L'oroscopo dell'1 luglio dice che il mese inizia sotto gli auspici di un cielo dinamico, che inaugura ufficialmente la stagione del cuore e dei grandi progetti estivi. Il caldo intenso e qualche transito planetario dissonante richiederanno a una parte dello zodiaco una gestione più prudente delle energie fisiche e mentali, invitando alla calma e al riposo. L'astrologia tende una mano ai nati dello Scorpione, primi classificati del giorno.

Classifica e oroscopo giorno 1° luglio 2026: dai segni top a quelli flop del giorno

1️⃣- Scorpione. Il mese si apre sotto ottimi auspici, regalandovi una giornata estremamente proficua e ricca di fascino.

Il vostro magnetismo naturale e un sorriso radioso vi permetteranno di fare colpo in ogni contesto. Le prossime ventiquattro ore saranno ideali per finalizzare accordi importanti, sbrigare pratiche burocratiche in ufficio o gestire commissioni delicate, magari offrendo supporto a un familiare. Sebbene l'estate possa mettere alla prova i legami sentimentali meno stabili, portando a galla i nodi irrisolti delle coppie in crisi, le storie d'amore solide supereranno brillantemente ogni esame del tempo.

2️⃣- Leone. La vostra proverbiale ambizione riceve un forte impulso in questa prima giornata di luglio, focalizzando le energie astrali sulla carriera e sulla rete sociale. Il periodo estivo favorirà l'incontro con figure influenti e stimolanti per il vostro futuro, ma già oggi avrete l'occasione di muovervi fuori dalle mura domestiche e fare un incontro decisamente insolito.

Sfruttate al massimo la vostra capacità di relazionarvi con gli altri. Per smaltire l'inevitabile carico di tensione accumulato durante le ore lavorative, regalatevi una rigenerante passeggiata all'aria aperta a fine giornata.

3️⃣- Pesci. La routine quotidiana vi vedrà ancora divisi tra i doveri professionali e la gestione della casa. Se state pianificando i prossimi viaggi estivi, le stelle vi suggeriscono caldamente di orientarvi verso strutture alberghiere piuttosto che su appartamenti in affitto: dopo un anno denso di impegni e fatiche, avete un assoluto bisogno di riposare davvero, senza l'onere di dover cucinare o pulire. È il momento perfetto per staccare la spina, allontanare le preoccupazioni e concedervi il meritato relax.

4️⃣- Cancro. L'oroscopo del 1° luglio vi invita a rivedere l'agenda e ad applicare qualche saggio accorgimento ai vostri ritmi quotidiani. Invece di sovraccaricarvi di impegni professionali, cercate di ridurre la mole di lavoro per fare spazio al benessere personale e agli affetti più cari. Concedervi pause frequenti tra luglio e agosto si rivelerà una strategia vincente: vi permetterà di ricaricare le batterie in vista dell'autunno, tornando in pista a settembre più produttivi, brillanti e pronti per lo sprint finale dell'anno.

5️⃣- Ariete. Luglio inizia con il piede giusto per i nati del segno, da sempre guidati dal desiderio di avventura, nuovi stimoli e passioni travolgenti. Nonostante l'ottima energia di partenza, permangono dentro di voi alcuni dubbi interiori che richiedono chiarezza.

Valutate l'idea di ritagliarvi un momento tutto per voi, magari isolandovi nella natura per ritrovare l'equilibrio. Questa stagione ha molto da offrirvi, a patto che accettiate di mettervi in gioco senza riserve e di migliorare l'organizzazione delle vostre giornate.

6️⃣- Vergine. Caparbietà e spirito risolutivo saranno i vostri tratti distintivi in questa giornata. L'estate risveglia la vostra determinazione, aiutandovi a superare con successo ogni ostacolo. Ottime notizie per i cuori solitari, che entro il fine settimana potrebbero vivere un incontro emozionante e ad alto tasso di coinvolgimento. Tuttavia, l'eccesso di lavoro rischia di procurarvi un forte stress: cercate di rallentare i ritmi da qui a fine agosto.

Un occhio di riguardo va alla salute: proteggetevi dai raggi solari, evitate le lunghe esposizioni e aumentate l'apporto quotidiano di acqua per prevenire la disidratazione.

