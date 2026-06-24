L'oroscopo di giovedì 25 giugno ha in serbo tante sorprese. Le previsioni zodiacali sono pronte a rivelare tutti i segreti del giorno, con particolare attenzione verso la vita lavorativa, sentimentale e sociale.

Il Leone e il Sagittario saranno dei leader nati, mentre lo Scorpione e l'Acquario verranno investiti da una nuova positività.

Oroscopo di giovedì 25 giugno: dall'Ariete ai Pesci

Ariete: non sarete molto inclini a concedere una seconda possibilità. La paura di essere traditi di nuovo, infatti, avrà il sopravvento. Preferirete troncare sul nascere determinati legami.

Sarete certi delle vostre scelte e non le rimpiangerete affatto.

Toro: sarà una giornata molto positiva. Le cose, sul posto di lavoro, andranno a gonfie vele e avrete tutte le risorse necessarie per riuscire a brillare. A breve, potrete assistere anche a delle sorprese in ambito economico. Dovrete solo continuare a impegnarvi.

Gemelli: crederete ciecamente in voi stessi. La vostra autostima verrà nutrita costantemente. Questo vi permetterà di non abbassare mai la testa e di proseguire per la vostra strada. La presenza di persone fidate vi consentirà di avere un ottimo supporto.

Cancro: per niente al mondo sarete disposti a rinunciare alla vostra fantasia. Si tratterà di una caratteristica utilissima, sia a casa che sul posto di lavoro.

Ragionerete fuori dagli schemi, arrivando a proporre soluzioni mai prese in considerazione prima.

Leone: i vostri colleghi di lavoro non potranno fare a meno di stimarvi. Nutriranno un affetto sincero nei vostri confronti e, soprattutto, vi considereranno un esempio prezioso. Sfrutterete tutto questo 'potere' per avere un'influenza positiva sugli altri.

Vergine: tenderete a rispettare i vostri impegni anche a costo di dover ridurre drasticamente il tempo libero. Sarete fieri di tutta questa ferrea disciplina, ma dovrete fare attenzione a non esagerare. Una piccola pausa servirà anche a voi.

Bilancia: la vostra gentilezza rappresenterà un'arma a doppio taglio. Verrà apprezzata, ma qualcuno potrebbe sfruttarla a proprio vantaggio.

L'oroscopo del giorno vi consiglia di non smettere di guardarvi attorno. La cautela non sarà mai troppa.

Scorpione: questa giornata sarà caratterizzata da alti e bassi. Non sempre le cose andranno nel modo desiderato, ma cercherete di trovare la forza per rialzarvi e per guardare avanti con grande positività. Il partner vi sosterrà in tutti i vostri passi.

Sagittario: prenderete in mano la situazione senza alcun tentennamento. Vestirete i panni di leader e sarete felicissimi di farlo. Con coraggio, determinazione e voglia di fare rappresenterete un punto di riferimento importante e insostituibile.

Capricorno: non riuscirete proprio a fidarvi delle persone confuse. Vi spingeranno a porvi più domande del previsto e vi renderanno insicuri.

Di conseguenza, tenderete a sfogarvi solo con gli amici storici e con il partner. Nessuna novità sul posto di lavoro.

Acquario: tornerete a vedere il mondo a colori. Vi lascerete alle spalle le brutte esperienze per abbracciare uno stile di vita completamente nuovo. In questa sfida, non sarete da soli. Il sostegno della famiglia e degli amici vi restituirà il sorriso.

Pesci: sarete un po' gelosi del partner. Non si tratterà di un sentimento distruttivo, ma difficilmente riuscirete a ignorarlo. Avrete bisogno di un confronto diretto per affrontare alcuni temi. La persona amata, per fortuna, si mostrerà aperta e disponibile.