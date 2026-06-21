L'oroscopo degli imprevisti dal 22 al 28 giugno 2026 prevede possibili errori di distrazione per il Leone, mentre promesse incerte per il Toro e vecchi nodi per la Vergine.

Previsioni degli imprevisti fino al 28/06

Ariete: un imprevisto di lavoro cercherà di farvi perdere la pazienza. Non cadete nella trappola: la vostra calma è l'unica arma che spiazza chi vuole vedervi fallire.

Toro: fate attenzione a promesse verbali che non hanno basi scritte e che potebbero non eseere mantenute. Qualcuno sta giocando sulle vostre sicurezze. Il consiglio: Chiedete prove, non parole.

Gemelli: siete il bersaglio numero uno delle frecciatine. Se sentite che qualcuno vi sta stuzzicando, non reagite. Ignorare è la mossa che li farà impazzire.

Cancro: Venere vi rende sensibili, ma il cielo vi avverte: non lasciatevi distrarre dai drammi altrui. Qualcuno cercherà di scaricare su di voi i propri problemi. La mossa: Dite di no.

Leone: vi sentite invincibili, ma un errore di distrazione è dietro l'angolo. Controllate bene contratti, appuntamenti e messaggi prima di inviarli risparmierete di rifare tutto.

Vergine: l'imprevisto arriva dal passato: un vecchio nodo che credevate sciolto torna a galla. Non cercate di aggiustare tutto subito, osservate dove si rompe.

Bilancia: la vostra indecisione vi rende vulnerabili.

Scegliete una posizione e tenetela, o gli eventi prenderanno la mano per voi.

Scorpione: qualcuno sta cercando di sondare il terreno per vedere fin dove può spingersi. Non mostrate le vostre carte. Il silenzio è il vostro miglior scudo.

Sagittario: un imprevisto nei viaggi o negli spostamenti rischia di rovinarvi l'umore. Non prendervela con chi non c'entra. Respirate e cambiate piano.

Capricorno: siete focalizzate e focalizzati sul lavoro, ma attente e attenti ai dettagli trascurati. Un piccolo imprevisto burocratico potrebbe rallentarvi. La mossa: Verificate due volte.

Acquario la vostra voglia di rottura potrebbe crearvi un imprevisto sociale. Prima di dire ciò che pensate, valutate se ne vale davvero la pena.

Pesci: non lasciatevi intenerire da chi si mostra vittima. Questa settimana, il miglior modo per proteggervi è restare lucide e lucidi, distaccate e distaccati.