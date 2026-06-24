L'oroscopo di domani, giovedì 25 giugno, vi accompagnerà nel cuore di un'estate ormai entrata nel vivo, rivelando un quadro astrale in cui i sentimenti, i desideri profondi e le ambizioni professionali cercheranno un punto di equilibrio definitivo. Con il Sole che brilla alto nel segno d'Acqua del Cancro, le frequenze celesti amplificheranno la vostra sensibilità, spingendovi a riflettere sulla stabilità dei vostri legami e sull'efficacia delle vostre azioni quotidiane. I tre segni che saranno i più favoriti dalle stelle in questa giornata saranno la Vergine, il Cancro e i Pesci, pronti a dominare la scena grazie a transiti straordinari capaci di regalare intuito, occasioni d'oro e un successo travolgente.

In questo giovedì d'estate, i movimenti planetari vi metteranno di fronte a scelte importanti: da un lato ci sarà chi beneficerà di un cielo limpido e vincente, dall'altro chi si troverà a dover gestire piccole mareggiate emotive o tensioni familiari. La chiave per superare ogni sfida risiederà nella capacità di ascoltare il vostro intuito e di non forzare i tempi quando le circostanze richiederanno prudenza.

Preparatevi a scoprire come i pianeti guideranno le vostre decisioni e quale posizione occuperete nella griglia zodiacale secondo i voti degli astri.

Oroscopo di domani, giovedì 25 giugno e la classifica dei 12 segni zodiacali: Vergine al top, Leone un po' in difficoltà

LEONE (23 luglio – 23 agosto) Voto 5.

Parola chiave: pazienza alla prova, disarmonie e tensioni in famiglia vi causeranno irritazione.

Il vostro cielo di domani si presenterà purtroppo coperto da nuvole passeggere che metteranno a dura prova la vostra proverbiale tenuta emotiva. Avrete la pazienza alla prova, disarmonie e tensioni in famiglia vi causeranno irritazione fin dalle prime ore del mattino, rendendo faticosa la gestione dei rapporti con i parenti stretti o con il partner. Vi sentirete messi in discussione e ogni minima critica rischierà di farvi ruggire anzitempo. Sul lavoro, eviterete di scaricare il vostro nervosismo sui colleghi e cercherete di concentrarvi solo sulle mansioni urgenti. Nelle ore serali, sentirete il bisogno di isolarvi per sbollire la rabbia; farete bene a concedervi una passeggiata solitaria all'aria aperta per ritrovare il vostro centro e non rovinare l'atmosfera domestica.

ACQUARIO (21 gennaio – 19 febbraio) Voto 5. Parola chiave: orgoglio da mettere da parte, affrontate le disarmonie di coppia regalandovi relax.

Un transito dissonante rallenterà i vostri piani, costringendovi a fare i conti con la realtà dei fatti piuttosto che con le vostre idealizzazioni. Domani avrete un orgoglio da mettere da parte, affrontate le disarmonie di coppia regalandovi relax e momenti di assoluto distacco dai problemi quotidiani. Se vi arroccherete sulle vostre posizioni, rischierete di alzare un muro invalicabile con la persona amata. Gli astri vi consiglieranno di abbassare le difese e di mostrare il vostro lato più vulnerabile. Nel settore professionale, eviterete i conflitti di potere con i superiori e rimanderete le richieste di aumento o i chiarimenti importanti ai prossimi giorni, preferendo una serata di totale riposo per rigenerare la mente.

TORO (20 aprile – 20 maggio) Voto 5,5. Parola chiave: incertezze e disarmonie, tra doveri e coppia vi sentirete tra due fuochi.

Vi attende un inizio di giornata piuttosto faticoso, caratterizzato da un dualismo interiore difficile da sanare nell'immediato. Vivrete ore di incertezze e disarmonie, tra doveri e coppia vi sentirete tra due fuochi, incapaci di capire a cosa dare la precedenza. Da un lato le pressanti scadenze lavorative richiederanno la vostra presenza, dall'altro il partner pretenderà attenzioni che in questo momento farete fatica a concedere. Per evitare di scontentare tutti, dovrete pianificare la giornata con precisione geometrica. Eviterete i musi lunghi e cercherete di esprimere chiaramente il vostro stato di stress.

