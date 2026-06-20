L'oroscopo del 21 giugno 2026 con classifica premia con la medaglia d'oro la Vergine con ottima capacità di organizzazione, quella d'argento al Leone e infine quella di bronzo all'Ariete che avrà ottimi risultati anche lavorativi

La classifica segno per segno del 21/06

1. Vergine: il sestile Luna-Mercurio vi rende la mente più lucida della stagione. Siete al 1° posto perché la vostra capacità di organizzare il benessere e il lavoro è ai massimi livelli.

2. Leone: il trigono Luna-Marte vi regala una carica energetica eccezionale. Siete sul podio perché la vostra attitudine all'azione non ha eguali in questo Solstizio.

3. Ariete: il trigono di Marte vi spinge a chiudere ogni pendenza. Il vostro benessere deriva dal vedere i risultati concreti del vostro lavoro.

4. Cancro: il Sole entra nel vostro segno: siete in una fase di ascesa. Ottima la gestione delle energie personali per il prossimo trimestre.

5. Acquario: la lucidità mentale vi permette di risolvere criticità burocratiche. Siete nella parte alta della classifica per la vostra capacità di negoziare e gestione.

6. Scorpione: la configurazione premia la vostra concretezza. Ottima la capacità di eliminare le inefficienze che rallentavano il vostro benessere.

7. Sagittario: in buon equilibrio tra ambizioni e realtà. Il vostro benessere cresce se imparate a misurare i risultati anziché forzare i tempi.

8.Pesci: il sestile Luna-Giove favorisce un senso di espansione. Siete a metà classifica perché la vostra riuscita dipende dalla gestione delle distrazioni emotive.

9. Capricorno: la tensione planetaria vi sfida a cambiare metodo. La vostra posizione riflette la necessità di adattarvi velocemente alle nuove variabili.

10. Bilancia: il passaggio della Luna nel vostro segno indica una fase di transizione. Proteggete la vostra energia e non disperdetela in troppi ambiti o in diversi rapporti.

11. Gemelli: il Sole esce dal vostro segno. È il momento di tirare le somme e fare ordine mentale, tralasciando ciò che non porta valore.

12. Toro: la Luna in trigono con Marte vi spinge a un audit rigoroso sulle vostre abitudini. Siete ultimi in classifica solo perché dovete ancora completare il "tagliando" alle vostre energie.