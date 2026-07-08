L'osservazione dei corpi celesti, secondo gli appassionati di astrologia, permetterebbe di farsi un'idea precisa dell'influenza delle stelle sulla quotidianità dei dodici segni zodiacali. L'oroscopo del 9 luglio, da questo punto di vista, è davvero interessante perché descrive pregi e difetti del giorno. La fortuna sarà un meccanismo potente, che ruoterà in base a determinati fattori astrali.

Il Leone e lo Scorpione vivranno dei momenti di completa serenità. Riusciranno a mettere da parte certe divergenze e a godere del presenti con tutti loro stessi.

I Gemelli e il Sagittario, invece, continueranno a mostrare una certa sensibilità. Per loro, saranno fondamentali l'equilibrio e la coerenza.

Oroscopo di giovedì 9 luglio: dall'Ariete ai Pesci

Ariete: il lavoro vi richiederà un impegno non indifferente. Sarete costretti a svolgere velocemente i vostri incarichi, evitando di sacrificare la performance. Pur essendo concentrati sul risultato finale, non potrete fare a meno di risentire di tutta questa pressione.

Toro: la mancanza di un punto di riferimento sentimentale sarà abbastanza evidente. Non sarà facile affrontare determinate emozioni. Per fortuna, potrete contare sulle vostre risorse interiori che vi metteranno in una posizione diversa rispetto a quella prevista.

Gemelli: sarete molto empatici e sensibili. Ascolterete con attenzione il prossimo, rischiando anche di immedesimarvi troppo nei suoi problemi. Dovrete fare attenzione a non farvi carico di situazioni troppo pesanti da sopportare. La risposta giusta si troverà al centro.

Cancro: vorrete essere ascoltati dagli amici e dal partner, tuttavia, le vostre parole potrebbero perdersi nella confusione. La cosa migliore sarà quella di riprovare a parlare delle vostre questioni adottando un approccio differente. Gettare la spugna non sarà un'opzione.

Leone: la ruota della fortuna, finalmente, si volterà dalla vostra parte. Sarà una giornata tranquilla, alla ricerca della serenità interiore e del desiderio di aprirvi con gli altri.

La risposta degli amici e della famiglia sarà ottima. Nonostante questo, preferirete procedere per gradi.

Vergine: tenderete a saltare subito a conclusioni affrettate. La rabbia non vi permetterà di riflettere attentamente sulle cose. L'oroscopo del giorno vi consiglia di prendervi un po' di tempo per analizzare la situazione e, se necessario, di chiedere anche qualche consiglio alle persone degne di fiducia.

Bilancia: la vostra gentilezza rappresenterà la colonna portante della quotidianità delle persone care. Avrete sempre una parola dolce per tutti. Non vi tirerete indietro neanche di fronte a situazioni critiche e difficilmente gestibili. Inoltre, odierete i pettegolezzi.

Scorpione: avrete grande successo in amore e sul posto di lavoro.

Sarete travolgenti grazie alla vostra personalità. Avrete voglia di mettervi in gioco, ma non sarete disposti a prevaricare gli altri. Preferirete agire in modo completamente diverso, per rispetto verso voi stessi e le persone care.

Sagittario: non considererete l'empatia un grande pregio. Vi aiuterà a coltivare le relazioni interpersonali e a conoscere meglio gli altri, ma non vi consentirà di farvi scivolare le cose addosso. Continuerete a pensare alle rivelazioni di amici e parenti nella speranza di trovare soluzioni concrete.

Capricorno: sarete molto pratici sul posto di lavoro. Non vi piacerà perdervi in chiacchiere. Agirete con costanza e pianificazione. Gli scontri saranno frequenti ma continuerete a percorrere la strada intrapresa.

Attenzione, però, a non sottovalutare il punto di vista dei colleghi.

Acquario: lo stress rischierà di destabilizzarvi completamente. Non sarà facile trovare il modo migliore per affrontarlo. Questa giornata non sarà affatto lineare, ma caratterizzata da alti e bassi. Dovrete avere pazienza, senza smettere di nutrire fiducia verso il futuro.

Pesci: i litigi vi faranno sentire a disagio. Cercherete di evitare di scontrarvi con il partner. Preferirete adottare un approccio più cauto e produttivo. Nella maggior parte dei casi avrete successo, ma non potrete prevedere costantemente le reazioni della persona amata.