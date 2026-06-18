L'oroscopo settimanale dal 22 al 28 giugno 2026 prevede novità professionali per i nati sotto il segno dei Pesci, ma anche dei giri di vite in amore per il segno zodiacale del Toro.

La malinconia prenderà il sopravvento per i segni zodiacali di aria, come l'Acquario e il segno dei Gemelli.

La prima parte della classifica dell'oroscopo

1° Scorpione: con la prima posizione nella classifica della settimana, il vostro segno zodiacale sarà tra i favoriti della fortuna. Amore, denaro, ma anche la carriera conosceranno un salto di qualità molto significativo.

L'umore non potrà che essere alle stelle. Continuate così.

2° Pesci: l'oroscopo suggerisce un periodo settimanale di grande stabilità economica e di una carriera che decollerà dopo tante incertezze. Il romanticismo tornerà ad essere protagonista. Insieme al partner e anche alla famiglia creerete una atmosfera meravigliosa, unica nel suo genere. Molte amicizie si profilano all'orizzonte.

3° Toro: una nuova avventura vi darà innumerevoli occasioni di guadagno. Finalmente vi sentirete sempre più sicuri di andare oltre i confini che vi siete posti, e non soltanto in ambito lavorativo.

L'amore sboccerà inaspettatamente, se siete single. Se invece siete in una storia, trascorrerete una settimana decisamente romantica.

4° Ariete: determinati. Gli affari conosceranno un giro di vite eccezionale che vi farà acquisire sempre più prestigio. Le relazioni interpersonali saranno proficue, dando vita a amicizie che dureranno a lungo.

Dovrete prendere una decisione molto importante ma che cambierà in meglio i progetti personali.

5° Leone: accoglierete le sfide professionali come se nulla fosse, anzi. Mettervi alla prova sarà un modo per dimostrare che sapete fare anche di più delle semplici faccende di routine. L'affinità di coppia sarà al massimo, quindi non esitate ad esprimervi con il partner. Le novità arriveranno in men che non si dica.

6° Cancro: l'oroscopo prevede una bella settimana di svolta. La vostra storia d'amore conoscerà uno sviluppo significativo, mentre nei rapporti familiari ci saranno sempre meno conflitti e divergenze.

La carriera sarà molto redditizia. I guadagni saliranno vertiginosamente.

La seconda parte

7° Acquario: riuscirete a cavalcare l'onda delle sfide con la disinvoltura che tanto vi caratterizza. Le stelle suggeriscono di fare ogni cosa con calma, soprattutto sul lavoro, per poter vedere i vostri frutti maturare alla perfezione. In amore ci saranno alti e bassi, ma non per questo vi lascerete vincere dai troppi compromessi.

8° Sagittario: stando all'oroscopo settimanale, avrete bisogno di qualcosa che vi faccia staccare un po' la spina dalle faccende di lavoro.

Avrete voglia di stuzzicare il partner con qualcosa di nuovo e di particolare. Farlo potrebbe essere molto motivante per fare passi in avanti.

9° Vergine: trasformerete qualche giornata ma con tanto sforzo di volontà. Potreste perdere fiducia in qualcuno che fino a poco tempo fa era parte del vostro mondo personale. Secondo l'oroscopo, anche sul lavoro ci saranno situazioni di diffidenza. La salute dovrà essere salvaguardata.

10° Capricorno: qualche scheletro nell'armadio potrebbe influire in modo negativo nella vostra storia d'amore attuale. Qualche complicazione sul posto di lavoro vi spronerà a concentrarvi di più. Sul piano personale non sempre raggiungerete la tranquillità che vi serve, ma dovreste fare del vostro meglio per riposare un po'.

11° Gemelli: una situazione affettiva in bilico vi renderà alquanto sensibili. Prendere una decisione in merito non sarà affatto facile, al di là della vostra volontà.

Il lavoro sarà sempre più pesante e sentirvi sotto pressione sarà una realtà che dovrete portarvi sulle spalle ancora per molto.

12° Bilancia: vivrete una settimana alquanto difficile sul lavoro, forse anche con un'energia abbastanza scarseggiante. Di conseguenza anche tutte le cose che vi gravitano attorno ne risentiranno. Se non fate attenzione, si svilupperanno conflitti che non vorreste si verificassero. È necessaria cautela anche con il denaro.