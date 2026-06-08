L'oroscopo settimanale dal 15 al 21 giugno si apre sotto il segno di una profonda metamorfosi energetica. Ci addentriamo nella terza settimana del mese, quella che saluta la stagione primaverile e accoglie quella estiva. Il transito astrale più significativo sarà la Luna Nuova che si formerà lunedì, un evento che spingerà molti a chiudere definitivamente i capitoli rimasti in sospeso e a fare spazio al nuovo. Saranno giornate intense, caratterizzate da un netto dualismo: se da un lato non mancheranno tensioni sul posto di lavoro, scadenze finanziarie da saldare e momenti di spossatezza fisica, dall'altro l'amore e l'intuito subiranno un'impennata straordinaria.

Il segreto per superare indenni i prossimi sette giorni sarà la lungimiranza: pianificare ogni mossa con cura ed evitare i conflitti sterili sarà la chiave per svoltare. Intanto, anticipiamo che il segno zodiacale favorito dalle stelle è lo Scorpione.

Classifica e oroscopo settimana 15-21 giugno 2026: dai segni flop a quelli top

1️⃣2️⃣- Vergine. Le mura domestiche rischiano di trasformarsi in un piccolo campo di battaglia in questi giorni. Chi vive in coppia o è sposato avvertirà una forte dose di insoddisfazione, lamentando la scarsa collaborazione del partner nella gestione quotidiana. Prima di far partire una discussione accesa, però, cercate di capire se si tratta di un problema reale o se state solo scaricando in casa il vostro malumore.

Nota decisamente più rosea per i cuori solitari: per chi è single da molto tempo ed è a caccia di una storia seria, il cielo promette colpi di fulmine improvvisi e passioni travolgenti. Attenzione alla stanchezza accumulata, che potrebbe prosciugarvi: è il momento di curare meglio l'alimentazione per ricaricare le batterie.

1️⃣1️⃣- Acquario. Il vostro lunedì comincerà all'insegna dei buoni propositi alimentari, specialmente se reduci da sgarri e peccati di gola legati a qualche festeggiamento. In questa settimana i vostri obiettivi a lungo termine vi sembreranno difficili da raggiungere, ma la perseveranza sarà l'unica arma a vostra disposizione per conquistare ciò che desiderate. Sul fronte professionale il clima si preannuncia teso: i rapporti con i colleghi saranno tutt'altro che idilliaci e il rischio di malintesi o scontri verbali sarà altissimo.

Chi sta aspettando l'esito di un test o di un esame dovrà lottare contro l'ansia. Se in famiglia la serenità sembra finalmente tornata rispetto al passato, la sfera sentimentale richiede prudenza: per alcune coppie in crisi, questi giorni potrebbero sancire una rottura definitiva.

1️⃣0️⃣- Sagittario. Si prospetta una settimana caratterizzata da un andamento piuttosto altalenante, con giornate brillanti e altre decisamente più faticose. Chi si trova attualmente senza un'occupazione sta attraversando un momento di forte scoraggiamento; il consiglio delle stelle è di giocare d'anticipo, organizzando la settimana nei minimi dettagli. Dedicatevi a ristrutturare il vostro curriculum e muovetevi con determinazione, valutando anche proposte a tempo parziale per rimettervi in gioco.

La situazione migliora nettamente per i liberi professionisti. In ambito economico e finanziario sono previsti movimenti di denaro: muovetevi con estrema prudenza. Occhio alla salute e ai picchi di stress, specialmente se tendete a soffrire di sbalzi di pressione.

9️⃣- Ariete. I primi giorni della settimana saranno illuminati da un ottimo transito lunare che proteggerà la sfera sentimentale. Anche se a volte con il partner sembra mancare la perfetta sintonia comunicativa, il profondo legame che vi unisce non è in discussione. Tra martedì e giovedì potreste avvertire un briciolo di insicurezza: scacciate i dubbi focalizzandovi solo sui lati migliori della persona amata. Sul lavoro, la parola d'ordine sarà cooperazione, anche se non sarà una passeggiata tollerare l'atteggiamento autoritario di un capo o di alcuni colleghi.

Il fine settimana si accenderà di puro divertimento: per molti si profila una partenza improvvisa. Un viaggio sarà un vero toccasana per lo spirito, purché vi muoviate con la dovuta prudenza.

8️⃣- Gemelli. State attraversando una fase dell'anno dominata da profonde riflessioni interiori e bilanci personali. Questa settimana vi offrirà l'occasione d'oro per mettere i puntini sulle i in ogni situazione ambigua, complice la Luna Nuova che domenica nascerà proprio nel vostro spazio zodiacale. Tutti i nodi verranno al pettine e riuscirete a chiudere i cerchi rimasti aperti, soprattutto nei legami sentimentali e nelle dinamiche familiari. Fino a metà settimana dovrete fare i conti con un po' di spossatezza e agitazione, ma da venerdì 19 la profonda trasformazione che state vivendo diventerà evidente a tutti.

Siete a un passo dal festeggiare il vostro compleanno: sfruttate questi giorni cruciali per delineare i vostri progetti futuri.

