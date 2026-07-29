L'oroscopo del 31 luglio si presenta ricco di opportunità, ma allo stesso tempo invita anche a riflettere su ciò che conta davvero prima di tuffarsi nel cuore di agosto. Un oroscopo duale, dunque, dovuto in primis dal passaggio della Luna in Pesci nel primo pomeriggio. Le stelle favoriscono nuovi incontri, decisioni importanti e momenti di svago, senza però dimenticare la necessità di mantenere i piedi per terra. Il primo posto nella classifica del giorno spetta al Gemelli. Approfondiamo.

Classifica e oroscopo giorno 31 luglio 2026: dai segni top a quelli flop del giorno

1️⃣- Gemelli. La giornata si apre sotto ottimi auspici e vi vede protagonisti di un clima decisamente favorevole. Sarete dinamici, brillanti e pieni di iniziativa, qualità che attireranno facilmente l'attenzione di chi vi circonda. In amore il dialogo sarà spontaneo e coinvolgente: le coppie ritroveranno grande complicità, mentre i single potranno vivere un incontro capace di lasciare il segno. Sul lavoro arriveranno occasioni interessanti per mettere in mostra creatività e talento, con la possibilità di ricevere una proposta inattesa o un riconoscimento meritato. Chi è alla ricerca di un impiego dovrebbe investire sulla formazione, aggiornare il curriculum e non avere paura di iniziare anche da esperienze utili a costruire il proprio futuro.

È una giornata da vivere con entusiasmo, sfruttando ogni occasione che si presenterà.

2️⃣- Pesci. Ogni esperienza contiene una lezione che può rendervi più forti e consapevoli. Le stelle vi sorridono e vi regalano una giornata positiva, soprattutto sul piano dei sentimenti. Chi vive una relazione avrà l'opportunità di rafforzare il legame attraverso il dialogo e la condivisione, mentre chi è single potrebbe imbattersi in una conoscenza capace di suscitare emozioni sincere. Sul lavoro qualche imprevisto, come l'assenza di un collega o un aumento degli impegni, richiederà maggiore concentrazione, ma riuscirete comunque a gestire tutto con equilibrio. Evitate di scoraggiarvi davanti alle piccole difficoltà e continuate a credere nelle vostre capacità.

3️⃣- Sagittario. Le grandi trasformazioni iniziano quasi sempre da gesti che sembrano insignificanti. Affronterete questa giornata con uno spirito intraprendente e con tanta voglia di costruire qualcosa di importante. Le coppie condivideranno progetti stimolanti e guarderanno al futuro con rinnovato entusiasmo, mentre chi è single trasmetterà sicurezza e fascino. Sul fronte professionale potrebbero arrivare conferme attese da tempo oppure l'occasione di avviare un nuovo percorso lavorativo. Anche dal punto di vista economico il momento appare incoraggiante e vi permetterà di pianificare i prossimi mesi con maggiore serenità.

4️⃣- Leone. L'energia investita nelle soluzioni vale molto più del tempo speso a preoccuparsi.

Le energie saranno in crescita e vi sentirete motivati a realizzare tutto ciò che avete in mente. La vita di coppia beneficerà di un clima sereno, ideale per affrontare con sincerità eventuali argomenti delicati e rafforzare la fiducia reciproca. Chi è single potrebbe ricevere una piacevole sorpresa o un invito inatteso. In ambito lavorativo inizierete a intravedere prospettive interessanti per la seconda parte di agosto, ma per il momento sarà importante concedervi anche qualche ora di relax. Godetevi questa giornata estiva senza sentirvi obbligati a correre sempre.

5️⃣- Cancro. Non tutte le opinioni meritano di occupare spazio nella vostra mente. L'amore potrebbe regalarvi emozioni intense e del tutto inaspettate.

Se state conoscendo una persona speciale, evitate di affrettare i tempi e lasciate che tutto si sviluppi con naturalezza. L'estate ha ancora molto da offrirvi, quindi approfittate di questa giornata per uscire, partecipare a eventi, passeggiare o trascorrere del tempo con gli amici. Sul lavoro potrebbero arrivare opportunità interessanti o riconoscimenti legati all'impegno dimostrato negli ultimi mesi. Continuate a credere nelle vostre qualità e non lasciate spazio alla pigrizia: la costanza sarà premiata.

6️⃣- Vergine. L'esperienza è un capitale che nessuno può portarvi via. Questa giornata vi invita a fare chiarezza nei sentimenti. Se una relazione non vi rende più felici, potrebbe essere arrivato il momento di riflettere sul futuro senza rimandare decisioni importanti.

I single, invece, avranno maggiori possibilità di fare incontri interessanti e conoscere persone con cui condividere valori e obiettivi. Sul piano professionale sarà utile ampliare la rete di contatti, aggiornare le competenze e valutare nuove opportunità formative. Ogni esperienza acquisita oggi potrà rivelarsi preziosa nei prossimi mesi.