7️⃣- Gemelli. I mesi di luglio e agosto dovrebbero essere dedicati a un progressivo ammorbidimento dei vostri ritmi. Sforzatevi di delegare i compiti meno urgenti e lasciate in sospeso alcune responsabilità lavorative per permettere alla mente di rigenerarsi. Le stelle vi consigliano di smussare un po' di testardaggine: esponete le vostre idee con pacatezza e non spazientitevi se chi vi circonda non coglie immediatamente il vostro punto di vista. La forma fisica è eccellente e vi sostiene al meglio.

8️⃣- Toro. I liberi professionisti e coloro che gestiscono attività commerciali o legate al turismo avvertiranno maggiormente la fatica in queste ore.

Per queste categorie l'estate rappresenta il momento clou per consolidare i guadagni, e la vera sfida odierna sarà trovare un compromesso tra il dovere e il riposo. Fortunatamente, avrete le risorse necessarie per appianare eventuali tensioni o conflitti nati sul posto di lavoro: la tempesta si placherà già nel corso del pomeriggio, permettendovi di ritrovare la serenità e rimettervi in pista.

9️⃣- Bilancia. Le stelle di oggi accendono i riflettori sui rapporti di coppia, evidenziando una lieve distanza emotiva che richiede attenzione. Se avvertite il partner distratto o meno presente del solito, evitate i muri di silenzio: affrontate il discorso con estrema pacatezza per sanare le incomprensioni e rinsaldare il legame.

State accumulando molto stress e la produttività ne risente; avete un disperato bisogno di una pausa totale dalla routine o di un soggiorno rilassante al mare.

1️⃣0️⃣- Sagittario. La giornata si preannuncia piuttosto caotica e frenetica a livello generale. Questo clima movimentato, tuttavia, non vi dispiace affatto: la confusione vi stimola e vi fa sentire vivi. L'importante è non permettere ai troppi impegni di farvi trascurare la famiglia o il partner. Per i single il divertimento sarà assicurato, ma chi ha iniziato una relazione da poco tempo dovrà fare una scelta onesta: se non sentite il desiderio di investire tempo ed energie nel rapporto, sarà meglio chiarire subito la situazione. Approfittate delle prossime ore per sistemare alcune pendenze rimaste in sospeso.

1️⃣1️⃣- Acquario. Il mese inizia un po' sottotono sul piano fisico, complici la spossatezza legata all'afa estiva e qualche piccolo disturbo stagionale come il mal di testa. Il riposo notturno nell'ultimo periodo è stato disturbato dal caldo e dal fastidio delle zanzare, lasciandovi meno energici del solito. Anche in coppia si respira un clima di transizione, ma si tratta di una fase passeggera che non deve destare preoccupazione. Se avete figli, la giornata richiederà una dose extra di attenzione e vigilanza nei loro confronti.

1️⃣2️⃣- Capricorno. La giornata si apre con una forte amplificazione della vostra sfera emotiva. Una Luna dissonante in un segno d'acqua suggerisce di muoversi con estrema cautela per evitare contrattempi o complicazioni dell'ultimo minuto.

Se siete in procinto di chiudere un affare importante o di consegnare un progetto di lavoro, prendetevi il tempo necessario per un controllo meticoloso di ogni dettaglio. Prima di uscire di casa, assicuratevi di non aver dimenticato nulla. Novità e incontri interessanti in vista per i single, ma l'invito delle stelle è di non gettarvi a capofitto in una nuova storia senza aver prima valutato bene la situazione.

Breve sintesi astrologica del giorno

Il primo luglio si forma sotto un cielo di forte pragmatismo e spinta all'azione, dominato dal transito della Luna che attraversa le coordinate del Capricorno fino all'imbrunire. Questo passaggio lunare conferisce alla giornata un'impronta rigorosa e un po' distaccata, ottima per sbrigare faccende burocratiche o finalizzare accordi commerciali, sebbene possa temporaneamente raffreddare la spontaneità emotiva a favore del dovere.

Ad accentuare questa spinta realizzativa contribuisce il Sole nel segno d'acqua del Cancro, che ammorbidisce la rigidità della Luna e spinge a proteggere i propri cari e i propri investimenti, creando un interessante equilibrio tra ambizione pubblica e sensibilità privata.