7️⃣- Toro. Nel complesso vi attende una settimana stimolante e ricca di energia, anche se qualche piccolo imprevisto burocratico rischierà di innervosirvi. Il cielo sarà generoso sul fronte dei sentimenti, in particolare tra martedì e giovedì, quando gli astri vi regaleranno una dose extra di fascino e simpatia, rendendovi irresistibili. In questo periodo molti single preferiranno flirt leggeri e avventure senza impegno a una storia seria, sebbene non manchino le eccezioni. Sarete costretti a dedicare del tempo a commissioni noiose, come visite in banca o agli uffici postali per saldare vecchi conti, multe o bollette arretrate.

Qualunque sia l'entità della spesa, niente paura: l'estate in arrivo non prevede tempeste finanziarie.

6️⃣- Capricorno. La sintonia di coppia viaggerà su binari solidi e sicuri: le stelle annunciano una settimana splendida per i cuori innamorati. Novità entusiasmanti in arrivo anche per chi è single, con incontri capaci di far vacillare persino i più scettici e disillusi. Evitate però di darvi la "zappa sui pieni" alzando barriere inutili; fidatevi del vostro istinto e della vostra innegabile forza interiore. In ambito familiare sarà necessario sedersi a tavolino per discutere di una questione di grande rilevanza, probabilmente legata a un immobile o a spese importanti da affrontare insieme.

Rispetto ai mesi scorsi, vi sentirete molto più forti e centrati a livello mentale.

5️⃣- Leone. Vi ritroverete a vivere giorni di trepida attesa, specialmente se siete in attesa di sbloccare una somma di denaro o se avete recentemente sostenuto un colloquio di lavoro. Fortunatamente, i risvolti positivi sono a un passo. Questa settimana si rivelerà ideale per tentare un audace salto di qualità nella professione o per avanzare una richiesta di avanzamento. Chi trascina da tempo contenziosi legali o noie burocratiche riuscirà finalmente a mettersi tutto alle spalle. Per quanto riguarda l'amore, la passione tornerà a divampare prepotente nelle coppie. Ampliate i vostri confini mentali: dedicatevi alla lettura e coltivate nuove reti sociali.

Il vostro intuito non sbaglierà un colpo.

4️⃣- Bilancia. I transiti planetari indicano che vi attende una settimana di svolta, un periodo decisivo per la vostra crescita personale. Vi siete trascurati troppo a lungo, ma ora avete finalmente l'occasione per rimettervi al centro della vostra vita. Ricordate che il benessere di chi vi sta accanto passa prima di tutto dalla vostra armonia interiore: sostenetevi a vicenda in famiglia. Buone notizie sul fronte economico: è previsto l'arrivo di entrate o di una somma di denaro inaspettata che riporterà la serenità nei vostri conti. Fisicamente vi sentirete scoppiare di energia: canalizzatela al meglio. Se lo sport non fa per voi, iniziate semplicemente a inserire una passeggiata nella vostra routine quotidiana.

3️⃣- Cancro. Vi attende una settimana ricca di stimoli e con una miriade di nuovi progetti da lanciare. Chi punta a una svolta professionale di successo deve però essere consapevole che il traguardo richiederà il massimo sforzo: solo l'impegno costante e uno spiccato spirito di sacrificio porteranno a risultati concreti. Tenete gli occhi ben aperti per non lasciarvi sfuggire un'occasione d'oro che passerà velocemente. Il sabato sera si preannuncia infuocato per gli innamorati, ideale per una fuga romantica che ricorderà una seconda luna di miele. Grandi novità anche per le anime solitarie, che avranno l'opportunità di fare incontri decisamente emozionanti.

2️⃣- Pesci. Si preannunciano sette giorni splendidi per la sfera affettiva, sia per chi vive un rapporto consolidato, sia per chi è ancora single.

Il cielo sorriderà apertamente a chi gestisce un'attività autonoma e temeva di non farcela: siete vicini a un vero punto di svolta che vi permetterà di prendere decisioni importanti per il futuro. Niente vi sembrerà precluso. Ottime notizie per gli studenti, che supereranno brillantemente un esame o una prova grazie all'immenso lavoro svolto nell'ultimo periodo. Novità positive e chiamate in arrivo anche per chi è in cerca di occupazione o sta muovendo i primi passi nel mercato del lavoro: l'opportunità tanto attesa busserà alla vostra porta.

1️⃣- Scorpione. Le previsioni astrologiche fino al 21 giugno preannunciano una fase di grandi rivoluzioni. È in arrivo un'ondata di cambiamenti radicali capace di rimescolare completamente le carte in tavola nella vostra vita.

I rapporti affettivi autentici usciranno da questa settimana estremamente rafforzati, e all'interno delle coppie si farà avanti il forte desiderio di fare progetti a lungo termine. Unico neo: attenzione alle improvvise voglie di cibo; se state seguendo un regime alimentare controllato, cercate di distrarvi per non cedere alle tentazioni. Le giornate più gratificanti coincideranno con il fine settimana, perfetto anche per concedersi un po' di shopping rigenerante.