Verso sera, la quadratura lunare si attenuerà, permettendovi di ritrovare una parziale serenità familiare.

SAGITTARIO (22 novembre – 21 dicembre) Voto 5,5. Parola chiave: stanchezza al livello di guardia, non rinunciate ai colloqui ma recuperate le forze.

Il ritmo frenetico delle ultime settimane comincerà a presentare il conto, lasciandovi addosso una sensazione di spossatezza difficile da ignorare. Domani avrete la stanchezza al livello di guardia, non rinunciate ai colloqui ma recuperate le forze residue senza esporvi a sforzi fisici eccessivi. Sul fronte professionale ci saranno occasioni importanti da cogliere e incontri che non potrete assolutamente rimandare; affrontateli con determinazione, ma poi staccate la spina.

In amore, eviterete di sollevare vecchie polemiche e cercherete il supporto della vostra dolce metà. Un sonno ristoratore sarà l'unica vera medicina per ricaricare le vostre batterie e guardare al fine settimana con il consueto e splendido ottimismo.

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre) Voto 6. Parola chiave: attenzione ai quattrini, evitate affari inconcludenti e acquisti non necessari.

Le stelle di questo giovedì vi inviteranno alla massima prudenza, focalizzando la vostra attenzione sulla gestione del patrimonio personale. Mostrerete grande attenzione ai quattrini, evitate affari inconcludenti e acquisti non necessari dettati solo dal capriccio del momento o dalla noia estiva. Prima di firmare un contratto o di investire una somma di denaro, chiederete il parere di un esperto di vostra fiducia.

Sul lavoro, la giornata procederà senza grandi scossoni, permettendovi di sbrigare la routine con discreta efficacia. Nella sfera affettiva, preferirete la stabilità della vita domestica alle uscite mondane; una cena tranquilla con le persone care vi aiuterà a mantenere quell'equilibrio nervoso che tanto rincorrete.

SCORPIONE (23 ottobre – 21 novembre) Voto 6,5. Parola chiave: avvantaggiati solo al 50%, usate abilità e persuasione per superare i contrasti stellari.

Il quadro astrale di domani vi vedrà sospesi a metà strada tra grandi intuizioni e piccoli ostacoli burocratici da superare. Vi sentirete avvantaggiati solo al 50%, usate abilità e persuasione per superare i contrasti stellari che si manifesteranno soprattutto nel settore professionale.

Non tutto procederà linearmente come vorreste, ma la vostra straordinaria intelligenza strategica vi permetterà di aggirare gli ostacoli con mossa felina. In amore, la vostra passionalità sarà magnetica, ma dovrete evitare di essere troppo gelosi o possessivi nei confronti del partner. Sfrutterete la serata per pianificare una strategia d'azione a lungo termine, certi che il vostro intuito non vi tradirà.

ARIETE (21 marzo – 19 aprile) Voto 7. Parola chiave: sentimenti in primo piano, il lato emotivo prevale su tutto il resto.

Domani assisterete a una bellissima trasformazione interiore che vi porterà a riscoprire l'importanza della sfera affettiva. Manterrete i sentimenti in primo piano, il lato emotivo prevale su tutto il resto e guiderà ogni vostra singola decisione, anche quella apparentemente più legata alla razionalità.

Sul lavoro, metterete da parte l'asprezza della competizione e cercherete di stabilire un clima di sincera collaborazione con i vostri colleghi. Chi vive in coppia sperimenterà momenti di grande tenerezza e complicità, mentre i single si lasceranno guidare dal cuore in un incontro inaspettato. Sarà una giornata ideale per aprirvi a confidenze profonde, lasciando che la vostra anima si esprima senza filtri.

CAPRICORNO (22 dicembre – 20 gennaio) Voto 7,5. Parola chiave: armonia e spirito d'iniziativa, muovetevi con prudenza ma sfruttate l'inventiva sul lavoro.

L'opposizione solare comincerà a fare meno paura grazie a un ottimo supporto planetario che vi regalerà una marcia in più sul piano pratico.