7️⃣- Ariete. Ognuno cresce seguendo tempi diversi. Chi si trova già in vacanza farebbe bene a concentrarsi esclusivamente sul relax, evitando di lasciarsi assorbire da questioni familiari o economiche che potranno essere affrontate in un secondo momento. Vivere il presente sarà la scelta migliore. I cuori solitari potrebbero stringere nuove amicizie o fare incontri piacevoli, mentre chi lavora continuerà a vedere prospettive incoraggianti sotto il profilo economico.

Dedicate più tempo anche ai vostri affetti: condividere momenti autentici con la famiglia contribuirà a creare ricordi preziosi.

8️⃣- Toro. Concedetevi una pausa senza sentirvi in colpa. Recuperare energie è parte del cammino, non un ostacolo. La sfera sentimentale si presenta stabile e promettente, soprattutto per chi sta vivendo una storia nata da poco. Evitate, però, di alimentare gelosie immotivate o sospetti che rischiano soltanto di incrinare l'armonia della coppia. Se c'è qualcosa da chiarire, affrontatelo con serenità e senza rimandare. Chi cerca un impiego dovrebbe valutare con attenzione anche collaborazioni temporanee o part-time, perché potrebbero trasformarsi in opportunità più importanti.

Curate anche il vostro aspetto: sentirvi bene con voi stessi aumenterà sicurezza e autostima.

9️⃣- Acquario. Ogni conquista quotidiana costruisce il risultato che desiderate. In amore sarà importante non lasciarsi condizionare dalle preoccupazioni o da aspettative troppo elevate. Alcune incomprensioni potranno essere superate con il dialogo e un pizzico di pazienza. Sul lavoro potrebbe presentarsi una proposta interessante che richiederà un'attenta valutazione prima di essere accettata. Un familiare potrebbe avere bisogno della vostra presenza o del vostro sostegno: cercate di ritagliare un po' di tempo anche per chi vi vuole bene. La calma sarà la vostra migliore alleata.

1️⃣0️⃣- Scorpione.

Le parole giuste nascono spesso da un silenzio sincero. Le stelle invitano a essere sinceri, prima di tutto con voi stessi. Se una relazione non vi rende più felici, sarà opportuno riflettere con lucidità su ciò che desiderate davvero. I single, invece, avranno numerose occasioni per conoscere persone nuove e lasciarsi sorprendere da incontri stimolanti. Sul lavoro evitate decisioni impulsive o distrazioni che potrebbero rallentare un progetto importante. Programmare il futuro con attenzione vi permetterà di ottenere risultati più solidi e duraturi.

1️⃣1️⃣- Capricorno. Il cambiamento è spesso un'opportunità. Scegliere di evolvere vi offre almeno la possibilità di costruire qualcosa di migliore.

L'umore potrebbe essere un po' altalenante e rischiare di influenzare i rapporti con chi vi sta accanto. Cercate di osservare gli eventi con maggiore ottimismo e non permettete ai dubbi di prendere il sopravvento. Ogni difficoltà ha una soluzione, soprattutto quando si affronta con lucidità. Se siete impegnati al lavoro non trascurate il caldo e ricordate di idratarvi regolarmente. In famiglia sarà utile mostrare maggiore pazienza ed evitare risposte impulsive. Chi è in vacanza, invece, dovrebbe concedersi il lusso di staccare davvero la mente dagli impegni quotidiani.

1️⃣2️⃣- Bilancia. Se di questi tempi le cose non stanno andando come speravate, non considerate il periodo come una sconfitta.

Può diventare il punto da cui ripartire con maggiore lucidità, determinazione e fiducia nelle vostre capacità. La giornata potrebbe iniziare con qualche tensione nella vita sentimentale, ma non sarà il caso di drammatizzare. I piccoli contrasti saranno destinati a rientrare se affronterete ogni situazione con dialogo e comprensione. L'ambito professionale e quello economico continueranno invece a offrire buone prospettive, permettendovi di guardare ai prossimi mesi con maggiore fiducia. State cercando di amministrare le risorse con prudenza, anche in vista delle spese future, ma sentite il desiderio di vivere con più leggerezza. Qualche pensiero continuerà ad accompagnarvi durante la giornata, tuttavia non mancheranno occasioni per recuperare serenità.

Prestate attenzione alla guida, evitate di esporvi troppo al sole nelle ore più calde e curate l'alimentazione per affrontare l'estate con maggiore energia.

Situazione astrologica del giorno

La giornata del 31 luglio 2026 sarà caratterizzata da un'atmosfera più sensibile e intuitiva grazie all'ingresso della Luna in Pesci intorno all'ora di pranzo. Nella prima parte della giornata prevarrà un approccio pratico, mentre con il passare delle ore aumenteranno empatia, immaginazione e desiderio di rallentare. Il Sole in Leone continuerà a favorire fiducia in se stessi, creatività e voglia di mettersi in gioco, mentre Mercurio sosterrà il dialogo e la capacità di trovare soluzioni brillanti. Venere inviterà a vivere i sentimenti con maggiore dolcezza e autenticità, rendendo più semplici gli incontri e le riconciliazioni. Sarà quindi un venerdì ideale per seguire l'istinto, coltivare i rapporti più sinceri e concedersi qualche momento di relax prima dell'inizio del weekend.