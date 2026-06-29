L'oroscopo del week-end del 4 e 5 luglio si preannuncia intenso e ricco di sfumature. Con il caldo estivo ormai entrato nel vivo, i transiti planetari spingono molti segni a cercare il relax assoluto, il mare e la socialità. Ma non per tutti sarà una passeggiata questo fine settimana. Se da un lato c'è chi ritroverà una travolgente passione di coppia e nuove intese per i single, dall'altro alcuni dovranno fare i conti con riflessioni interiori, nodi finanziari da sciogliere o piccole fatiche quotidiane. L'astrologia, con Luna in Pesci, sfavorisce lo Scorpione, posizionato in fondo alla graduatoria.

Classifica e oroscopo week-end 4-5 luglio 2026: dai segni flop a quelli top

1️⃣2️⃣- Scorpione. Un velo di irrequietezza emotiva potrebbe disturbare la vostra serenità in queste 48 ore. Da qualche tempo vi trascinate dubbi e sentimenti contrastanti: forse la vostra relazione attuale non vi dà più le certezze di prima o sentite l'esigenza di un cambiamento profondo. Sfruttate questo fine settimana per isolarvi dal rumore di fondo e fare sincera chiarezza dentro di voi. Un consiglio dalle stelle: non lasciatevi provocare da vicini molesti o piccoli intoppi domestici, non vale la pena rovinarsi le giornate. Se la cucina è il vostro regno, dedicarvi ai fornelli sarà terapeutico, ma occhio alle distrazioni e alle scottature.

In serata sono favorite le uscite tranquille.

1️⃣1️⃣- Ariete. Il fine settimana richiederà un po' di rigore gestionale. Sarete costretti a mettere mano al portafogli e a rivedere il bilancio familiare, programmando nel dettaglio le scadenze e le commissioni della prossima settimana. La vostra natura organizzata vi aiuterà a non lasciare nulla al caso, ma cercate di non trasformare il dovere in un'ossessione: avete un disperato bisogno di staccare la spina e allontanare l'ansia. Fortunatamente, se la gestione pratica rallenta, l'amore viaggia ad altissima velocità: l'intesa sotto le lenzuola sarà scoppiettante. Novità importanti in arrivo, prestate attenzione ai piccoli segnali dell'ambiente circostante.

1️⃣0️⃣- Acquario. Per tagliare i traguardi che vi siete prefissati non potete abbassare la guardia, nemmeno nel fine settimana. Vi attendono 48 ore decisamente calde, dense di impegni e commissioni da sbrigare. Fortunatamente la fatica non riguarderà l'intero segno: i più fortunati saranno già in viaggio o si godranno i primi giorni di vacanza. Se siete tra questi ultimi, via libera alle camminate sul bagnasciuga e ai bagni di sole, ma non dimenticate la crema solare e proteggetevi dalle insidie delle zanzare. Possibili confronti costruttivi in famiglia, sia con i genitori che con i figli: i dialoghi saranno vivaci e stimolanti.

9️⃣- Bilancia. Le stelle del 4 e 5 luglio vi invitano alla prudenza sotto il sole cocente, ma aprono le porte a improvvisi colpi di fulmine.

Questo periodo estivo potrebbe rivelarsi decisivo sul fronte sentimentale, a patto che accettiate di mettervi in gioco senza riserve. Chi deciderà di spostarsi per raggiungere le località balneari dovrà armarsi di santa pazienza di fronte al traffico e alle code. Se invece rimarrete in città, potreste avvertire un briciolo di malinconia o solitudine a causa delle strade semivuote: scacciate i brutti pensieri regalandovi una serata cinema o una buona pizza. L'amore resta comunque splendido e protetto.

8️⃣- Toro. Il sabato inizierà un po' in salita, tra scadenze professionali e noiose commissioni mattutine. Già dal pomeriggio, però, l'atmosfera cambierà e potrete finalmente tirare un sospiro di sollievo, mettendo in pausa i pensieri pesanti.

La domenica rispetterà i ritmi lenti della stagione: vi sveglierete senza fretta e potreste ricevere visite inaspettate. Un parente o una vecchia conoscenza si farà viva per condividere con voi una notizia molto interessante. Unica raccomandazione astrale: massima prudenza e responsabilità alla guida durante gli spostamenti.

