.

9️⃣- Pesci. Siete davanti a un bivio emotivo: continuare a trattenere ciò che vi fa stare male o trovare il coraggio di lasciarlo andare. Non è facile, soprattutto quando si tratta di legami o situazioni a cui siete affezionati. Questo fine settimana vi chiede maturità e onestà verso voi stessi. Accettare una sconfitta non significa perdere, ma prepararsi a qualcosa di migliore. In amore, evitate di idealizzare troppo: guardate la realtà per quella che è.

8️⃣- Sagittario. La stanchezza accumulata si farà sentire, soprattutto a livello mentale. Avete dato tanto e adesso il corpo vi chiede una tregua.

Sabato sera vi dividerete tra voglia di socialità e bisogno di tranquillità: scegliete senza farvi influenzare dagli altri. Domenica sarà fondamentale per recuperare energie. Non pretendete troppo da voi stessi, ogni passo avanti richiede tempo. In amore, cercate leggerezza senza complicazioni inutili.

7️⃣- Toro. Dopo una settimana intensa, il weekend vi trova affaticati ma più consapevoli. Avete ritrovato una direzione, ma ora serve consolidarla. Queste 48 ore saranno ideali per rimettere ordine nella vostra vita quotidiana. Piccole sistemazioni, decisioni pratiche e momenti di pausa vi aiuteranno a ripartire con più chiarezza. Qualche notizia o contatto inatteso potrebbe accendere la curiosità.

6️⃣- Vergine. Sabato sarà carico di dinamiche familiari o sentimentali. Qualcosa si muove, e anche se non tutto è ancora definito, si intravedono spiragli interessanti. La serata potrebbe portarvi emozioni inattese, ma cercate di non esagerare con i ritmi. Domenica sarà più tranquilla e vi permetterà di recuperare. State imparando ad adattarvi a nuove situazioni: abbiate pazienza, il processo è già in corso.

5️⃣- Scorpione. Finalmente un momento di tregua dopo settimane impegnative. Il vostro corpo e la vostra mente chiedono equilibrio e questo weekend offre l’occasione giusta. Evitate discussioni inutili, soprattutto in famiglia: il rispetto degli spazi sarà fondamentale. Se avete trascurato il benessere fisico, è il momento di rimediare.

Anche una semplice attività può fare la differenza. In amore, meno tensioni e più ascolto.

4️⃣- Capricorno. Questo fine settimana vi regala una sensazione di maggiore controllo. Dopo giorni altalenanti, riuscirete a ritrovare una certa stabilità interiore. Sarà il momento giusto per fare un bilancio e capire cosa migliorare. Le serate si prestano al relax e a momenti piacevoli. In ambito sentimentale, qualcosa potrebbe evolvere, soprattutto per chi desidera fare un passo importante. Attenzione solo agli eccessi, soprattutto a tavola.

3️⃣- Ariete. L’atmosfera in casa torna più serena e riuscirete a lasciarvi alle spalle alcune tensioni recenti. Sabato richiederà ancora un po’ di impegno, ma domenica vi permetterà di rallentare e respirare.

I vostri progetti hanno bisogno di costanza: anche piccoli passi quotidiani possono fare la differenza. Concedetevi momenti di relax, magari attraverso attività che stimolino la mente e vi facciano viaggiare con l’immaginazione.

2️⃣- Gemelli. Questo è un weekend di recupero autentico. Dopo aver gestito mille responsabilità, finalmente potrete rallentare e riconnettervi con voi stessi. Avete imparato molto negli ultimi tempi e questo vi rende più forti e meno inclini a lamentarvi. Godetevi le piccole cose, perché proprio lì si nasconde la vera serenità. In amore si riaccende una luce, ma sta a voi alimentarla con gesti sinceri.

1️⃣- Leone. Il fine settimana si apre con una bella energia. Avrete occasioni per vivere momenti piacevoli e rigeneranti, soprattutto nelle ore serali.

Le cose stanno tornando gradualmente al loro posto, anche se non tutto è ancora definito. Fidatevi del vostro istinto e non lasciatevi influenzare da chi parla troppo. Restate vigili, perché alcune situazioni richiedono ancora attenzione. In amore, possibilità di novità o chiarimenti importanti.