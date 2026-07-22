L’estate è nel pieno del suo splendore e l'oroscopo del weekend del 25 e 26 luglio si preannuncia vario, con influenze astrologiche che invitano al riposo ma anche a qualche cautela. Tra Luna in transito e Sole che scalda l’atmosfera leonina, i segni vivranno energie differenti: chi dovrà gestire stanchezza e imprevisti, chi invece cavalcherà onde positive di passione, socialità e piccole fortune. L'astrologia si presenta bene per chi appartiene al segno del Cancro, che potrebbe ricevere una sorpresa inaspettata.

Previsioni dell'oroscopo per il weekend del 25-26 luglio 2026

1️⃣2️⃣- Bilancia. Sarà difficile resistere al richiamo delle feste, delle cene all’aperto o delle celebrazioni estive, ma attenzione agli imprevisti e agli eccessi che potrebbero lasciare strascichi. Dovreste darvi una calmata: ultimamente sembrate una mitragliatrice che spara richieste e pretese in continuazione. Avrete molte questioni da affrontare, ma sarebbe meglio rimandare gli impegni più pesanti e concentrarvi su ciò che rigenera. Dovrete essere più oculati nelle spese, valutando magari di ridurre i consumi e tagliare il superfluo. La fine del mese si prospetta un po’ instabile, ma cercate di godervi il più possibile questo fine settimana all’insegna del divertimento consapevole.

1️⃣1️⃣- Capricorno. Scarsa energia e una sensazione di svuotamento potrebbero accompagnarvi in queste due giornate. Vi sentirete privi della solita voglia di agire, come se la batteria fosse a terra. L’amore recente vi ha un po’ disilluso e stancato, ma si tratta solo di una fase passeggera: continuate a puntare in alto e a fare del lavoro su voi stessi. Dedicate l’estate allo svago, ma senza esagerare altrimenti a farne le spese sarà il fisico. In queste 48 ore avrete modo di staccare la spina, fuggire al mare o semplicemente dedicarvi alle vostre passioni. Una buona pizza o una cena al ristorante saprà riconciliarvi con l’umore ballerino, anche se non mancheranno piccoli problemi in famiglia da gestire con pazienza.

1️⃣0️⃣- Acquario. Siete in attesa di un evento importante e qualcosa di significativo dovrebbe accadere a breve: le stelle sono in fibrillazione. Aspettatevi tuttavia un fine settimana di caos e irascibilità. Fate attenzione a non prendervela con chi non c’entra nulla con i vostri problemi. Non dovreste eccedere con i vizi; è tempo di darvi una bella regolata e di essere più routinari. Non usate l’estate come scusa per adagiarvi sugli allori o per giustificare eventuali piccoli fallimenti. Chi è solo avrà molte occasioni da cogliere al volo. L’amore non ha età, quindi non fatevi troppi problemi e lasciatevi andare con naturalezza.

9️⃣- Sagittario. Potreste prendervi del tempo in queste due giornate per fare ciò che avete sempre rinviato.

Forse non sarete dell’umore più brillante, ma ciò che accadrà in queste 48 ore sarà di grande insegnamento per il futuro. La cosa più saggia sarà prepararvi in anticipo per la settimana entrante, che porterà novità e cambiamenti. Via libera allo shopping, ma fate attenzione a non farvi ingannare dai falsi sconti o dalle offerte troppo allettanti. Mantenete un equilibrio tra desiderio di evasione e senso di responsabilità.

8️⃣- Scorpione. Alcune nubi potrebbero addensarsi su di voi in questo weekend, quindi sarà meglio evitare ogni polemica inutile. Ogni volta che esprimete un vostro punto di vista, rischiate di ricevere critiche e pareri non richiesti: portate pazienza e tagliate corto quando serve.

Dopo una settimana intensa, potrete dedicarvi al vostro benessere e godervi 48 ore di relax, a patto di tenervi lontani dai pettegolezzi e dai parenti troppo invadenti. Piccole attenzioni al corpo e alla mente vi aiuteranno a ricaricarvi.

7️⃣- Toro. Per avere successo in amore è necessario mantenere una mente aperta e rispettare lo spazio altrui. Queste 48 ore saranno particolarmente concentrate sulla sfera affettiva. L’estate, generalmente, mette a dura prova i sentimenti di alcune coppie, ma se l’amore è solido saprà superare tutte le difficoltà. Chi aspira a un avanzamento di carriera o a un cambiamento radicale nella propria vita potrebbe trovare risposte decisive proprio in questi giorni.

Momenti di intimità e dialogo sincero faranno la differenza.

6️⃣- Gemelli. Durante questo weekend avrete modo di rilassarvi davvero. I vostri livelli di comunicazione saranno al centro dell’attenzione, anche se solitamente non siete i più socievoli del zodiaco. Qualcuno potrebbe avere ospiti o un appuntamento speciale. In ogni caso, il divertimento non mancherà, ma sarà importante non perdere il controllo. Alcuni nati di questo segno stanno attraversando un periodo difficile, ma entro la fine dell’anno ci saranno miglioramenti visibili. Godetevi le piccole gioie estive.

5️⃣- Ariete. Il fine settimana del 25 e 26 luglio sarà abbastanza interessante e positivo. Apparentemente, ogni problema potrà essere finalmente lasciato alle spalle.

Sono previsti incontri, cene a lume di candela e tanto divertimento. Sarà un momento ideale per riaccendere la passione e per esplorare nuovi luoghi e orizzonti rimasti inesplorati da tempo. L’energia sarà alta e vi permetterà di chiudere capitoli negativi con leggerezza.

4️⃣- Pesci. Delle opportunità intriganti si presenteranno durante questo magico fine settimana. L’amore sarà straordinario, così come la passione e la sfera affettiva in generale. In famiglia non ci saranno problemi particolari. Tuttavia, alcuni nati di questo segno potrebbero vivere una relazione sbagliata e, in tal caso, sarà meglio prendere le distanze il prima possibile. Aspettatevi un sabato sera come piace a voi, con emozioni intense e bei ricordi da collezionare.

3️⃣- Leone. Sarete alle prese con alcune spese e sarà un weekend interessante per concludere un accordo e rivedere i conti. Chi vive in zone turistiche dovrà evitare assembramenti: meglio prevenire che curare. Le coppie innamorate trascorreranno momenti appaganti e intensi, e anche i single avranno l’opportunità di fare nuove amicizie promettenti. Il vostro carisma naturale sarà al massimo.

2️⃣- Vergine. Sabato stellare. Si prevedono divertimento, buon cibo e piacevole compagnia. La vostra estate si sta rivelando magnifica. Anche chi lavora e non può andare in vacanza si divertirà. La domenica sarà rigenerante: riuscirete a riposare adeguatamente, anche se potrebbe essere necessario sistemare casa o accogliere parenti.

Non costringetevi a fare ciò che non vi piace davvero.

1️⃣- Cancro. Sarà il vostro fine settimana migliore di questo mese, in quanto potreste ricevere una sorpresa che vi lascerà senza parole. Vi sentirete più spigliati e desiderosi di vita. Lascerete alle spalle eventuali problemi e sarete pronti a immergervi nella mondanità estiva. Chi vive un amore a distanza non dovrà cedere alla nostalgia. Possibili mal di testa o mal di denti: cercate di non esagerare con i dolci o il fumo. Godetevi ogni attimo con leggerezza e ottimismo. Qualunque sia il vostro segno, questo weekend invita a trovare il giusto equilibrio tra svago e ascolto di sé. Buone stelle a tutti e un’estate indimenticabile!