L'oroscopo dell'11 giugno 2026 con classifica premia con la medaglia d'oro i Gemelli, con quella d'argento l'Acquario e infine con quella di bronzo il Leone che sarà splendido e fiero.

Classifica dell'11 giugno 2026

1° Posto (Medaglia d'Oro) – Gemelli: siete i dominatori assoluti di domani. Mentre gli altri segni si azzuffano per questioni di gelosia, voi userete la vostra proverbiale ironia e un perfetto distacco mentale per scivolare sopra ogni provocazione. Risolverete tensioni altrui col minimo sforzo e la vostra serata sarà all'insegna del divertimento.

2° Posto (Medaglia d'Argento) – Acquario: la quadratura non vi tocca direttamente, anzi: la vostra indipendenza domani sarà la vostra arma migliore. Di fronte ai musi lunghi o alle pretese del partner, alzerete le spalle e vi dedicherete ai vostri progetti personali, risultando imbattibili e totalmente immuni ai drammi.

3° Posto (Medaglia di Bronzo) – Leone: splendidi e fieri. La Luna in un segno di Fuoco amico vi regala una grande grinta. Anche se intorno a voi l'atmosfera è pesante, voi continuerete a splendere, pretendendo (e ottenendo) il rispetto che vi spetta sul lavoro. In amore, non accetterete scenate.

4° – Sagittario: sfrutterete l'energia dinamica della Luna in Ariete per fare azione.

Domani preferirete lo sport, il movimento o un'uscita improvvisata piuttosto che chiudervi in casa a discutere. Questa vostra capacità di fuggire dalla pesantezza vi salverà la giornata.

5° Scorpione: domani preferirete l'osservazione silenziosa. Sentirete la tensione nell'aria, ma il vostro sesto senso vi suggerirà di non esporvi. Restate dietro le quinte: se vi farete trascinare nelle polemiche di coppia, diventerete spietati.

6° – Vergine: i transiti vi renderanno particolarmente attenti alle questioni economiche. Davanti alla tendenza generale di domani a spendere troppo, voi vi trasformerete nei contabili della situazione, innervosendovi per le mani bucate di chi vi circonda.

7° – Toro: la giornata vi chiederà di essere flessibili, cosa che odiate profondamente.

Se i vostri piani per la serata o per la cena subiranno un ritardo a causa del malumore di qualcun altro, farete fatica a trattenere la vostra proverbiale rabbia.

8° Pesci: sarete estremamente vulnerabili all'atmosfera circostante. Lo scontro tra Luna e Venere vi farà sentire poco amati o messi in secondo piano. Evitate di fare le vittime e cercate di non affogare i dispiaceri nello shopping compulsivo.

9°Capricorno: domani la tensione tra il vostro bisogno di concretezza e l'emotività esasperata degli altri vi logorerà i nervi. Vi sentirete schiacciati da richieste affettive che considerate infantili o da spese impreviste che faranno vacillare il vostro senso di sicurezza.

10° Bilancia: L'opposizione della Luna in Ariete unita alla quadratura di Venere distrugge la vostra adorata armonia.

Domani l'equilibrio di coppia sarà un miraggio: vi sentirete costantemente provocati e potreste sbottare, tirando fuori sassolini dalle scarpe che tenevate nascosti da mesi.

11° – Ariete: con la Luna nel vostro segno che fa a pugni con Venere e Giove, domani sarete un pericolo pubblico per voi stessi e per gli altri. La vostra impulsività sarà amplificata al massimo: risponderete male a qualsiasi domanda, sarete intolleranti e rischierete di fare un acquisto totalmente folle di cui vi pentirete dopo cinque minuti.

12° Cancro: siete sul gradino più basso di questa classifica. Con Venere e Giove nel vostro cielo presi di mira dalla Luna, domani vi sentirete profondamente incompresi, gelosi e insicuri. Un commento banale del partner vi sembrerà un insulto personale, spingendovi a chiudervi in un pianto o in un silenzio punitivo. Giornata da bollino rosso per i vostri nervi.