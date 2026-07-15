L'oroscopo del 17 luglio annuncia una giornata ricca di sfumature diverse per i segni zodiacali. Con la Luna in Vergine, che influisce su emozioni e motivazioni, alcuni vivranno un boost di energia e ottimismo, mentre altri dovranno gestire piccoli ostacoli con pazienza. L'astrologia premia il segno del Gemelli con il primo posto in classifica. Approfondiamo.

Classifica e oroscopo giorno 17 luglio 2026: dai segni top a quelli flop del giorno

1️⃣- Gemelli. Venerdì parte con il piede giusto grazie alla Luna nel vostro segno, che accresce vitalità, curiosità e voglia di agire.

Anche quando le cose non procedono esattamente come previsto, riuscirete a raddrizzare la rotta con intelligenza e adattabilità. È il momento ideale per porsi obiettivi ambiziosi: non abbiate paura di sognare in grande, soprattutto se in questo periodo vi sentite un po’ smarriti o poco stimolati. L’estate metterà alla prova anche i legami affettivi, invitandovi a coltivare la complicità con leggerezza e comunicazione.

2️⃣- Scorpione. Sarà una giornata particolare, caratterizzata da serenità alternata a una piacevole eccitazione. Un’attesa o una situazione in sospeso sta per risolversi positivamente proprio in queste ore. Approfittate dell’estate per stringere nuove amicizie e conoscenze stimolanti.

Lasciatevi andare, godetevi ogni singolo momento come se fosse prezioso e unico. Questo è il periodo favorevole per portare avanti progetti e iniziative, prima che l’autunno e l’inverno richiedano maggiore prudenza.

3️⃣- Capricorno. Nelle prossime ventiquattro ore vi sentirete leggeri e liberi da preoccupazioni. Dopo un periodo faticoso, emerge il desiderio di uscire, divertirvi e lasciarvi alle spalle le difficoltà recenti. La forma fisica appare più tonica del solito e avrete occasioni per ridere di gusto. È un buon momento anche per allontanare persone che non valorizzano la vostra presenza. All’orizzonte si profila una nuova conoscenza, potenzialmente significativa anche sul piano sentimentale.

4️⃣- Leone. Non sottovalutate l’influenza positiva di persone o eventi esterni: potrebbe rivelarsi provvidenziale. State attraversando una settimana complessivamente buona, nonostante i soliti piccoli problemi a cui ormai siete abituati. Sul lavoro è probabile che dobbiate prendere decisioni importanti in tempi rapidi. Un consiglio ricevuto in passato si rivelerà particolarmente utile: ascoltatelo con attenzione.

5️⃣- Bilancia. Grandi progetti sono in corso da tempo e la vostra mente continua a lavorare con determinazione. Nelle prossime ore, però, il pensiero delle vacanze si farà più insistente. Non siete tipi da rilassarvi completamente solo perché è estate: spesso, mentre gli altri si riposano, voi intensificate gli impegni.

Dopo un anno impegnativo, è però normale sentirsi un po’ privi di energie. Concedetevi qualche giorno esclusivamente per voi stessi.

6️⃣- Cancro. L'oroscopo del 17 luglio vi vedrà impegnati con il consueto carico di lavoro, faccende domestiche e responsabilità familiari. Le mattine possono risultare un po’ faticose, ma i pomeriggi offrono preziosi spazi per dedicarvi a voi stessi. Da qualche giorno sentite il bisogno di poltrire e rilassarvi completamente. Ricordate di non mettervi sempre in secondo piano: avete tutto il diritto di godervi la vita secondo i vostri ritmi. Una gradita sorpresa potrebbe arrivare entro il 20 del mese.

7️⃣- Toro. State vivendo un’estate frenetica, anche se dentro di voi non avete molta voglia di lavorare o di occuparvi delle solite incombenze domestiche.

Dopo mesi tesi, desiderate riscoprire il piacere della vita e lasciar andare le preoccupazioni. Un atteggiamento gentile e rispettoso verso gli altri vi aiuterà a evitare inutili conflitti. Non vale la pena sprecare energia arrabbiandosi o prestando ascolto ai pettegolezzi.

8️⃣- Acquario. Vi trovate in un periodo in cui le cose non girano esattamente come vorreste, ma proprio dietro ai problemi si nascondono opportunità interessanti. All’orizzonte si profila un cambiamento importante che potrebbe influenzare significativamente il vostro futuro. Tutto dipende dalla capacità di reagire con flessibilità. Mettendo da parte orgoglio e vecchi schemi, riuscirete a superare gli impicci e tornerete a sorridere.

Una grande emozione si avvicina.

9️⃣- Pesci. Dopo una settimana intensa e calda, l’oroscopo di domani vi vede leggermente in calo di energie. Siete un segno sensibile, con umori che oscillano tra momenti di euforia e fasi più delicate. Se qualcuno vi rivolge una critica o vi riferisce una notizia spiacevole, cercate di non prenderla troppo sul personale. Ascoltate i segnali del vostro corpo e non sottovalutateli: il riposo e la cura di sé saranno fondamentali.

1️⃣0️⃣- Vergine. Da qualche tempo state facendo più del necessario. A partire dal 17 luglio è arrivato il momento di alleggerire gli impegni e ridurre le incombenze. Avete tutto il diritto di godervi l’estate con maggiore calma e serenità.

Non esitate a chiedere aiuto e a lasciarvi sostenere da chi è sempre pronto ad ascoltarvi. La vita è un passaggio da vivere secondo i propri gusti: non riducetevi all’ultimo minuto per organizzare vacanze o momenti di svago.

1️⃣1️⃣- Ariete. Durante la giornata sentirete una forte tentazione di mollare tutto e partire per le vacanze. Conciliare vita privata e lavoro non è mai semplice, ma almeno per questa estate cercate di non mischiare eccessivamente i due mondi. Quello che vi serve ora è una visione chiara dell’intero quadro. Se vi siete allontanati da alcune amicizie, è il momento di ricucire i rapporti senza perdere altro tempo. Sul fronte sentimentale regna per ora il silenzio: potrebbe essere utile prendersi uno spazio per chiarire i propri sentimenti.

1️⃣2️⃣- Sagittario. Aspettatevi un venerdì piuttosto impegnativo: se qualcosa può andare storto, probabilmente lo farà. A livello sentimentale o lavorativo potrebbe emergere un certo astio da gestire. Sarà necessario tirare fuori il vostro spirito combattivo e armarvi di grande pazienza. Entro la serata, tuttavia, le cose dovrebbero tornare al loro posto, quindi evitate di disperarvi. In serata, concedetevi un bel programma televisivo o un’attività rilassante capace di farvi staccare dai problemi della giornata.

Situazione astrologica del giorno

Il 17 luglio 2026 il Sole in Cancro, accompagnato da Mercurio retrogrado nello stesso segno, invita a un’introspezione emotiva profonda, favorendo il contatto con i sentimenti, la famiglia e le radici, ma rendendo le comunicazioni più lente e soggette a fraintendimenti.

La Luna e Venere in Vergine portano un’energia pratica e analitica: prevalgono il bisogno di ordine, cura del dettaglio e attenzione alla salute e alla quotidianità, con Venere che dona un tocco di raffinatezza e discernimento nei rapporti. Complessivamente, la giornata mescola sensibilità acquatica e precisione terrena, ideale per riorganizzare, riflettere e migliorare aspetti concreti della vita, pur con qualche rallentamento emotivo dovuto al Mercurio retrogrado.