L'ingresso dell'estate porta una ventata di energia positiva che influenzerà soprattutto i rapporti sentimentali, le amicizie e i progetti personali.

Nell'oroscopo del weekend del 20 e 21 giugno, i nativi Vergine saranno più spontanei nel loro modo di amare, mentre per il Toro arriveranno buone gratificazioni al lavoro. Il segno del Leone sarà felice e innamorato, mentre l'Acquario potrebbe mostrare un po’ di stanchezza.

Previsioni oroscopo weekend 20-21 giugno 2026 segno per segno

Ariete: nel weekend che segna l'inizio della stagione estiva, le stelle saranno tutto sommato discrete nei vostri confronti.

Venere accende la passione e la voglia di condividere emozioni sincere. Nel lavoro invece dovrete essere prudenti. Con Mercurio in quadratura, qualche imprevisto di troppo potrebbe rallentarvi. Voto - 7️⃣

Toro: la vostra mente sarà piuttosto attiva al lavoro in questo periodo. Mercurio vi metterà a vostro agio in quel che fate, aiutandovi a gestire i vostri progetti con criterio. In ambito amoroso fate attenzione al vostro modo di amare. Anche se la Luna sarà favorevole, con Venere in quadratura le vostre emozioni non saranno sempre così chiare. Voto - 7️⃣

Gemelli: sfera sentimentale discreta durante questo fine settimana di giugno. Venere alimenta l'intesa con il partner, ma con la Luna in quadratura dal segno della Vergine, potrebbe esserci qualche piccola discussione da gestire.

In ambito professionale le idee non mancheranno, ma non dovrete essere precipitosi nel vostro modo di realizzarle. Voto - 7️⃣

Cancro: vi sentirete abbastanza affiatati con la persona che amate secondo l'oroscopo. Le coppie possono vivere momenti di grande tenerezza e vicinanza emotiva grazie alla Luna in sestile. I single saranno più concentrati verso le amicizie. Nel lavoro Mercurio vi rende creativi e carismatici nel vostro modo di fare, producendo risultati interessanti. Voto - 8️⃣

Leone: la vostra carica passionale sarà in aumento, rigenerata dalla presenza di Venere. Single oppure no, sarà un ottimo weekend per dare slancio al vostro rapporto, magari facendo qualcosa di unico insieme alla vostra fiamma.

In ambito lavorativo state lentamente facendo passi avanti, ma ci vorrà ancora molto prima che possiate essere autonomi. Voto - 8️⃣

Vergine: sfera sentimentale carica di passione durante questo fine settimana di giugno. L'estate inizierà sotto un bel cielo per voi, con le coppie che avranno la possibilità di mettere in risalto il loro legame. Se siete single sarete piuttosto attraenti. Sarà più facile per voi avvicinare le persone giuste. Nel lavoro la creatività non manca grazie a Mercurio, che vi aiuterà a produrre risultati sopra la media. Voto - 8️⃣

Bilancia: vi sentirete più in sintonia con la persona che amate all'inizio di questa nuova estate. Tanto entusiasmo, unito alla sincera disponibilità verso gli altri, vi conquisterà simpatie e gratitudine.

I single saranno più sciolti e disinvolti nei nuovi incontri. In ambito lavorativo riflettete bene prima di agire. Con Mercurio in quadratura potrebbero esserci degli imprevisti da gestire. Voto - 7️⃣

Scorpione: questo fine settimana potrebbe non essere il massimo per quanto riguarda i sentimenti. Il rapporto con il partner potrebbe essere un po’ difficile da gestire a causa di Venere in quadratura. La Luna vi permetterà di essere comprensivi, ma attenzione a non esagerare. Nel lavoro pianificate bene le prossime mosse, e gestire i vostri progetti in maniera proficua. Voto - 7️⃣

Sagittario: sfera sentimentale altalenante in questo fine settimana di giugno. Siate un po’ più spontanei nei confronti del partner, ma attenzione a non pretendere troppo, considerato la Luna in quadratura.

Per quanto riguarda il lavoro sarete abbastanza lucidi da saper gestire co criterio le vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Capricorno: fine settimana discreto per voi nativi del segno. In ambito amoroso vi sentirete affiatati a sufficienza con la persona che amate. Lentamente riuscirete a ricostruire un rapporto appagante. Nel lavoro invece dovrete avere pazienza. Soprattutto se siete alle prime armi, non dovrete avere fretta. Voto - 7️⃣

Acquario: previsioni astrali in calo per quanto riguarda i sentimenti. Con Venere in opposizione dal segno del Leone, non sarà così semplice per voi far trasparire le emozioni, soprattutto per voi nati nella prima decade. Per quanto riguarda il lavoro vi darete da fare, ma i buoni risultati potrebbero tardare ad arrivare.

Voto - 6️⃣

Pesci: sarà un weekend complicato da gestire per quanto riguarda i sentimenti. La Luna si troverà in opposizione, e non sempre riuscirete a stabilire un buon legame con la vostra anima gemella. In ambito professionale la creatività non vi manca grazie a Mercurio, e con Marte in sestile avrete buone energie da spendere. Voto - 7️⃣