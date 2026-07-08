Dal 17 al 19 luglio, Visso, città sede del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, ospiterà "Le Guaite del Gusto", una nuova e attesa tappa del Grand Tour delle Marche. La manifestazione promette un'immersione esperienziale nel cuore dell'Appennino, con un ricco palinsesto di esplorazioni, eventi speciali, degustazioni inedite e performance, tutte dedicate a valorizzare la ricchezza e la magnificenza di questo incantato lembo di territorio. L'iniziativa è stata presentata in Regione alla presenza della sottosegretaria alla Presidenza della giunta Silvia Luconi, della sindaca di Visso Rosella Sensi, del direttore di Tipicità e Grand Tour delle Marche Angelo Serri, del presidente di Confartigianato Macerata Fermo Ascoli Piceno Enzo Mengoni e del responsabile di Bike Tourism Carlo Pasqualini.

Programma della manifestazione

Il programma prenderà il via nella serata di venerdì 17 luglio con l'appuntamento goloso "Aperitrota". Questo evento gastronomico unico si terrà in una troticoltura locale, dove il pregiato salmonide sarà proposto in una moderna versione street food. L'Alta Valnerina, infatti, è rinomata per i suoi impianti di acquacoltura, che qui trovano un ambiente ideale grazie all'abbondanza di acque fresche e cristalline che discendono dai monti circostanti.

Le attività proseguiranno nel pomeriggio di sabato 18 luglio, offrendo a turisti, amanti della natura e delle identità locali la possibilità di vivere intensamente l'ambiente montano e la ricca storia di Visso. Tra le proposte, un trekking d'alta quota con aperitivo finale in rifugio, l'apertura della nuova sala immersiva e una visita guidata al centro storico.

Visso, in epoca medievale, era organizzata in cinque Guaite, che componevano il vasto territorio comunale, un dettaglio che aggiunge fascino alla scoperta.

Per le famiglie e i bambini, sono stati pensati laboratori di arte creativa che utilizzeranno tecniche e materiali naturali, affiancati da performance e mini-laboratori artistici. Sempre nella giornata di sabato, alle ore 18:30, l'appuntamento è con "Ritorno in Piazza", un aperitivo speciale nella storica Piazza Martiri Vissani. Seguirà una cena della tradizione, curata dalla pro-loco, che delizierà i partecipanti con specialità della cucina casalinga, inclusa la tipica pasta locale conosciuta come "le cordelle".

Attività sportive, mercato e spettacoli

La mattinata di domenica 19 luglio sarà dedicata alle attività sportive e outdoor. I partecipanti potranno scegliere tra la "Visso Bike Experience" e il "Forest Bathing" denominato "Bagno nei Sibillini". A partire dalle ore 10:00, aprirà il "Mercatino di montagna", un vivace spazio animato da dimostrazioni dal vivo e laboratori di creatività manuale, realizzato in collaborazione con Confartigianato. Il gran finale è previsto per le ore 17:30 con "Lo spettacolo dei Sibillini", che vedrà la partecipazione dei noti conduttori di Linea Verde Rai, Monica Caradonna e Francesco Gasparri.

Per l'intero fine settimana, i visitatori avranno l'opportunità di acquistare specialità del territorio, vivere esperienze uniche in fattorie di montagna, visitare acquacolture e degustare i piatti tipici nei numerosi locali aderenti.

Le strutture ricettive locali, inoltre, hanno formulato invitanti proposte di soggiorno per accogliere al meglio i partecipanti all'evento. La manifestazione è organizzata dal Comune di Visso e, a partire da quest'anno, è entrata a far parte del prestigioso circuito del Grand Tour delle Marche, promosso da Tipicità ed ANCI Marche.