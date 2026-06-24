L'oroscopo del caldo di luglio 2026 con classifica premia con la medaglia d'oro il Leone che affronta con determinazione, con quella d'argento il Cancro e con quella di bronzo la Vergine che vince le temperature elevate con metodo. Fanalino di coda l'Ariete che diventerà una vera e propria "pentola a pressione".

Podio dei vincitori

1° – : Leone. Il caldo è il vostro elemento naturale. Più la colonnina di mercurio sale, più la vostra determinazione diventa ferrea. Siete i veri dominatori di luglio: avete la visione chiara per chiudere i progetti e l'energia necessaria per primeggiare su tutti.

Non fermatevi proprio ora.

2° – : Cancro. Siete i padroni di casa in questo luglio 2026. La vostra intelligenza emotiva vi permette di navigare le alte temperature con una calma invidiabile. Siete il punto di riferimento per chi, intorno a voi, sta perdendo la bussola. La vostra è una vittoria di stile e di autocontrollo.

3° – :Vergine. La vostra è una vittoria metodica. Mentre gli altri si lamentano dell'afa, voi avete già programmato ogni singolo dettaglio della vostra giornata per non sprecare nemmeno un briciolo di energia. La vostra routine è il miglior condizionatore per la mente.

Il resto della classifica

4° Scorpione: l'afa accende il vostro spirito strategico. Siete lucidi dove gli altri svengono.

Usate questo vantaggio per risolvere questioni che altri considerano impossibili.

5° Capricorno: il pragmatismo è la vostra arma segreta. Gestite il caldo con una serie di "regole d'oro" che vi proteggono dagli sprechi. Non vi lasciate distrarre dal clima.

6° Sagittario: l'energia non vi manca, ma il caldo vi spinge verso una costante ricerca di evasione. Attenzione a non scambiare la voglia di vacanza con la necessità di lavorare.

7° Pesci: il caldo vi rende fin troppo sognatori. Avete la tendenza a staccare la spina mentalmente, rischiando di perdere il contatto con la realtà lavorativa. Mettete un promemoria sul telefono.

8° Toro: siete in una fase di rallentamento fisiologico. Il caldo amplifica la vostra natura riflessiva, rendendo ogni azione più pesante.

Dovrete fare un doppio sforzo per carburare.

9° Gemelli: Marte nel vostro segno vi rende iperattivi, ma il caldo agisce come un drenaggio continuo sulle vostre riserve. Rischio di burnout da eccesso di stimoli. Rallentate.

10° Acquario: l'insofferenza è dietro l'angolo. Il caldo vi rende insofferenti verso ogni tipo di imposizione o routine. La vostra libertà di pensiero rischia di trasformarsi in puro nervosismo.

11° Bilancia: soffrite la pressione climatica in modo diretto. Il vostro equilibrio ne risente pesantemente: la stanchezza fisica si traduce in un calo drastico della produttività.

12° Ariete: siete al limite. Il mix tra i transiti astrali (la quadratura Venere-Marte) e il caldo torrido vi rende delle vere e proprie "pentole a pressione". Attenzione: il rischio di commettere errori impulsivi o di accendere conflitti inutili è altissimo. Contate fino a dieci.