Dimostrerete armonia e spirito d'iniziativa, muovetevi con prudenza ma sfruttate l'inventiva sul lavoro per risolvere una problematica complessa che bloccava i vostri progetti da qualche tempo. Sarete capaci di proporre soluzioni originali che lasceranno a bocca aperta i vostri collaboratori. Nelle relazioni interpersonali, la vostra diplomazia farà miracoli, permettendovi di ricucire uno strappo con un amico. In amore, la stabilità regnerà sovrana; vi godrete una serata serena, pianificando i prossimi passi per la vostra crescita di coppia.

GEMELLI (21 maggio – 21 giugno) Voto 8. Parola chiave: destino a favore, osservate prima di agire e sarete sereni e protagonisti.

Il cielo estivo tornerà a sorridervi con grande generosità, regalandovi una giornata ricca di opportunità e di conferme importanti.

Avrete il destino a favore, osservate prima di agire e sarete sereni e protagonisti assoluti della vostra giornata, sia nel privato sia nel lavoro. Non avrete fretta di gettarvi nella mischia: la vostra tattica vincente sarà quella di studiare attentamente le mosse altrui per poi colpire nel segno al momento opportuno. Sul piano sentimentale, il vostro fascino sarà irresistibile e attirerà sguardi ammirati; i cuori solitari faranno bene a guardarsi intorno perché l'amore busserà alla porta quando meno ve lo aspetterete. Celebrerete la serata in compagnia degli amici più cari.

CANCRO (22 giugno – 22 luglio) Voto 8,5. Parola chiave: territorio aperto e molte possibilità, sta a voi scegliere e conquistare.

Il Sole nel vostro segno vi regalerà un'energia radiosa e una lucidità mentale semplicemente straordinarie, ponendovi tra i dominatori assoluti del cielo. Davanti a voi si prospetta un territorio aperto e molte possibilità, sta a voi scegliere e conquistare ciò che desiderate da tempo senza esitazioni. Sul lavoro, i vostri progetti decolleranno velocemente e riceverete i complimenti dei superiori per la vostra dedizione. Nella sfera affettiva, vivrete momenti di pura magia: la sintonia con il partner toccherà vette altissime, permettendovi di fare progetti importanti per il futuro. Sarete guidati da un calore interiore che contagerà chiunque incrocerà il vostro cammino in questo splendido giovedì.

PESCI (20 febbraio – 20 marzo) Voto 8,5. Parola chiave: ora di osare, il lavoro procede bene e gli astri vi regalano grosse soddisfazioni.

Un favoloso trigono d'Acqua vi sosterrà per tutta la giornata, regalandovi una fiducia incrollabile nei vostri mezzi e nel vostro talento. Sarà l'ora di osare, il lavoro procede bene e gli astri vi regalano grosse soddisfazioni sia dal punto di vista economico sia professionale. Non abbiate paura di proporre le vostre idee più rivoluzionarie, perché i pianeti asseconderanno ogni vostro passo verso il successo. Anche il settore sentimentale beneficerà di questa bellissima onda energetica: le coppie riscopriranno la passione dei primi tempi, mentre i single saranno pronti a lasciarsi travolgere da un colpo di fulmine emozionante. Cavalcherete questa fortuna cosmica con la vostra solita e magnifica sensibilità.

VERGINE (24 agosto – 22 settembre) Voto 9. Parola chiave: giorno vincente su tutta la linea, attendete il momento giusto e afferrate ciò che desiderate.

Conquisterete meritatamente il gradino più alto della classifica zodiacale di domani grazie a un cielo perfetto che esalterà ogni vostra singola qualità. Vivrete un giorno vincente su tutta la linea, attendete il momento giusto e afferrate ciò che desiderate con precisione chirurgica e determinazione assoluta. Sul lavoro, ogni tassello andrà al suo posto: supererete la concorrenza e otterrete riconoscimenti che attendevate da mesi. La vostra mente sarà lucida, rapida e infallibile. In amore, la passione esploderà alta nel vostro cielo, regalandovi una complicità d'anime eccezionale con il partner. Sarete i veri trionfatori della giornata, illuminando l'inizio dell'estate con il vostro splendido e radioso sorriso di successo.