7️⃣- Sagittario. Vi attende un fine settimana dinamico e decisamente coinvolgente. Se di recente avete dovuto affrontare tensioni familiari o una dolorosa rottura sentimentale, la ruota finalmente ricomincia a girare. Chi è tornato single da poco preferirà non gettarsi subito in nuove storie, e fa bene: non siete tipi che scappano davanti alle difficoltà, ma sapete che ogni ferita richiede il giusto tempo per rimarginarsi.

Presto sarete pronti a rimettervi in pista con una nuova consapevolezza. Nel frattempo, ottime notizie sul fronte economico: sono in arrivo entrate impreviste.

6️⃣- Capricorno. Anche durante il weekend la vostra proverbiale ambizione non si spegne, e potreste ritrovarvi a pianificare progetti di lavoro. Le stelle, tuttavia, vi suggeriscono caldamente di concedervi una tregua: questo inizio di luglio apre una fase cruciale che vi accompagnerà per i prossimi mesi, ed è fondamentale ricaricare le batterie. Questo fine settimana potrebbe stupirvi con una piacevole sorpresa o un regalo inaspettato. Si prevedono inoltre incontri casuali ma molto stimolanti: farete quattro chiacchiere con una persona che saprà catturare la vostra attenzione.

5️⃣- Vergine. Sabato e domenica saranno giornate ad alto tasso di sensualità, specialmente per i cuori solitari che decidono finalmente di uscire dal proprio guscio dopo un lungo periodo di isolamento. Ottime prospettive anche per le coppie storiche che sono riuscite a superare una crisi recente: una cena romantica o un weekend al mare aiuteranno a ritrovare la complicità perduta. L'unica regola per queste 48 ore è non cedere alla distrazione: l'estate è sinonimo di leggerezza, ma dovete comunque prestare attenzione alla guida e proteggere la pelle dai raggi solari.

4️⃣- Gemelli. L'oroscopo del fine settimana promette scintille: sarete travolti da una ventata di mondanità, nuove amicizie e una passione travolgente.

L'estate accende il vostro desiderio di socialità, ma cercate di non compiere passi azzardati. Per le coppie nate da pochi anni è giunto il momento di fare progetti seri e guardare al futuro con coraggio. I single, invece, dovrebbero abbandonare ogni esitazione e tuffarsi nella mischia, frequentando piazze, locali ed eventi all'aperto. Mettete da parte i timori e concentratevi solo sul vostro divertimento.

3️⃣- Cancro. Un fine settimana che profuma di salsedine e relax. Sentirete il bisogno assoluto di lasciarvi alle spalle una settimana lavorativa che vi ha letteralmente sommerso di impegni e scadenze. Nei rapporti di coppia si respirerà un'aria complice e affettuosa: avrete più tempo da dedicare alle coccole e all'intimità.

Anche per i single la passione tornerà a farsi sentire, regalando il carisma necessario per fare breccia nel cuore di un nuovo incontro. Anche il lato economico mostra segni di netta ripresa. Spegnete i pensieri e godetevi il momento.

2️⃣- Leone. È tempo di archiviare definitivamente le fatiche e i carichi di lavoro degli ultimi due mesi. Questo fine settimana vi regalerà emozioni intense e una grande carica vitale. I piaceri della tavola attireranno i buongustai nei ristoranti all'aperto, mentre i più giovani cercheranno il divertimento sul lungomare o nei locali notturni insieme agli amici storici. Il sabato sarà tutto fuorché noioso: potrete finalmente dimenticarvi della sveglia e vivere senza orari.

Anche chi sarà costretto a lavorare riuscirà ad affrontare i compiti con estrema leggerezza.

1️⃣- Pesci. Le previsioni per questo fine settimana vi vedono brillanti, spigliati e incredibilmente magnetici. La vostra ritrovata socialità vi renderà l'anima della festa e avrete la giusta audacia per rompere il ghiaccio con nuove e interessanti conoscenze. La giornata di domenica potrebbe risentire di una leggera stanchezza fisica, probabile conseguenza dei festeggiamenti del sabato sera. Il consiglio delle stelle è di non trascurare il benessere del corpo e della pelle, evitando strapazzi inutili. Vi aspettano comunque serate fresche e ricche di risate in compagnia delle persone care.